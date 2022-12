Magie de Noël ou sinistre surveillance ? Les parents donnent leur avis sur Elf on the Shelf

Selon la personne à qui vous demandez, inviter l’elfe sur l’étagère chez vous en cette saison des fêtes est soit la pire erreur parentale que vous puissiez commettre, soit la clé de la magie de Noël.

C’est un débat populaire parmi les parents et les psychologues depuis que le petit gars – qui, selon l’histoire, surveille les enfants du premier jour de décembre à Noël et rend compte au Père Noël – a fait ses débuts dans les foyers au début des années 2000.

“C’est l’une des pires décisions parentales que j’ai prises”, a déclaré à London, en Ontario, Ryan Starkweather, père de deux enfants, qui a parlé à CBC News alors qu’il se tenait dehors dans le froid pour éviter que sa fille de neuf ans n’entende le conversation. “J’ai une longue liste de décisions parentales qui ont mal tourné, mais c’est en haut.”

Cette décision vieille de plusieurs années tient maintenant lui et sa femme en otage, a plaisanté Starkweather.

Le phénomène Elf on the Shelf a été popularisé pour la première fois au début des années 2000 lorsque Chanda Bell et Carol V. Aebersold ont co-écrit un livre auto-publié du même nom.

Les parents sont encouragés à poser l’elfe au milieu de scénarios de plus en plus farfelus pour surprendre leurs enfants chaque matin.

Ryan Starkweather dit que l’achat de l’elfe sur l’étagère pour sa fille maintenant âgée de neuf ans est l’une de ses pires décisions parentales. (Soumis par Ryan Starkweather)

“C’est comme avoir un invité dans votre maison pendant 25 jours entiers où vous êtes sur des épingles et des aiguilles parce que c’est complètement hors de ma normale”, a-t-il déclaré.

La mère célibataire Kate Campbell, de London, en Ontario, était à bord avec la tendance Elf of the Shelf avant même d’avoir des enfants, après avoir acheté la poupée alors qu’elle était encore enceinte de sa fille, maintenant âgée de neuf ans.

“C’est quelque chose que je peux faire pour lui apporter de la joie chaque matin”, a déclaré Campbell, qui a également un deuxième elfe qu’elle appelle Bernadette – la petite amie. Pour s’assurer que sa fille ne l’attrape pas, Campbell règle son réveil à 3 h 15 pour poser les deux poupées avant que sa fille ne se lève.

Kate Campbell a récemment ajouté un autre personnage au scénario Elf on the Shelf dans sa maison. Bernadette est la petite amie de l’elfe, dit-elle. (Soumis par Kate Campbell)

Est-ce une tradition valable ?

“Les parents utilisent toutes sortes d’outils pour encourager un bon comportement”, a déclaré le psychologue de Calgary, le Dr Brent Macdonald. “L’elfe sur une étagère semble se concentrer sur le fait d’attraper les enfants qui sont mauvais, ce qui n’est pas optimal.

“Si vous l’appréciez et qu’il n’est pas utilisé de manière critique, amusez-vous. Si le jugement, la surveillance et le stress font partie de la” tradition “, reconsidérez peut-être la valeur de la tradition”, a-t-il déclaré.

“Essentiellement, c’est votre elfe scout interne qui surveille l’enfant”, a expliqué Campbell. “Ce qui est drôle, c’est que chez moi, on peut être en juillet, on peut être dans Winners, et je peux dire : “Il regarde toujours”, et elle sait exactement de quoi je parle.”

Campbell fait tout son possible cette année parce que c’est peut-être la dernière année que sa fille, qui remet déjà en question la validité du Père Noël, est une croyante, a-t-elle déclaré.

Écoutez Ryan Starkweather et Kate Campbell s’affronter en direct sur London Morning :

Matin de Londres7:42Elfe sur l’étagère Kate Campbell, maman pro-elfe, et Ryan Starkweather, papa elfe réticent, se joignent à London Morning pour débattre du cas de l’elfe.

“Il y a le mensonge et puis il y a la narration”, a déclaré Macdonald. “Le Père Noël raconte des histoires, un mythe comme n’importe quel autre mythe, avec des racines dans la coutume folklorique qui sert à rassembler les familles à travers un sentiment de tradition partagée.

Elf on the Shelf est spécialement conçu pour détecter les mauvais comportements », a déclaré McDonald. « Je pense que l’Elf on the Shelf peut être retiré avec élégance dans la pile d’activités de vacances mal conseillées.