Magie de Mbappe, fragilités de la France et brillance de Bellingham : cinq points à retenir de la 15e journée de la Coupe du monde 2022

Les huitièmes de finale sont maintenant bien entamés à la Coupe du monde 2022.

La France s’est qualifiée pour les quarts grâce à une victoire 3-1 inspirée par l’éblouissant Kylian Mbappe.

Et plus tard dans la journée, l’Angleterre a battu le Sénégal 3-0 pour organiser une rencontre avec ses voisins d’outre-Manche.

Le dernier huit est déjà à moitié décidé. Mais qu’avons-nous appris d’autre le jour 15 du Qatar ?

Mbappé veut dire business

(Crédit image : Getty Images)

Après que Lionel Messi ait activé la magie lors de sa 1 000e apparition au jour 14, Kylian Mbappe a rappelé à tout le monde qui avenir du football est.

Le Français a été sensationnel face à la Pologne, qui, après un départ brillant, a finalement été mise à genoux par un tour de force de Mbappe.

Deux buts, dont le deuxième était un superbe effort de curling dans le coin le plus éloigné du bord de la zone, n’étaient que la pointe de l’iceberg. La star du PSG était électrique, entraînant les joueurs polonais partout avec son rythme, ses mouvements intelligents et ses talents de dribbleur.

Mbappe compte désormais cinq buts au Qatar et semble déborder de confiance. Il est passé au niveau de son compatriote Just Fontaine en termes de buts en Coupe du monde (9 au total) et vous ne parieriez pas contre lui en obtenant beaucoup plus avant que les Bleus ne rentrent chez eux.

La Pologne souligne les faiblesses de la défense française

(Crédit image : Sylvain Lefevre/Getty Images)

Ils rentrent peut-être chez eux après avoir perdu en huitièmes de finale contre la France, mais la Pologne repart la tête haute.

Peu d’experts ont donné à Robert Lewandowski & Co. un espoir contre les titulaires, mais ils ont impressionné – en particulier en première mi-temps – grâce à des tactiques courageuses. La Pologne a poussé haut et avec une intensité surprenante dans les premières étapes, et a forcé les défenseurs français à une série d’erreurs précoces. Hugo Lloris, moins assuré que certains ballon au pied, a failli faire la sieste en une seule presse, et la Pologne aurait dû prendre les devants très tôt.

Leur prestation devrait servir de leçon utile à Gareth Southgate, dont l’Angleterre affrontera la France en quart de finale. La tentation pourrait être de s’asseoir pour reculer et d’essayer de frapper la France sur le comptoir mais, sur cette preuve, une pression élevée pourrait être la clé du succès.

Kane au bord du gouffre

(Crédit image : Getty)

Le lent départ de Harry Kane au Qatar a vu parler du tireur d’élite des Spurs battant le record de buts de Wayne Rooney en Angleterre. Le joueur de 29 ans n’a réussi à marquer dans aucun des matchs de groupe de l’Angleterre et semblait avoir laissé ses bottes de tir à Londres lorsqu’il est monté à bord de l’avion.

Mais une finition époustouflante pour mettre l’Angleterre 2-0 contre le Sénégal a rappelé aux fans des Three Lions à quel point il était sur le point d’être officiellement couronné meilleur buteur de son pays.

Kane a terminé le match sur 52 frappes en 79 apparitions – un record remarquable – et ne lui laisse qu’un seul timide de la référence de Rooney. Avec un prochain match contre la France, les chances qu’il remporte la couronne de Rooney au Qatar semblent diminuées, mais même s’il échoue au Moyen-Orient, il est maintenant certain qu’il réussira l’exploit dans un avenir pas trop lointain.

Bellingham peut tout faire

(Crédit image : Getty)

Jude Bellingham a été inséré dans les plans du milieu de terrain de l’Angleterre peu de temps avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. En effet, s’il n’y avait pas eu une grave blessure de Kalvin Phillips, l’intrigant du Borussia Dortmund n’aurait pas été titulaire pour l’équipe de Gareth Southgate au Qatar.

Bellingham a saisi son opportunité à deux mains, et il est désormais impossible d’imaginer un meilleur onze d’Angleterre qui n’inclut pas le jeune né à Birmingham.

Mist remarquable a été sa polyvalence. Il a frappé le tournoi en tant que milieu de terrain profond, chargé de soutenir Declan Rice à la base du milieu de terrain et de dicter le jeu en profondeur. Un but lors de ses débuts en Coupe du monde, et de nombreux applaudissements ont suivi. Mais, depuis cette performance à couper le souffle contre l’Iran, Bellingham a été déplacé. Il a joué en tant que milieu de terrain box-tobox et, contre le Sénégal, en tant que n ° 10.

La qualité de Bellingham en possession, sa puissance et son œil pour une passe ont été cruciaux à la fois dans le premier match de Jordan Henderson et dans la frappe de Kane. C’est le milieu de terrain complet. Peu importe où il joue, tant qu’il le fait.

Le Maroc porte désormais la canette pour l’Afrique

(Crédit image : Getty)

L’Afrique avait cinq équipes dans le chapeau lorsque ce tournoi a commencé – le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc. Désormais, seuls ces derniers subsistent. Le Sénégal a peiné contre l’Angleterre mais, sans le tranchant de Sadio Mane, ils ont fini par se décoller, comme d’autres l’avaient fait avant eux.

Désormais, le Maroc visera à sauver la face de l’Afrique. Ils affronteront l’Espagne lors de leur dernier affrontement en huitièmes de finale mardi, mais seront considérés comme d’énormes outsiders pour l’affrontement malgré leur fantastique bilan défensif jusqu’à présent. Si vous ne gagnez pas, aucune équipe africaine ne participera aux quarts de finale.

Pelé a dit un jour : « Une nation africaine remportera la Coupe du monde avant l’an 2000 ». C’est maintenant 22 ans plus tard, et cette déclaration reste un rêve lointain.