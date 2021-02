Magical Mbappe mène le PSG à une victoire de déclaration alors que le malaise de Barcelone s’intensifie

Nous cherchons du sens – surtout ces jours-ci – et il y avait beaucoup à avoir dans un Camp Nou vide. Le tour du chapeau de Kylian Mbappe – seul le deuxième Barça concédé à domicile en Ligue des champions après Andriy Shevchenko du Dynamo Kiev en 1997 – a propulsé le Paris Saint-Germain devant Barcelone 4-1 et, pour certains, cela le symbolisera prendre le relais de Lionel. Messi.

C’est absurde. C’est prématuré. Pas seulement parce que Messi est Messi (et parce que cet autre gars à Turin pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet) mais parce que Mbappe écrit sa propre histoire, une non définie par les autres. Avec Neymar (et Angel Di Maria) absent, il a guidé le PSG avec le calme d’un vétéran, l’exubérance d’un gamin et, surtout, un rare mélange de talent, d’athlétisme et d’intelligence.

L’image de lui après le quatrième but – les bras ouverts comme le Cristo Redentor de Rio de Janeiro, la tête hochant la tête comme une poupée à tête bobble – résume exactement ce qu’il apporte. Cela signifie assez. La prochaine décennie lui appartient.

Quant au Barça, la nuit a réaffirmé à quel point la reconstruction à venir devra être profonde. Il n’y aura pas de pansement en Ligue des champions pour masquer les fissures (et, peut-être, moins de revenus en Ligue des champions que prévu), les sept victoires consécutives en Liga signifient peu. C’est une équipe qui a été émotionnellement rasée. Ils seront de retour, construisant autour de Marc-Andre ter Stegen, Ansu Fati, Pedri, Frenkie de Jong (mais peut-être pas la version de mercredi soir) et peut-être un ou deux autres. Messi? Nous ne savons tout simplement pas et ne le saurons pas pendant un certain temps. Mais l’ébullition a dû être lancée et c’est arrivé contre le PSG.

– ESPN Soccer Champions pick ’em: compétitionnez pour 4000 $ de cartes-cadeaux Amazon.com

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Pour de nombreux super clubs européens, les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont un rituel précoce du renouveau printanier. C’est une chance d’oublier tous les malheurs qui vous affligent au pays et de relancer votre saison. Les deux clubs avaient beaucoup de malheurs à reléguer au passé.

Le PSG, finaliste battu l’an dernier, est impliqué dans un combat aérien légitime à trois pour Le Championnat avec Lille et Lyon. Ce n’est pas un rôle auquel ils sont habitués, puisqu’ils ont remporté sept des huit derniers titres de champion de France. Mais même au-delà, les choses ont été loin d’être confortables au Parc des Princes. Ils se sont séparés du manager Thomas Tuchel la veille de Noël et se sont inquiétés de choses comme le nouveau contrat de Mbappe et les festivités de la plage de Neymar.

Bien sûr, c’était positivement halcyon par rapport aux six derniers mois de Barcelone. De Burofax de Messi à la démission du président Josep Maria Bartomeu, en passant par de terribles avertissements d’insolvabilité et de crise financière, en passant par une série de blessures bizarres qui les ont volés à Gerard Pique («l’autre» icône résidente et M. Shakira), Fati (l’héritier présumé prodige) et touche-à-tout Sergi Roberto, ça a été une campagne à oublier. Et c’est avant de vous lancer dans des événements nationaux qui, jusqu’à présent, les voient troisième à La LIga, huit points derrière l’Atletico Madrid (qui a disputé un match de moins).

Échapper à tout cela était une motivation suffisante, même avant la semaine dernière « Affaire Messi», lorsque le prestigieux magazine français France Football a mis la star du Barça – qui devient joueur autonome en 134 jours – sur sa couverture avec un kit PSG photoshoppé, provoquant des grincements de dents et des cheveux en Catalogne.

Le tour du chapeau de Kylian Mbappe place le PSG au bord des quarts de finale et Barcelone au bord de l’élimination. Alex Caparros / UEFA via Getty Images

Il est facile d’oublier que, malgré toutes les images glamour et bon vivant dans le contexte de la ville lumière, il y a beaucoup de véritables cols bleus dans cette équipe du PSG. Pour chaque sensation des médias sociaux qui a basculé avec un entourage prêt à l’emploi et des frais de transfert à neuf chiffres (lire: Neymar et Mbappe), il y a aussi beaucoup d’enfants, de grinders et de seconds chancers.

Moise Kean et Idrissa Gueye sont arrivés – avec tout le respect que je vous dois – d’Everton. Marco Verratti a atterri à l’adolescence après une saison en deuxième division italienne. Keylor Navas est venu après avoir perdu le poste de titulaire au Real Madrid. Alessandro Florenzi est prêté par l’AS Roma, où il n’était pas désiré. Layvin Kurzawa est au club depuis cinq ans et n’a jamais commencé autant de 20 matches de championnat. Leandro Paredes a été un buste en Italie avant de se réinventer, jusqu’à un certain point, en Russie.

Mbappe continuerait à faire la une des journaux et à juste titre. Pas seulement pour son tour du chapeau, mais pour le leadership et le savoir-faire précoce dont il fait preuve à 22 ans, en particulier avec son acolyte préféré, Neymar, absent. Mais il y avait beaucoup de la distribution de soutien dans sa victoire, beaucoup de «nous sommes vos fantassins, conduisez-nous vers la terre promise». Qu’ils mettent autant de leur confiance en dit long: ils le connaissent le mieux, ils savent ce qu’il propose.

De l’autre côté, Messi a porté Barcelone pendant la majeure partie des 15 dernières années. Et il avait commencé 2021 en beauté, avec neuf buts en dix matchs, tous en jeu ouvert. Quand il l’a caressé nonchalamment d’un sou à De Jong de profondeur, cela a conduit Kurzawa à concéder un léger penalty, que Messi lui-même a converti. Moins d’une demi-heure s’était écoulée. Il se tourna sans un mot vers ses coéquipiers, ses yeux cagoulés disant: « J’ai compris. »

Tout comme il l’avait fait tant de fois dans le passé.

2 Liés

Mais il ne l’a pas fait. Parce qu’avec cette équipe de Barcelone, chaque fois que le téléscripteur de Messi passe de surhumain à simplement exceptionnel, de mauvaises choses ne se produisent pas. Et la riposte du PSG était quasi immédiate. Une passe brillante de Verratti, un centre bas pour la première fois, un contrôle un peu chanceux qui a gelé Clement Lenglet et Mbappe avait fouillé le ballon dans le fond du filet de Ter Stegen. Pieds rapides, esprit rapide, rotation rapide.

Quelques instants plus tard, Kurzawa s’est à nouveau éloigné d’Ousmane Dembele et a forcé Ter Stegen à faire un arrêt de classe mondiale. Pique, qui avait voulu réintégrer son corps de 34 ans dans la formation de départ après une mise à pied de près de trois mois, a agité les bras et a plaidé avec son coéquipier. Mais il y avait un sentiment de préfiguration de ce qui se passerait en seconde période.

Le patron du Barca, Ronald Koeman, a passé une grande partie du temps à haranguer sa ligne arrière, leur ordonnant de se défendre plus haut sur le terrain et de laisser Ter Stegen s’inquiéter pour le ballon au-dessus. Mais lorsque vous jouez avec peur, peu de confiance et des jambes fatiguées, vous êtes aspiré vers votre propre objectif. Et ce n’est pas un hasard si à la mi-temps, c’est le PSG qui en détenait l’essentiel.

Ter Stegen a de nouveau dû faire un miracle mineur au début de la seconde période après une course au volant de Mbappe – il y a beaucoup de puissance sous ce capot – et 20 minutes plus tard, le PSG était en tête. Paredes a trouvé Florenzi, Pique a bâclé son dégagement et le ballon est tombé pour Mbappe pour le porter à 2-1. Et, avant que le Barça ne s’en rende compte, c’était 3-1, Kean se rendant en quelque sorte invisible entre Lenglet et De Jong pour battre Ter Stegen.

À ce stade, le coup était autant psychologique que physique et pratique. Mbappe, à la pause, en a fait quatre, ce qui compte car une défaite du PSG par quatre buts clairs au Parc des Princes – ce qui est, de manière réaliste, ce qu’il leur faudrait pour sortir – semble à peu près aussi probable que Cristiano Ronaldo remplace Messi au Camp Nou la saison prochaine.