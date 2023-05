Magic Weekend: Tous les kits spéciaux que les équipes de Super League porteront à Newcastle au St James ‘Park | Actualités de la Ligue de Rugby

Leeds rend hommage à l’ancien joueur de rugby des Newcastle Falcons Doddie Weir au Magic Weekend

En plus d’être une célébration de tout ce qui concerne la ligue de rugby, Magic Weekend voit souvent des clubs produire des kits uniques spectaculaires pour la vitrine de la Betfred Super League.

Cette année n’est pas différente, avec un mélange de maillots soutenant des causes caritatives, des retours à certains kits emblématiques du passé ou ceux qui offrent simplement aux équipes un nouveau look radical.

Voici votre guide sur les équipes qui porteront quoi ce week-end à Newcastle, et les histoires derrière certaines de ces chemises…

Samedi 3 juin : 13h30 – Red Devils de Salford contre Hull Kingston Rovers ; 15h45 – Wigan Warriors vs Dragons Catalans; 18h – Leeds Rhinos contre Castleford Tigers. Dimanche 4 juin : 12h – Wakefield Trinity contre Leigh Léopards; 14h15 – St Helens contre Huddersfield Giants; 16h30 – Hull FC contre Warrington Wolves.

Soutenir les bonnes causes

Les deux codes du rugby ont été touchés par des personnalités de haut niveau diagnostiquées avec une maladie du motoneurone ces dernières années à Rob Burrow et feu Doddie Weir, et l’ancien club de Burrow Rhinocéros de Leeds rendent hommage à Weir avec leur kit.

L’ancien international écossais a joué sept ans de sa carrière dans un club de rugby à XV dans la ville qui accueille Magic Weekend avec Newcastle Falcons, remportant la Premiership en 1998, et a été le mentor de Burrow dans sa propre bataille avec MND jusqu’à sa mort en novembre l’année dernière. .

Comme Burrow continue de le faire, Weir a consacré son temps après son diagnostic à la sensibilisation à la maladie et à l’argent pour des causes caritatives. En guise de remerciement, les Rhinos arboreront une chemise avec son tartan distinctif et à partir de laquelle 10 £ de chaque réplique vendue iront à la fondation « My Name’5 Doddie ».

Guerriers de Wigan portera leur chemise alternative pour 2023 qui soutient l’association caritative de musicothérapie Nordoff Robins, qui utilise des musicothérapeutes formés pour briser les barrières de la maladie limitant la vie, du handicap et de l’isolement social.

Le kit entièrement turquoise comprend un motif de notes de musique sur la chemise, ainsi que le logo de l’organisme de bienfaisance.

Leigh Léopards soutiennent une cause plus près de chez eux avec leur kit dans le A Team Hub de la ville, un centre qui offre un soutien aux enfants ayant des besoins supplémentaires et à leurs familles.

Tous les profits provenant des ventes de répliques de la chemise, qui est blanche avec des pièces de puzzle multicolores et le logo léopard de Leigh dessus, servent à soutenir le travail du A Team Hub et de l’équipe d’inclusion des Léopards.

Faire reculer les années

Loups de Warrington reviennent une fois de plus dans le temps avec leur kit Magic Weekend et ramènent un look populaire d’il y a 30 ans.

Matt Dufty et Paul Vaughan dans le maillot rétro de Warrington en 1992/93 qu’ils porteront au Magic Weekend

Après avoir reproduit leur maillot de leur affrontement du Great American Challenge de 1989 avec Wigan lorsqu’ils ont affronté leurs anciens rivaux à Magic en 2019, les Wolves arboreront cette année un retour à leurs maillots emblématiques de 1992/93 de l’ère pré-Super League.

Sainte-Hélènequant à eux, remontent jusqu’aux années 1890 avec leur kit du 150e anniversaire qu’ils emmèneront sur le terrain à St James ‘Park et remontent à une époque avant qu’ils ne portent le Red Vee.

Les maillots bleus et chocolat s’inspirent de la façon dont le club était représenté dans la collection Baines Trading Card de la fin de l’ère victorienne et comportaient une version de l’écusson de la ville comme insigne pour la première fois en 27 ans.

Bien qu’il ne s’agisse pas spécifiquement d’une chemise rétro, Tigres de Castleford rendent hommage au passé avec une chemise spéciale qui honore l’héritage de l’un de leurs plus grands de tous les temps à Tawera Nikau.

L’ancien international néo-zélandais, qui a joué pour Cas de 1991 à 1996, a été impliqué dans la conception du maillot qui présente des clins d’œil aux différents qu’il portait pendant son séjour au club et des lances maories sur les manches.

Un regard différent

FC Hull font un clin d’œil à l’une des traditions les plus anciennes de la ville, la foire de Hull, qui a lieu sur Walton Street depuis 1888 – près de ce qui est aujourd’hui le stade MKM du club.

Le motif coloré s’inspire des lumières vives de la foire et se pose sur un fond bleu marine qui symbolise le ciel nocturne automnal.

Trinité de Wakefieldun autre club célébrant son 150e anniversaire cette année, arborera un maillot en édition spéciale gris avec un bleu foncé audacieux bordé de V doré au milieu.

Diables rouges de Salford portera à nouveau son troisième kit à Magic, qui cette année est principalement noir avec du jaune sur les manches.

C’est pareil pour Géants de Huddersfieldqui ont opté pour un kit entièrement noir bordé de rose et arborant également le badge du club et les logos des sponsors en rose.

Dragons Catalans et Hull Kingston Rovers n’ont cependant pas produit de kits Magic spécifiques. Les Dragons porteront leur maillot de changement rouge foncé contre Wigan, tandis que les Robins porteront leur kit domicile habituel contre Salford.

