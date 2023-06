Magic Weekend 2023: points de discussion du jour 2 alors que la Super League revient au St James ‘Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

John Asiata et Leigh visent à poursuivre leur impressionnante première moitié de saison à Newcastle

Nous examinons ce qui se dit avant le deuxième jour du week-end magique de la Super League Betfred de cette année à Newcastle, avec les trois matchs de dimanche en direct sur Sky Sports…

Asiata veut que les Léopards continuent de défier les sceptiques

Au début de l’année, peu de gens avaient des attentes pour Leigh Leopards en Super League au-delà de se battre pour éviter la relégation au championnat Betfred. À mi-parcours de la saison régulière cependant, l’équipe promue est cinquième et solidement en lice pour une place dans les barrages.

Leur impressionnante première moitié de campagne a été couronnée par une victoire 30-12 contre les leaders Warrington Wolves la semaine dernière, s’appuyant sur une année 2022 qui les a vus gagner une promotion dans l’élite avec une victoire sur Batley Bulldogs lors de la grande finale du championnat et soulever la Coupe 1895.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

C’est en grande partie grâce à l’investissement du propriétaire Derek Beaumont dans la tentative de constituer une équipe capable de faire en sorte que Leigh devienne un club établi de Super League à la quatrième tentative, et l’ancien joueur de la LNR John Asiata n’est pas surpris de voir l’équipe prouver le les sceptiques ont tort.

« J’ai toujours cru depuis la pré-saison et les signatures que nous avons faites, je suis très confiant dans ce que nous pouvons réaliser cette année », a déclaré Asiata, qui a fait partie du succès des Léopards en 2022. Sports du ciel.

« J’étais très confiant que l’objectif serait toujours d’être parmi les six premiers, la relégation n’a jamais été la question, et c’était une question de savoir comment nous pourrions construire sur l’année dernière.

« Les bases que nous avons posées l’année dernière étaient parfaites pour entrer en Super League, et les garçons qui sont entrés dans l’équipe ont fait un très bon travail pour ce que nous voulons accomplir cette année. Tout le reste s’occupera de lui-même. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Riley Dean de Warrington et John Asiata de Leigh se préparent à un week-end magique passionnant avec une couverture complète en direct sur Sky Sports. Riley Dean de Warrington et John Asiata de Leigh se préparent à un week-end magique passionnant avec une couverture complète en direct sur Sky Sports.

Leigh vise à poursuivre cette forme lors de l’ouverture du jour 2 du week-end magique de la Super League à Newcastle, leurs adversaires étant l’équipe qui se retrouve fermement dans le bourbier de relégation à Wakefield Trinity (12h).

Wakefield n’a pas encore remporté de match en 2023, mais Asiata insiste sur le fait que les Léopards ne prendront pas leurs adversaires à la légère et sait à quel point ils seront désespérés d’obtenir enfin une victoire au tableau.

« La bonne chose à propos de notre équipe en ce moment est que nous sommes dans un endroit où nous apprécions notre foot, mais nous sommes très ancrés et très humbles dans ce que nous avons accompli jusqu’à présent », a déclaré Asiata.

« Je pense que ce que nous faisons en ce moment prouve aux gens que tant que votre équipe est connectée, tant que votre équipe travaille dur chaque semaine et que la préparation se passe bien, la performance se fera d’elle-même. »

Ritson prêt pour la grande scène

À cette époque l’année dernière, Tee Ritson se préparait à ce que Barrow Raiders accueille Widnes Vikings dans le championnat. Maintenant, le meilleur buteur d’essais de 2022 au deuxième niveau se prépare à entrer sur le terrain à St James ‘Park avec les champions en titre de la Super League.

L’ailier de Cumbrie, qui a signé avec St Helens sur un prêt d’une saison des Raiders au cours de l’hiver, a fait huit apparitions jusqu’à présent avec deux essais à son actif et a également remporté un superbe score en solo lors de la victoire de pré-saison contre NRL. Dragons de St George Illawarra en Australie.

Ritson aime la vie en Super League jusqu’à présent et savoure la perspective de jouer au domicile de Newcastle United dimanche, lorsque les Saints affronteront Huddersfield Giants lors du deuxième match de la journée (14h15).

« L’année dernière, ils ont remporté une belle victoire tardive contre Wigan, mais ils m’ont tous dit la même chose », a déclaré Ritson. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un brillant déchargement de Konrad Hurrell met en place Tee Ritson alors qu’il scellait une victoire complète pour St Helens contre St George Illawarra Dragons Un brillant déchargement de Konrad Hurrell met en place Tee Ritson alors qu’il scellait une victoire complète pour St Helens contre St George Illawarra Dragons

« Ça a été un très bon week-end, c’est une super expérience en tant que joueur et c’est une très grande scène sur laquelle jouer. »

St Helens n’a pas été en mesure de s’appuyer sur son début prometteur pour 2023 qui les a vus battre les champions de la LNR Penrith Panthers dans leur propre arrière-cour dans le World Club Challenge, et ils se dirigent vers Newcastle en dehors des lieux de barrage et cherchent à stimuler leur quête de un cinquième titre consécutif en Super League.

Les adversaires de Magic Weekend, Huddersfield, se sont également effondrés, occupant actuellement la neuvième place en une année où ils devaient continuer après avoir fait les barrages en 2022, et l’ailier Jermaine McGillvary est impatient de renverser cette forme.

« C’était un bon début, mais les deux dernières semaines n’ont pas été formidables », a déclaré McGillvary. Sports du ciel. « Nous ne sommes probablement pas là où nous voulons être, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour arriver là où nous voulons être. »

Smith commence à faire sa marque au Hull FC

Les débuts de la vie ont été mitigés sous Tony Smith pour le Hull FC, mais jusqu’à la défaite 29-22 de la semaine dernière contre les Red Devils de Salford, les Noirs et Blancs avaient connu une série de quatre victoires, ce qui semblait indiquer que les fortunes commençaient à s’effondrer. tourner.

L’entraîneur-chef Smith se retrouve maintenant face à l’une de ses anciennes équipes à Warrington Wolves lors du dernier match de Magic Weekend (16h30), une équipe visant à rebondir après une défaite également après la défaite surprise de la semaine précédente contre Leigh.

Le centre Liam Sutcliffe est convaincu que le Hull FC prend un tournant, même avec la défaite contre les Red Devils, et pense que ce que Smith essaie de transmettre à l’équipe a un effet.

« Nous commençons vraiment à tirer parti de ce qu’il a essayé de nous injecter », a déclaré Sutcliffe. Sports du ciel. « Cela n’allait jamais être une solution du jour au lendemain et allait toujours prendre du temps, mais je pense que vous pouvez voir maintenant que tout le monde achète.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le spécialiste de Sky Sports, Jon Wilkin, partage ses souvenirs de Magic Weekend et admet qu’il a changé d’avis sur le concept au cours de sa carrière. Le spécialiste de Sky Sports, Jon Wilkin, partage ses souvenirs de Magic Weekend et admet qu’il a changé d’avis sur le concept au cours de sa carrière.

« Chaque match, nous avons un crack et testons des équipes, donc tout le monde s’intègre bien dans ce qu’il essaie d’apporter au club.

« Vous devez toujours faire attention et il choisit de très belles choses, mais je pense que tout le monde apprécie et achète ce qu’il construit maintenant. »

La défaite de Warrington contre Leigh n’était que leur troisième de la saison jusqu’à présent en Super League après avoir ouvert la campagne avec huit victoires sur le rebond et le demi-arrière prometteur des Wolves Riley Dean n’est pas concerné par cette défaite.

« Je ne pense pas que quelque chose se soit mal passé », a déclaré Dean Sports du ciel. « C’est la moitié de l’année, les gars ramassent quelques soucis et frappent ici et là, mais c’est de retour sur le cheval ce week-end et c’est reparti. »

Regardez tous les matchs du jour 2 du Betfred Super League Magic Weekend en direct sur Sky Sports Arena à partir de 11h30 le dimanche 4 juin. Diffusez également toute l’action sur NOW TV.