Magic Weekend 2023: points de discussion avant le premier jour alors que la Super League revient au St James ‘Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

Sam Luckley, né à Newcastle, est de retour dans sa ville natale pour jouer pour les Hull Kingston Rovers au Magic Weekend

Un aperçu de ce qui se dit avant le premier jour du week-end magique de Betfred Super League de cette année, en direct sur Sky Sports…

Luckyley vise à redevenir le héros local

Il y a eu beaucoup d’icônes du football du nord-est qui ont fait leur marque à St James ‘Park au fil des ans, notamment les buteurs prolifiques Jackie Milburn et Alan Shearer, et l’ancien manager Bobby Robson – qui ont tous des statues à l’extérieur de la maison de Newcastle United.

Sam Luckley n’aura peut-être jamais cet honneur, mais le joueur de Super League élevé à Newcastle a déjà écrit son nom dans l’histoire du lieu en marquant un essai pour les Red Devils de Salford lors du Magic Weekend de l’année dernière et en reproduisant la marque de commerce de Shearer. la fête des airs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sam Luckley a célébré son essai à St James ‘Park l’année dernière avec un clin d’œil au grand Alan Shearer de Newcastle United! Sam Luckley a célébré son essai à St James ‘Park l’année dernière avec un clin d’œil au grand Alan Shearer de Newcastle United!

Cet acte a même valu à l’homme lui-même un retweet, et cette année, Luckley sera de retour dans sa ville natale en action contre son ancien club des Hull Kingston Rovers lors du match d’ouverture du tour Magic de cette année (13h30).

« C’est ma maison loin de chez moi », a déclaré Luckley Sports du ciel. « J’adore venir ici et j’ai joué ici plusieurs fois auparavant, donc c’est toujours spécial de revenir ici.

« Personnellement, en parlant à ma mère et à mon père, c’est une grosse semaine pour nous et ils peuvent venir nous regarder. Mais en tant que club, nous pensons juste à la tâche en cours, qui nous avons et ce que nous ‘ ai à faire. »

Prop Luckley est passé aux Robins des Red Devils avant la saison 2023 et le club d’East Hull a connu un bon début de vie sous la direction de l’entraîneur-chef Willie Peters, assis quatrième du tableau et à seulement quatre points des leaders Warrington Wolves approchant le point médian de la saison régulière.

Salford est à nouveau à la recherche d’une place pour les barrages de la Super League

Salford, qui a atteint les demi-finales des barrages avant de perdre un thriller contre les futurs champions St Helens en 2022, n’est cependant qu’en dessous de Hull KR et Leigh Leopards sur la différence de points, et l’international écossais de 27 ans est sans aucun doute comme à l’énormité de cet appareil.

« La table se rapproche », a déclaré Luckyley. « Je pense que nous sommes trois sur les mêmes points – Salford inclus – donc ce sera un gros match samedi. »

Un moment magique pour McNamara

Magic Weekend garde de bons souvenirs pour l’entraîneur-chef des Catalans Dragons, Steve McNamara, notamment à partir de 2021 lorsque son équipe a effectué un superbe retour tardif pour finalement vaincre St Helens au point d’or.

Ce match leur a permis de décrocher pour la première fois le bouclier des leaders de la Ligue, et les représentants français de la Super League se rendront à Newcastle cette année en troisième position du tableau après 13 tours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revenez en 2021 alors que James Maloney a lancé un drop-goal pour les Dragons catalans pour battre St Helens au point d’or après avoir été 30-12 derrière avec trois minutes à jouer! Revenez en 2021 alors que James Maloney a lancé un drop-goal pour les Dragons catalans pour battre St Helens au point d’or après avoir été 30-12 derrière avec trois minutes à jouer!

Les Dragons font face à un autre affrontement critique contre les Wigan Warriors, deuxièmes, lors du deuxième match du jour 1 (15h45), mais même sans cela, McNamara savoure son retour à St James ‘Park et a apporté son soutien à la poursuite du concept Magic Weekend au-delà. cette année.

« Je suis un grand fan du concept », a déclaré McNamara lors de sa conférence de presse pré-Magic. « Cela met en valeur notre jeu et les équipes semblent se soulever pour l’événement.

« Nous savourons ces défis et Magic est une grande occasion dans un stade brillant. J’adore Magic Weekend, je pense que c’est génial. Nous attendons vraiment le match avec impatience. »

Les Catalans sont stimulés par le retour de l’ancienne star de Wigan Sam Tomkins, du demi-arrière australien Mitchell Pearce et du talonneur Alrix Da Costa pour l’affrontement avec les Warriors, qui se dirigent vers Newcastle après une palpitante victoire au point d’or à Hull KR dernier semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Betfred Super League Clash entre Wigan Warriors et Catalans Dragons en mars Faits saillants du Betfred Super League Clash entre Wigan Warriors et Catalans Dragons en mars

Les Dragons sont sortis vainqueurs 18-10 lorsque les équipes se sont rencontrées au DW Stadium lors de la quatrième manche en mars et l’ailier de Wigan Liam Marshall est impatient de faire amende honorable pour cette défaite à domicile.

« C’est un match passionnant et nous avons un point à prouver contre les Catalans après qu’ils nous ont fait un travail plus tôt dans l’année à domicile », a déclaré Marshall lors d’un appel aux médias d’avant-match.

« Nous avons fait notre travail cette semaine pour voir comment nous pouvons les combattre, et bien que nous devions être prêts pour un côté dur et psychique, nous savons ce que nous devons faire pour exécuter notre plan de match. »

Derby prend une importance supplémentaire

Les Rhinos de Leeds et les Tigers de Castleford sont à nouveau en baisse pour clôturer la journée d’ouverture du week-end magique (18 heures) en 2023, et l’importance supplémentaire de cette confrontation de derby du West Yorkshire n’est pas perdue pour les deux équipes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le spécialiste de Sky Sports, Jon Wilkin, partage ses souvenirs de Magic Weekend et admet qu’il a changé d’avis sur le concept au cours de sa carrière. Le spécialiste de Sky Sports, Jon Wilkin, partage ses souvenirs de Magic Weekend et admet qu’il a changé d’avis sur le concept au cours de sa carrière.

L’année dernière, les Rhinos ont obtenu une place en barrage aux dépens de Cas lorsque les équipes se sont rencontrées lors du dernier tour de la saison régulière 2022 et ont atteint la Grande Finale, mais la saison a été particulièrement difficile pour les Tigers. loin.

Ils arrivent à St James ‘Park avec seulement deux victoires à leur nom et seulement Wakefield Trinity sans victoire en dessous d’eux dans le tableau de la Super League, mais l’ancien arrière de Leeds Alex Mellor voit ce match comme le moyen idéal pour Castleford de revitaliser leur campagne.

« Nous savons que nous n’avons pas été excellents et que nous n’avons pas été à la hauteur, mais quelle chance de lancer notre saison », a déclaré Mellor. Sports du ciel.

« Un match de derby, contre Leeds, au Magic Weekend – c’est quelque chose dont nous avons parlé et quelque chose que nous allons utiliser comme catalyseur pour catapulter notre saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire 34-20 de l’an dernier pour les Rhinos de Leeds contre les Tigers de Castleford au Magic Weekend Faits saillants de la victoire 34-20 de l’an dernier pour les Rhinos de Leeds contre les Tigers de Castleford au Magic Weekend

« Cela ajoute à l’excitation pour nous que ce soit un derby. Cela rend le jeu plus grand, notre position dans la ligue rend le jeu plus grand, les deux points deviennent cruciaux, donc j’ai l’impression que nous sommes les plus chanceux d’être tirés au sort un derby. «

Leeds n’est pas aidé en étant sans Harry Newman (10-12 semaines, ischio-jambiers), Morgan Gannon (huit-10 semaines, cheville) et Aidan Sezer (cinq-six semaines, ischio-jambiers) en raison de blessures à long terme et de l’étendue de celles-ci. Les problèmes affectant l’équipe signifient que les jeunes Leon Ruan et Alfie Edgell ont été inclus dans l’équipe de 21 joueurs de Rohan Smith.

Le talonneur des Rhinos Jarrod O’Connor se méfie également du danger posé par Cas, bien qu’il ait averti que son équipe avait également ses propres motivations.

« Cette année a été pleine de victoires inattendues et c’est quelque chose pour lequel nous allons nous préparer ce week-end », a déclaré O’Connor. Sports du ciel. « Nous savons que Castleford cherchera à lancer sa saison, mais nous aussi. »

Regardez tous les matchs de la première journée du week-end magique de la Super League de Betfred en direct sur Sky Sports Arena à partir de 13 h le samedi 3 juin. Diffusez également toute l’action sur NOW TV.