Magic Weekend 2023 : Ce que les entraîneurs de la Super League ont dit le jour 1 au St James’ Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

Ryan Brierley célèbre la victoire de Salford sur Hull KR avec Tyler Dupree

Nous rassemblons les meilleures citations d’après-match des entraîneurs en chef alors que Salford Red Devils, Catalans Dragons et Castleford Tigers sont sortis victorieux lors de la première journée du week-end magique de la Betfred Super League à Newcastle…

Brierley pour l’Angleterre ?

Ryan Brierley a déjà joué sur la scène internationale pour l’Écosse, mais son entraîneur-chef de club, Paul Rowley, pense que le patron de l’Angleterre, Shaun Wane, devrait envisager d’inciter l’arrière latéral à changer d’allégeance.

Les Salford Red Devils n ° 1 ont joué un rôle de premier plan dans leur victoire 26-16 contre les Hull Kingston Rovers le premier jour du Magic Weekend de cette année, notamment en effectuant deux pauses perçantes qui ont conduit à des essais décisifs pour son équipe.

Rowley est un admirateur de longue date de Brierley, l’ayant entraîné à la fois à Leigh et à Toronto Wolfpack, et pense qu’il fait partie des joueurs de Salford que le chef de l’équipe nationale, Wane, devrait jeter un œil avant la série de trois tests de cette année contre les Tonga.

« Il a été le meilleur arrière latéral sur le terrain lors de nos cinq ou six derniers matchs », a déclaré Rowley après une autre solide performance à St James ‘Park.

« Nous avons plusieurs personnes qui laissent tranquillement leurs actions parler plus fort que les mots, mais à un moment donné, vous devez commencer à regarder la fin de la saison et certaines sélections là-bas. »

C’est une victoire qui a propulsé les Red Devils à la quatrième place du classement de la Super League et à deux points d’avance sur les autres prétendants aux barrages Hull KR, dont l’entraîneur-chef Willie Peters n’a fait aucune excuse après la cinquième défaite de son équipe de la campagne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Salford Red Devils et Hull KR. Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Salford Red Devils et Hull KR.

« Ce fut un après-midi difficile et nous avons eu ce que nous méritions », a déclaré Peters. « On a eu la chance d’être devant à la mi-temps, puis en seconde période il y a eu trop d’erreurs et trop d’indiscipline. »

Johnstone joue à nouveau

Un triplé pour aider les Catalans à vaincre les Wigan Warriors 46-22 lors du deuxième match de la journée à St James ‘Park a amené Tom Johnstone au sommet du classement des essais de la Super League avec 17 pour la saison jusqu’à présent.

L’ailier de 27 ans a été dans une forme scintillante après son déménagement dans le sud de la France au cours de l’hiver, quittant Wakefield Trinity après huit saisons dans le West Yorkshire.

Le patron des Dragons, Steve McNamara, a fait l’éloge de ce que Johnstone a contribué toute la saison et en particulier de la façon dont il continue d’être l’un des buteurs les plus prolifiques de la Super League après avoir surmonté deux fois des blessures au LCA plus tôt dans sa carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Wigan Warriors et Catalans Dragons. Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Wigan Warriors et Catalans Dragons.

« Ses faits saillants seront à partir d’aujourd’hui, clairement sa finition et les essais qu’il marque, mais son jeu complet a été superbe pour nous toute la saison », a déclaré McNamara.

« Je suis vraiment content pour Tom. Il a eu quelques années épouvantables avec des blessures et nous avions une opportunité de l’avoir et il a été formidable depuis le premier jour.

« C’est un super garçon, il travaille très dur, il fait aussi très bien certaines des choses les plus difficiles, certaines des courses pour lesquelles il n’obtiendra pas de reconnaissance, mais l’équipe apprécie vraiment, donc je suis vraiment content pour lui. »

Le résultat a conduit les Catalans au sommet de la Super League avec une différence de points par rapport aux Warrington Wolves, qui affronteront le Hull FC lors du dernier match du week-end dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tom Johnstone des Catalans Dragons est nommé joueur du match après leur raclée 46-22 contre les Wigan Warriors. Tom Johnstone des Catalans Dragons est nommé joueur du match après leur raclée 46-22 contre les Wigan Warriors.

Cela leur a mis deux points d’avance sur Wigan, l’entraîneur-chef des Warriors Matt Peet étant agacé par les échecs de son équipe dans la défaite.

« Nous étions pauvres dans les domaines avec des choses très simples, nos compétences de base étaient médiocres et une partie de notre défense était inférieure à la normale », a déclaré Peet. « Je pense qu’aujourd’hui était un grand événement, les gars sont éventrés, nous nous sommes laissés tomber.

« Les Catalans sont une excellente équipe et je pense que cela montre un aperçu de ce dont ils sont capables, ils sont très cliniques dans ce qu’ils font. »

Le dernier ne regarde pas par-dessus son épaule

Andy Last était un homme soulagé alors que Castleford renforçait ses espoirs de survie en Super League avec une victoire cruciale sur Leeds Rhinos lors du dernier match de la première journée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Leeds Rhinos et Castleford Tigers. Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Leeds Rhinos et Castleford Tigers.

Le triomphe 26-24, assuré par un essai tardif de Jason Qareqare et une conversion de Gareth Widdop, n’a marqué que la troisième fois cette année que les Tigers ont goûté à la victoire dans la compétition.

Plus important encore, cela les a levés six points d’avance sur leurs rivaux locaux Wakefield Trinity, qui visent à mettre fin à leur course sans victoire contre les barrages poursuivant Leigh Leopards lors du match d’ouverture dimanche.

« Je ne veux pas trop regarder Wakefield parce qu’il est vraiment important que nous nous occupions de nos propres affaires », a déclaré Last.

« Il était évident aujourd’hui que les joueurs qui ont été excellents dans le passé peuvent réaliser une performance de qualité et si nous obtenons plus de cela de nos gars seniors, nous obtiendrons plus de victoires que de défaites, et ce sera hors de les mains de Wakefield. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Castleford Tigers, Andy Last, a déclaré qu’il ne se laisserait pas emporter par leur victoire sur les Rhinos de Leeds, mais pense qu’ils en avaient plus besoin que leurs rivaux. L’entraîneur-chef des Castleford Tigers, Andy Last, a déclaré qu’il ne se laisserait pas emporter par leur victoire sur les Rhinos de Leeds, mais pense qu’ils en avaient plus besoin que leurs rivaux.

Ce fut une soirée frustrante pour l’entraîneur-chef de Leeds Rohan Smith, dont l’équipe est toujours à quatre points des places de barrage, mais il a soutenu ses joueurs pour tourner le coin.

« Ce n’était pas du tout proche de la norme », a déclaré Smith. « Nous nous sommes beaucoup battus ces derniers temps et aujourd’hui, notre exécution était loin.

« Nous n’avions tout simplement pas ce niveau habituel de connexion, de discipline et de confiance, alors ils ont créé plus d’opportunités que nous n’aurions aimé en offrir.

« Mais tous ceux qui regardent la ligue de rugby ont vu le caractère de ce groupe – nous avons souvent été dos au mur ces derniers temps et aujourd’hui, nous étions également sous pression. »

Regardez les trois matchs du jour 2 du week-end magique de la Betfred Super League au parc St James de Newcastle en direct sur Sky Sports Arena à partir de 11h30. Diffusez également sur NOW TV.