Magic Weekend 2022: points de discussion de la Super League et nouvelles de l’équipe pour le jour 1 à Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

Les anciens rivaux St Helens et Wigan s’affrontent à nouveau lors du deuxième match du Magic Weekend samedi

Nous examinons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant le début du Magic Weekend de la Betfred Super League au St James Park de Newcastle samedi…

Wakefield Trinity vs Toulouse Olympique (14h)

La série State of Origin de cette année se termine à Brisbane mercredi prochain alors que le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud s’affrontent dans un match décisif, mais il y a aussi un autre concours au meilleur des trois à régler au Magic Weekend.

Cela survient lors du match d’ouverture du week-end où Wakefield Trinity affronte le Toulouse Olympique dans un match qui, bien qu’il ne décidera pas de la bataille de relégation en Super League, ira probablement loin dans cette direction.

Wakefield Trinity contre Toulouse Vivre de

La victoire de Toulouse réduirait l’écart entre le dernier club et Trinity, 11e, à deux points avec neuf matchs de la saison régulière restants et le français Tony Gigot, qui a eu un court séjour à Wakefield en 2020, ne se fait aucune illusion sur le l’importance de cette rencontre.

“Nous savons tous que c’est énorme – c’est énorme pour Toulouse et c’est aussi énorme pour Wakey, donc nous prenons ce match avec beaucoup d’enthousiasme et nous sommes très heureux de venir jouer au Magic Weekend”, a déclaré Gigot.

“Nous allons essayer de jouer notre meilleur foot et de donner un bon spectacle à tous les fans.

“Nous les avons affrontés deux fois et c’est un peu comme State of Origin où c’est 1-1. C’est le décideur – et nous verrons samedi qui est le vainqueur.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les stars de la Super League Ryan Brierley et Tony Gigot se disent tous deux excités et déterminés à bien faire au Magic Weekend à Newcastle. Les stars de la Super League Ryan Brierley et Tony Gigot se disent tous deux excités et déterminés à bien faire au Magic Weekend à Newcastle.

Toulouse a de retour Eloi Pelissier et Ilias Bergal dans son équipe pour le match et se dirige vers Newcastle soutenu par une victoire 28-6 à domicile contre Hull Kingston Rovers samedi dernier.

Wakefield, quant à lui, a inclus la nouvelle recrue Josh Bowden dans son équipe pour le match à St James ‘Park après que l’accessoire a rejoint le Hull FC jeudi et l’entraîneur-chef Willie Poching est déterminé à ne pas trop s’emballer dans ce match.

“Son [just] encore deux points”, a déclaré Poching. “Notre objectif sera d’apporter quelques améliorations, nous chercherons à nous préparer du mieux que nous pouvons.

“C’est une grande occasion pour notre sport. Nous sommes les premiers, nous ouvrons Magic Weekend, et nous voulons l’ouvrir avec un bang.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Temps forts du match entre le Toulouse Olympique et les Hull Kingston Rovers en Betfred Super League. Temps forts du match entre le Toulouse Olympique et les Hull Kingston Rovers en Betfred Super League.

Escouades nommées

Trinité de Wakefield : Max Jowitt, Jacob Miller, Mason Lino, Liam Hood, Tinirau Arona, Matty Ashurst, Kelepi Tanginoa, Jay Pitts, Jordy Crowther, Jai Whitbread, James Batchelor, Jack Croft, Brad Walker, Harry Bowes, Lewis Murphy, Corey Hall, Thomas Minns , Rob Butler, David Fifita, Kyle Evans, Josh Bowden.

Toulouse Olympique : Latrell Schaumkel, Paul Marcon, Corey Norman, Lucas Albert, Romain Navarrete, Harrison Hansen, Dominique Peyroux, Anthony Marion, Eloi Pelissier, Joseph Bretherton, Joseph Paulo, Ilias Bergal, Chris Hankinson, Justin Sangare, Guy Armitage, Matty Russell, Olly Ashall -Bott, Nathan Peats, Lambert Belmas, Tony Gigot, Daniel Alvaro.

St Helens vs Wigan Warriors (16h45)

Le premier des deux affrontements de derby samedi opposera deux des rivaux les plus grands et les plus féroces de la ligue de rugby, avec en plus le fait qu’il s’agit également des deux meilleurs actuels de la Super League.

Les honneurs ont été égaux entre St Helens et Wigan jusqu’à présent en 2022, les champions en titre ayant triomphé 22-4 lors de leur précédente réunion de Super League le vendredi saint tandis que les Warriors sont sortis vainqueurs 20-18 des demi-finales de la Betfred Challenge Cup un mois. plus tard.

St Helens vs Wigan Warriors Vivre de

Seulement deux points séparent les équipes au classement après la courte défaite 20-18 des Saints contre les Dragons catalans samedi dernier également et le centre Mark Percival s’attend à une autre rencontre sanglante avec les Cherry and Whites.

“Les résultats du week-end le rendent un peu plus intéressant”, a déclaré Percival. “Nous avons perdu et Wigan a gagné, donc l’écart se réduit au sommet.

“Ils ont été brillants et ce que Matt Peet a ramené, c’est de l’acier et ce que je sentais qu’ils manquaient. Maintenant, ils ramènent cette semaine, semaine, et on dirait qu’ils l’apprécient ensemble, ce qui est le principal chose.

“Vous l’avez déjà vu dans les derbies, personne ne fait un pas en arrière. C’est ce que vous obtiendrez pour tout le match, mais il y a aussi ce respect à la fin. Cela apportera une intensité qu’aucun autre match n’apporte.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, a déclaré que l’énergie et l’excitation de l’équipe étaient à leur comble avant leur match du Super League Magic Weekend contre Wigan. L’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, a déclaré que l’énergie et l’excitation de l’équipe étaient à leur comble avant leur match du Super League Magic Weekend contre Wigan.

Percival est un absent notable pour St Helens en raison d’une blessure avec Tommy Makinson, mais Will Hopoate, Louie McCarthy-Scarsbrook et Konrad Hurrell reviennent tous. Matty Lees est également disponible après avoir réussi à faire appel d’une interdiction d’un match.

Wigan est privé de Thomas Leuluai en raison d’une blessure au mollet, mais Cade Cust et Morgan Smithies sont tous les deux de retour dans l’équipe de l’entraîneur-chef Matt Peet depuis la victoire à Wakefield dimanche dernier.

Et bien qu’ils ne pensent pas encore au bouclier des leaders de la ligue, le talonneur Sam Powell sait qu’une victoire sur ses rivaux enverrait une déclaration avant les 10 derniers matchs de la saison régulière.

“St Helens est la référence depuis quelques années maintenant, et nous essayons constamment de combler un peu cet écart”, a déclaré Powell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Wakefield Trinity et Wigan Warriors. Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Wakefield Trinity et Wigan Warriors.

“C’est quelque chose pour lequel nous nous efforçons tous les jours. Avec les résultats du week-end, cela a un peu ouvert les choses. Oui, ce n’est que deux points supplémentaires, mais c’est une victoire que nous voulons aller chercher.

“Nous ne visons pas cela en termes d’obtention de la première place, il s’agit plutôt de construire une performance pour une équipe et un club. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses cette année, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire .”

Escouades nommées

Sainte-Hélène : Jack Welsby, Will Hopoate, Regan Grace, Jonny Lomax, Alex Walmsley, James Roby, Matty Lees, Sione Mata’utia, Joe Batchelor, Morgan Knowles, Joey Lussick, Louie McCarthy-Scarsbrook, Curtis Sironen, Agnatius Paasi, Jake Wingfield, James Bell, Ben Davies, Konrad Hurrell, Dan Norman, Jon Bennison, Dan Hill.

Guerriers Wigan : Bevan French, Jake Bibby, Liam Marshall, Cade Cust, Brad Singleton, Sam Powell, Patrick Mago, Willie Isa, Liam Farrell, John Bateman, Morgan Smithies, Kaide Ellis, Harry Smith, Oliver Partington, Ethan Havard, Liam Byrne, Kai Pearce -Paul, Joe Shorrocks, Jai Field, Abbas Miski, Brad O’Neill.

Leeds Rhinos vs Castleford Tigers (19h)

Joe Westerman savoure la perspective de montrer à un nouveau public ce qu’est la ligue de rugby avec le derby de Castleford dans le West Yorkshire contre Leeds.

La rangée arrière est née à Pontefract et a grandi en tant que fan de Cas, les affrontements contre les Rhinos étant toujours ceux qu’il recherchait sur le calendrier.

Leeds Rhinos vs Castleford Tigers Vivre de

Cas se dirige vers leur affrontement contre Magic après avoir renforcé leurs espoirs de barrages avec une victoire 26-18 sur Huddersfield Giants la semaine dernière et Westerman espère que les locaux qui se présenteront à Newcastle seront conquis par une intense rivalité locale.

“Le problème avec notre jeu, c’est que c’est un derby local”, a déclaré Westerman. “Depuis que je suis enfant, c’est le jeu principal de Cas, donc j’ai vraiment hâte d’y être.

“Cela donne aux jeunes enfants des chances de participer à ce type de rugby en demi-finale où vous entrez dans un stade qui en contient environ 50 000 et il va faire chaud.

“C’est un match unique que vous appréciez… et il y a un peu de pression supplémentaire, donc j’ai hâte d’y être.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement de Super League entre Castleford Tigers et Huddersfield Giants. Faits saillants de l’affrontement de Super League entre Castleford Tigers et Huddersfield Giants.

Castleford est stimulé par le retour d’Alex Mellor pour la première fois depuis Pâques après avoir fait son retour d’une blessure au genou lors d’un prêt pour les Midlands Hurricanes de Betfred League One le week-end dernier.

Liam Watts est également de retour après une interdiction d’un match, mais Paul McShane et Nathan Massey sont suspendus, tandis que la saison de départ de Jake Trueman est terminée après avoir subi une blessure au LCA lors de la victoire de vendredi dernier contre les Giants.

Les Rhinos, quant à eux, ont reçu un nouveau coup dur avec le nouveau Kruise Leeming qui s’est blessé au pied lors de la victoire 62-16 contre le Hull FC. Le skipper rejoint le contingent suspendu de Zane Tetevano, Tom Holroyd, Bodene Thompson, Muizz Mustapha et Harry Newman sur la touche.

“Je pense que la semaine dernière vient de confirmer qu’il y a un haut niveau de compétence et de confiance dans le groupe”, a déclaré l’entraîneur-chef de Leeds, Rohan Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match entre Hull FC et Leeds Rhinos dans la Betfred Super League. Faits saillants du match entre Hull FC et Leeds Rhinos dans la Betfred Super League.

“Nous sommes limités à qui nous pouvons choisir [against Castleford]mais il s’agit toujours de savoir qui joue plutôt que qui ne joue pas, donc nous serons là pour concourir samedi.”

Escouades nommées

Tigres de Castleford : Niall Evalds, Derrell Olpherts, Jake Mamo, Bureta Faraimo, Danny Richardson, Liam Watts, George Lawler, Kenny Edwards, Adam Milner, Joe Westerman, George Griffin, Mahe Fonua, Alex Sutcliffe, Daniel Smith, Greg Eden, Cheyse Blair, Suaia Matagi , Brad Martin, Jason Qareqare, Alex Mellor.

Rhinocéros de Leeds : David Fusitu’a, Liam Sutcliffe, Ash Handley, Blake Austin, Aidan Sezer, Mikolaj Oledzki, Matt Prior, James Bentley, Rhyse Martin, Brad Dwyer, Richie Myler, Cameron Smith, Morgan Gannon, Sam Walters, Jarrod O’Connor, James Donaldson, Corey Johnson, Max Simpson, Jack Sinfield, Zak Hardaker.