Magic Weekend 2022 : Les leaders des statistiques GPS de la Super League au St James Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

Jack Welsby de St Helens s’est bien classé dans les trois catégories de statistiques GPS

Nous examinons quels joueurs ont atteint les sommets et quelles informations ont été tirées des statistiques GPS enregistrées au cours des deux jours du week-end magique de la Super League Betfred de cette année au St James ‘Park de Newcastle…

Distance : les moitiés sont à nouveau en tête du classement

Comme pour Magic Weekend l’année dernière quand Sports du ciel commencé à montrer des statistiques GPS, ce sont les demi-arrières qui ont été parmi ceux qui ont parcouru le plus de distance.

Le demi-arrière remplaçant des Leeds Rhinos Corey Johnson a ouvert la voie avec 8 680 mètres et juste derrière lui se trouvait Jack Welsby de St Helens (8 671 m).

Welsby a parcouru plus de 10 kilomètres lors de la défaite au point d’or de l’an dernier contre les Catalans Dragons à St James ‘Park et était à nouveau près du sommet du classement après avoir été ramené dans les mi-temps pour la victoire 20-18 contre les Wigan Warriors.

Corey Norman (8 596 m) et Tony Gigot (8 400 m) se sont également bien classés après leur victoire cruciale 38-26 contre Wakefield Trinity.

L’ailier de Wakefield Kyle Evans, quatrième sur 8 527 m, et le coéquipier de Welsby au deuxième rang, Joe Batcher (8 262 m), se sont démarqués.

Stefan Ratchford a également parcouru 8 338 m après être passé des mi-temps à l’arrière au début de la victoire 36-10 des Warrington Wolves sur les Catalans en raison de la blessure à l’épaule subie par Gareth Widdop.

Rythme de travail : Impact hors du banc d’échange

Trois des quatre meilleurs joueurs en termes d’intensité à Newcastle ce week-end sont sortis du banc d’échange, l’attaquant catalan Corentin Le Cam effectuant un grand changement dans ses sorts en accumulant 104,5 mètres par minute lors de la défaite contre Warrington.

Lucas Albert de Toulouse (100,9 m/min) et Jacob Hookem du Hull FC (100,6 m/min) ont également eu de gros impacts pour leurs équipes en dehors du banc, tandis que le talonneur des Leeds Rhinos Jarrod O’Connor était le mieux classé des partants avec 101,5 m. /min.

Compte tenu de la distance qu’ils ont parcourue, il n’est peut-être pas surprenant de voir Johnson (99,1 m/min) et Welsby (99 m/min) tous deux parmi les joueurs avec le rythme de travail le plus élevé, tandis que Jake Wingfield, James Roby et Morgan Knowles ont obtenu une note élevée pour St Helens. aussi.

Vitesse : Handley atteint les sommets

Une fois de plus, les vitesses les plus élevées du week-end ont été établies par des arrières extérieurs et tandis que Harry Newman était en tête du classement l’année dernière à Magic, son coéquipier de Leeds Ash Handley a ouvert la voie cette année avec une vitesse de pointe de 36 kilomètres par heure.

Les ailiers de Warrington Josh Thewlis et Matty Ashton ont tous les deux fait 33,8 km/h, tandis que les remplaçants Greg Eden – également à 33,8 km/h – et Johnson (33,5 km/h) figuraient parmi les 10 premiers.

Un autre homme des Wolves à George Williams a enregistré la même vitesse que Johnson, tout comme Welsby, ce qui l’a placé dans le top 10 pour les trois catégories avec le joueur des Rhinos.