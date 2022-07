Magic Weekend 2022 : Ce que les entraîneurs ont dit lors de la deuxième journée de la Super League au St James’ Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

La joie de Daryl Powell lors de la victoire de Warrington a été tempérée par la blessure de Gareth Widdop

Nous rassemblons les meilleures citations des entraîneurs lors de la deuxième journée du week-end magique de la Betfred Super League à Newcastle….

Rowley regrette le départ lent de Salford

Paul Rowley pense que son équipe des Red Devils de Salford s’est laissé trop de choses à faire après avoir perdu 30-18 contre Huddersfield Giants lors du match d’ouverture du jour 2 du Magic Weekend.

Deux essais de Jermaine McGillvary ont aidé à jeter les bases pour que les Giants se hissent à la troisième place du tableau de la Super League en remportant la victoire à St James ‘Park.

Sam Luckley a célébré son essai à St James' Park avec un clin d'œil au grand Alan Shearer de Newcastle !

Les Red Devils ont menacé de revenir au début de la seconde période après des essais de Brodie Croft et de Sam Luckley, originaire de Newcastle, mais ont finalement été surclassés par Huddersfield.

“Nous ressemblions à une équipe qui venait de descendre du bus après un voyage de trois heures et ils ressemblaient à une équipe qui avait reçu des massages suédois”, a déclaré Rowley.

“Nous étions lents au démarrage et manquions d’énergie et nous nous sommes donné trop de déficit.

“Mais nous avons été battus par une meilleure équipe, qui est là où elle est en championnat parce qu’elle mérite d’y être. Je n’ai que du respect pour eux en tant que club.”

L'entraîneur-chef des Huddersfield Giants, Ian Watson, a déclaré qu'Ash Golding avait fait une énorme différence sur le banc en battant les Red Devils de Salford lors du Magic Weekend.

La victoire des Giants est survenue le même jour que l’entraîneur-chef Ian Watson a signé une prolongation de contrat pour rester au stade John Smith jusqu’à au moins la fin de 2026, mettant fin aux rumeurs d’un passage à la LNR.

“Je parle beaucoup aux gens de la LNR”, a déclaré Watson. “J’ai demandé à des agents de me contacter et de me demander si cela m’intéresserait d’aller là-bas, mais je n’ai parlé à aucun des clubs à la suite de cela.”

L’ancien patron de Salford a également fait l’éloge de la performance de Huddersfield, saluant sa résilience dans le match.

“Je pensais que nous étions vraiment bons”, a déclaré Watson. “Nous avons beaucoup parlé cette semaine de résilience et de retour à nos processus parce que nous avons définitivement chuté contre Hull KR et Castleford – ce fut une performance vraiment difficile et résiliente.”

Widdop devrait manquer le reste de la saison, confirme Powell

Gareth Widdop devrait manquer le reste de la saison de Super League 2022 après avoir subi une luxation de l’épaule lors de la victoire des Warrington Wolves sur les Dragons catalans.

Widdop, capable de jouer à l’arrière ou dans les mi-temps, s’est blessé en train de marquer l’essai d’ouverture du match avec seulement trois minutes au compteur et a immédiatement quitté le terrain.

L’entraîneur-chef des Wolves, Daryl Powell, s’attend maintenant à ce que l’international anglais soit absent pour le reste de la campagne.

“Il s’est disloqué l’épaule et je serais à peu près certain qu’il ne jouera plus cette année”, a déclaré Powell.

L'entraîneur-chef des Warrington Wolves, Daryl Powell, a déclaré que son équipe voulait se classer parmi les six premiers après leur excellente performance contre les Dragons catalans.

“C’est vraiment difficile pour lui. C’est l’un des joueurs les plus courageux que vous verrez probablement. Il lui a fallu environ 10 minutes pour revenir et il souffre beaucoup. Il a dû être remis en place et c’est une grosse blessure. “

Powell n’a pas tari d’éloges pour la façon dont son équipe a rebondi après la défaite décevante de la semaine dernière contre Salford pour écarter une équipe qui a commencé le week-end à la troisième place du classement de la Super League et pense que ses joueurs ont prouvé qu’ils avaient ce qu’il fallait pour lancer un improbable poussée des play-offs.

“Cela nous donne une plate-forme et quelque chose sur quoi bâtir”, a déclaré Powell. “Je n’arrête pas de montrer la table aux joueurs et il n’y a aucune raison de commencer à s’en inquiéter, nous devons juste courir.”

Les Catalans ont subi leur propre coup alors que le capitaine Ben Garcia a été expulsé avec une vilaine coupure et que l’entraîneur-chef Steve McNamara a dévoilé l’étendue de la blessure.

L'entraîneur-chef des Catalans Dragons, Steve McNamara, a déclaré que son équipe devait faire mieux qu'aujourd'hui après avoir été battue confortablement par les Warrington Wolves.

“Cela lui a presque enlevé l’oreille”, a déclaré McNamara, ajoutant: “Cela ne pouvait pas être cousu.

“Nous devons voir s’il va subir une intervention chirurgicale maintenant et peut-être retarder notre vol ou s’il devra revenir par ses propres moyens. Nous attendons de voir ce que dit le chirurgien plasticien.”

Garcia a rejoint une liste croissante de joueurs catalans absents, avec au moins huit joueurs réguliers de la première équipe manquant contre les Wolves en raison d’un mélange de blessure et de suspension, mais McNamara a refusé de trouver des excuses.

“Nous n’étions pas assez bons, nous avons offert trop de temps et d’espace à Warrington et si vous leur donnez cela, alors nous avons obtenu ce que nous méritions”, a déclaré McNamara.

La sympathie de McGuire pour le botteur Coote

Danny McGuire n’a pas tardé à défendre Lachlan Coote après les déboires de l’arrière latéral lors de la défaite 34-28 du derby des Hull Kingston Rovers face au Hull FC lors du dernier match du week-end.

Les Robins ont surclassé leurs adversaires par six essais contre cinq, dont un triplé de Mikey Lewis, et en ont également quatre refusés, mais Lachlan Coote a eu une journée de congé avec la botte, réussissant avec seulement deux de ses six tentatives au but. .

McGuire, qui a pris la place de Tony Smith jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Willie Peters, a refusé d’utiliser les essais refusés comme excuse pour la défaite et a pris la défense de Coote.

“Faire un coup de pied n’est pas facile, j’y étais inutile”, a-t-il déclaré. “Cootey s’entraîne comme personne que j’ai vu auparavant.

L'entraîneur-chef par intérim du Hull KR, Danny McGuire, a déclaré que ses joueurs "étaient fiers de l'insigne" malgré leur défaite de justesse face à leurs rivaux du Hull FC.

“Il n’y a pas de problèmes là-bas. Il sera le premier sur le terrain d’entraînement mercredi et probablement le dernier à en sortir. Cela aurait été bien s’ils étaient passés mais ce n’était tout simplement pas le cas aujourd’hui.

“Je devrai regarder à nouveau les essais refusés, mais c’est parti. Il n’y a aucun problème là-bas, je ne cherche pas à trouver des excuses.”

Le Hull FC était privé de 12 joueurs, l’entraîneur-chef Brett Hodgson recrutant les signatures de prêt Jack Walker, Josh Simm et Ellis Longstaff et donnant des débuts en Super League aux produits de l’académie Matty Laidlaw et Charlie Severs.

Longstaff, un deuxième rameur de 20 ans amené de Warrington, a marqué deux essais lors d’une performance mémorable, tandis que l’ailier de St Helens, Simm, s’est également inscrit sur la feuille de match pour le plus grand plaisir de Hodgson.

Ellis Longstaff donne l'avantage au Hull FC pour ses débuts face à ses rivaux Hull KR au Magic Weekend.

“Nous avons fait face à un peu d’adversité au cours des six dernières semaines, avec des joueurs qui n’étaient pas disponibles et quelques résultats contre nous”, a déclaré Hodgson.

“Cela a été le catalyseur d’un peu de changement et je pense que les changements que nous avons apportés cette semaine ont été essentiels à notre performance. Ils ont donné un peu de rebond aux garçons et je pense que nous l’avons vu avec un peu de liberté dans la façon dont nous joué.

“C’est une performance et il y a encore beaucoup de choses que nous devons améliorer, mais en même temps, il s’agissait d’obtenir la victoire et je suis vraiment reconnaissant que nous l’ayons fait. Nous avons eu un peu de chance, pour être honnête, mais nous n’avons pas t eu beaucoup au cours de la dernière période. “