Magic Weekend 2022 : Ce que les entraîneurs de la Super League ont dit après le premier jour au St James’ Park de Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur toulousain Sylvain Houles a subi des montagnes russes lors de la victoire de son équipe contre Wakefield

Nous rassemblons les principales citations des entraîneurs après une première journée palpitante du Betfred Super League Magic Weekend de cette année à Newcastle….

Houles : « Des montagnes russes » pour Toulouse

Sylvain Houles était un homme soulagé à temps plein alors que le Toulouse Olympique gardait ses espoirs de rester en Super League avec une victoire palpitante 38-26 sur Wakefield Trinity lors du premier match du Magic Weekend.

Deux essais de Matty Russell ont aidé l’équipe française à récupérer un déficit de 16 points à la mi-temps pour décrocher une précieuse victoire dans la bataille des deux derniers à St James ‘Park.

Toulouse n’a plus que deux points de retard sur Trinity, 11e, alors qu’il se prépare à se lancer dans une série de trois matchs consécutifs à domicile et l’entraîneur-chef Houles était ravi de la façon dont son équipe a réagi à des mots durs à la pause.

“C’était des montagnes russes”, a déclaré Houles. “Regarder cette première mi-temps n’était pas bon, parce que nous n’avons pas fait ce dont nous avions parlé toute la semaine.

“C’est probablement la première fois que je leur ai donné un peu de spray. Nous nous sommes battus si fort pour être ici, et ce n’était pas ce que nous voulions montrer à tout le monde en Super League. Je pensais que nous ne nous respections pas au début demi.

“Nous savions que c’était un match énorme, vraiment à faire ou à mourir pour nous, et c’est pourquoi nous sommes tombés en première mi-temps, mais je leur ai dit, au moins si nous n’obtenons pas de victoire, assurons-nous détendez-vous et profitez de l’atmosphère – c’est ‘magique’.”

Wakefield n’a pas été aidé en jouant 20 minutes de la seconde mi-temps avec un homme en raison du buteur d’essais David Fifita et Rob Butler ayant tous deux des sorts dans la poubelle.

Cependant, l’entraîneur-chef Willie Poching garde un état d’esprit positif alors qu’ils entreprennent les neuf derniers matchs de la saison régulière avec leur destin toujours entre leurs mains.

“Nous le contrôlons – il reste encore du foot à jouer et cela commence la semaine prochaine [away to Hull Kingston Rovers]”, a déclaré Poching.

“Nous reviendrons à la planche à dessin et nous aurons des discussions ouvertes et honnêtes, puis nous reprendrons la chasse aux deux points la semaine prochaine.

“J’ai toujours la conviction et je sais que les joueurs croient beaucoup les uns aux autres. En ce qui concerne la bataille, nous la contrôlons et nous n’espérons pas que d’autres équipes trébuchent.”

La tourbe interroge le carton rouge Singleton

Matt Peet a dû regretter un carton rouge pour Brad Singleton lors de la 200e apparition de l’accessoire en Super League alors que les Wigan Warriors ont été devancés 20-18 lors du derby avec St Helens.

Singleton a été renvoyé pour une épaule à la tête de Curtis Sironen dans la seconde moitié du match, la deuxième rangée des Saints restant pour un traitement après l’incident.

L’entraîneur-chef de Wigan, Peet, ne s’est pas caché derrière le licenciement comme excuse pour la défaite, mais s’est demandé si c’était la sanction que l’infraction méritait.

“Je pouvais comprendre pourquoi il a été donné, mais parfois je pense que la différence entre un rouge et un jaune est sujette à interprétation”, a déclaré Peet.

“Je pense que la chose dangereuse à ce sujet maintenant, c’est que les joueurs en sont conscients et que les physios en sont conscients, les joueurs restant au sol, ce qui s’est probablement glissé chez certains de nos joueurs, ce que je n’aime pas.

“Si c’est ainsi que nous allons contrôler le jeu, c’est le danger, mais nous devons être meilleurs sur le plan technique et, si nous sommes à 12 hommes, nous devons mieux gérer ce scénario.”

Il a fallu des essais tardifs de Regan Grace et Jonny Lomax pour sceller la victoire des Saints dans un concours de bascule à Newcastle.

Le résultat aurait également donné une joie supplémentaire à Alex Walmsley, qui s’est retiré tardivement en raison de la naissance de son troisième enfant par sa femme.

“L’équipe n’a été finalisée que vers 12h30 aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf. “Al voulait avoir toutes les chances d’être ici, mais sa femme est en train d’accoucher et c’est vraiment important pour lui d’être là pour le soutenir ici.

“Il est important de faire ce qu’il faut avec elle et nous avons pu faire le travail sans lui.

“Je suis vraiment fier de nos gars aujourd’hui. C’était un match de foot de haute qualité, il y avait cette impression de finale.”

Le message de la famille Burrow incite les rhinocéros à gagner

L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Rohan Smith, a révélé comment un message d’avant-match de la jeune famille de Rob Burrow a inspiré son équipe à couler les Castleford Tigers.

Les filles de Burrow, Macy et Maya, ont rendu visite à l’équipe dans leur vestiaire de St James ‘Park pour expliquer la chemise spéciale qu’ils avaient conçue pour l’occasion afin de sensibiliser et de collecter des fonds pour la campagne de leur père sur la maladie du motoneurone.

Burrow et sa famille regardaient également les Rhinos remporter un succès 34-20 à Newcastle et Smith a ensuite parlé de l’impact de leur présence.

“Nous en avons parlé plusieurs fois dans la semaine sans essayer de le rendre trop émotif”, a déclaré Smith.

“Nous avons eu le plaisir que la famille vienne parler aux joueurs avant le match. Ses belles petites filles parlant de la fabrication du maillot et du design étaient très spéciales pour nous tous, et j’espère que nous avons fait la fierté de la famille aujourd’hui.

“Je pense que nous avons joué assez dur et dur en première mi-temps, et peut-être que nous obtenions les récompenses en seconde mi-temps.”

Le patron des Tigers, Lee Radford, a estimé que son équipe avait fait preuve de beaucoup de caractère en ripostant pour marquer deux essais de consolation tardifs grâce à Bureta Faraimo, son deuxième du match, et Mahe Fonua, avec Jake Mamo également sur la feuille de match.

Cependant, il a admis que les problèmes d’impasse de son équipe restaient préoccupants, l’ailier régulier ou l’arrière latéral Greg Eden étant susceptible de continuer dans le rôle inconnu dans lequel il s’est retrouvé contre les Rhinos.

“Lorsque vous choisissez entre un ailier et une première ligne qui jouera à six pour vous, vous savez que vos quarts de travail et votre aisance ne seront pas ce qu’ils ont été tout au long de l’année”, a déclaré Radford.

“Mais aucun d’entre eux n’est de retour de si tôt, donc nous devons travailler là-dessus et j’espère qu’avec quelques semaines de plus à ce poste, nous pourrons voir des améliorations et du développement.”