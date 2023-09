Magic V2, le téléphone pliable le plus fin au monde, sera bientôt disponible en dehors de la Chine

Après avoir fait ses débuts dans sa Chine natale, le téléphone pliable mince de Honor sera bientôt disponible à l’international, donnant à Samsung une nouvelle concurrence au Galaxy Z Fold 5 de Samsung. L’annonce a été faite vendredi lors de l’événement IFA à Berlin parallèlement à la révélation d’un téléphone concept élégant appelé le sac à main Honor V.

Le Magic V2 sera mis en vente dans certaines parties d’Europe et au Royaume-Uni, entre autres pays, avant le premier trimestre de l’année prochaine. Honor affirme qu’il n’est actuellement pas prévu de sortie aux États-Unis. La société n’a pas révélé d’informations sur les prix, mais dans sa Chine natale, le V2 commence à 8 999 yuans. Cela équivaut à environ 1 250 $, 970 £ ou 1 850 AU $.

Le Magic V2 devrait être expédié avant la fin du mois.

Le Magic V2 (à gauche) est visiblement plus fin que le Magic Vs (à droite), son prédécesseur. Sareena Dayaram/CNET

Le Magic V2, dévoilé pour la première fois au début de cette année, est un téléphone pliable de style livre qui place la barre plus haut dans sa catégorie. Une fois plié, le V2 ne fait que 9,9 mm d’épaisseur, ce qui en fait le téléphone pliable le plus fin au monde. Il n’est que 1,3 mm plus épais que l’iPhone 14 standard.

Malgré la taille compacte du téléphone, Honor a réussi à doter le V2 de spécifications phares, notamment le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un module triple caméra doté d’un téléobjectif et d’une grande batterie prenant en charge une charge rapide de 66 watts. Il prend également en charge le stylet. Mais contrairement au Galaxy Z Fold 5 de Samsung, un concurrent direct, il n’offre pas d’indice IP officiel pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le Magic V2 fait suite au tout premier téléphone pliable de Honor, le Magic VS, lancé dans le monde plus tôt cette année.