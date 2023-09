Magic V2 coûtera le même prix que Magic Vs, laisse entendre le PDG de Honor

Honor a lancé le Magic V2 en Chine en juillet, qui a été présenté hier au public mondial par Honor lors de son événement IFA 2023 à Berlin, en Allemagne. La marque n’a pas révélé les détails internationaux du prix et de la disponibilité du Magic V2, mais en marge de l’événement, le PDG de Honor, M. George Zhao, nous a déclaré que le prix du Magic Vs est une bonne référence pour le prix du Magic V2.

Le Honor Magic Vs a été lancé dans le monde entier en février au prix de 1 599 € pour le modèle 12 Go/512 Go. Vous pouvez donc vous attendre à ce que le Magic V2, exclusif à la Chine, soit dans la même gamme de prix sur les marchés internationaux.

Honorer la Magie V2

Le Honor Magic V2 est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et dispose de deux écrans : un écran pliable LTPO OLED de 7,92 pouces à 120 Hz d’une résolution de 2 344 x 2 156 pixels et un écran de couverture OLED LTPO de 6,43 pouces à 120 Hz ayant une résolution de 2 376 x 1 060 pixels.

Le Honor Magic V2 contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 66 W et dispose de quatre caméras : primaire de 50 MP (avec OIS), ultra-large de 50 MP, téléobjectif de 20 MP (avec OIS) et selfie de 16 MP.

Vous pouvez lire les premières impressions de notre Honor Magic V2 pour en savoir plus et consulter la comparaison détaillée des spécifications de Magic Vs et Magic V2 ici.