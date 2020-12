Les prochains appareils en ligne pour Magic UI 4 sont les Honor 20, 20 Pro et Honor V20. C’est selon un Huawei Central lecteur. Le point de vente rapporte que Honor lance une bêta fermée pour la nouvelle mise à jour du micrologiciel pour les variantes mondiales. Pendant ce temps, les variantes chinoises de ces appareils sont déjà sur la deuxième version de la même version bêta.



Honor 20 Pro et Honor 20

Magic UI 4 est le pendant Honor de l’EMUI 11 de Huawei, basé sur Android 11. Comme indiqué précédemment, les appareils Huawei et Honor mis à jour vers EMUI 11 / Magic UI 4 seront sur la liste pour recevoir le système d’exploitation Harmony entrant de Huawei, qui est le la réponse de l’entreprise à l’interdiction de Huawei, qui a mis ses produits sur la liste noire de la possibilité d’utiliser les services Google.

Si vous possédez l’un de ces appareils Honor et souhaitez vous inscrire à la version bêta, vous devez télécharger l’application bêta (vérifier le lien Source) et vous connecter avec votre identifiant Huawei. Ensuite, sélectionnez Personnel> Rejoindre un projet> Projet disponible> et si disponible, vous pourrez vous inscrire au programme bêta.





Source: Huawei Central

Plus tôt dans la journée, Huawei a annoncé avoir atteint 10 millions d’utilisateurs EMUI 11 dans le monde. Les Huawei P40, P40 Pro et Mate 30 Pro ont été les derniers appareils à recevoir les mises à jour stables EMUI 11 la semaine dernière. Alors que les tests d’EMUI 11 / Magic UI 4 se poursuivent sur les appareils plus anciens, Huawei espère commencer les tests bêta de Hamony OS dès ce mois-ci avec des mises à jour stables prévues pour avril 2021.

La source