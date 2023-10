Magic The Gathering révèle des tonnes de nouvelles cartes Doctor Who

Le mois prochain, Docteur Who fête ses 60 ans, et ça se fête avec style entre un trio de nouveaux épisodes et toutes sortes de rétrospectives rétrospectives– mais l’une de ses collaborations les plus intrigantes pour marquer six décennies d’aventures dans le temps et l’espace est d’amener la série dans le monde de Magie : le rassemblementdans un série de planches qui couvre l’ensemble des aventures télévisées de la série.

Univers au-delà : Doctor Who est le dernier la magie ensemble de croisement. Il est vaste, avec 200 cartes d’actualités réparties sur les quatre jeux, et chaque carte réimprimée présentant en plus de nouvelles illustrations thématiques. Mais contrairement au dernier Univers au-delà sortie, la majeure Contes de la Terre du Milieu série qui a amené le Seigneur des Anneaux à la magiele Docteur Who l’ensemble se concentrera plutôt sur quatre nouvelles versions pour le jeu format Commander populaireplutôt qu’un ensemble complet traditionnel.

Ces quatre decks aborderont chacun un aspect différent de Docteur WhoLa longue histoire de, couvrant les personnages, les lieux et les épisodes emblématiques de la série, tissant la magieles règles thématiques de Docteur Who saveur. Voici un aperçu des quatre Commander Decks publiés dans le cadre de ce drop :

Explosion du passé est un jeu de combinaison vert-blanc-bleu dirigé par le quatrième Docteur de Tom Baker qui abritera les cartes de l’ensemble liées à l’ère classique 1963-1989 de la série, couvrant tous les Docteurs de William Hartnell à Paul McGann (et plusieurs de leurs compagnons les plus célèbres, comme Sarah Jane Smith, Tegan Jovanka, Ace et plus).

Timey Wimey axé sur les cartes bleues, rouges et blanches et tirant parti la magieLes mécanismes de manipulation du temps de , couvriront les trois premiers médecins de la renaissance de 2005 : Christopher Eccleston, David Tennant et Matt Smith.

Pouvoir paradoxal est un jeu de cartes vert-bleu-rouge qui peaufinera le reste de l'ère du renouveau avec des cartes sur le thème des 12e et 13e médecins de Peter Capaldi et Jodie Whittaker.

Le dernier deck, le bleu-noir-rouge Maîtres du Mal est entièrement dédié à Docteur WhoLa litanie des méchants légendaires de toute son histoire, à la fois classiques et nouveaux. Attendez-vous bien sûr aux Daleks et aux Cybermen, mais comme son nom l'indique, ce deck est dirigé par des ennemis emblématiques comme diverses incarnations du Maître ou le créateur des Daleks, Davros.

En plus des quatre Commander Decks, Univers au-delà sera soutenu par une série de versions de cartes artistiques alternatives. Une série Collector Booster d’accompagnement permettra aux joueurs d’accéder à des versions complètes d’illustrations, de bordures alternatives et de feuilles de certaines des cartes principales des quatre jeux, tandis qu’une série de sorties dans la vitrine « Secret Lair » de Wizards of the Coasts fournira des versions thématiques alternatives. des cartes artistiques comme des terres inspirées de Dalek et une série de cartes sur le thème des Weeping Angels.

Vous remarquerez cependant que, dans tout cela, quelques des parties très récentes de Docteur Who l’histoire, et celles qui sont très importantes pour le 60e anniversaire du mois prochain, sont absentes : le retour de David Tennant en tant que nouvelle 14e incarnation du Docteur, et le prochain 15e Docteur de Ncuti Gatwa, dont la première saison devrait arriver en 2024. Mais même si les cartes inspirées par celles-ci les médecins les plus récents n’apparaissent pas dans Univers au-delà pour l’instant, ils ne sont pas retirés de la table. Lors d’un récent événement de presse pour le communiqué, Magie : le rassemblement Le concepteur principal du jeu, Gavin Verhey, a déclaré que ce n’était pas la dernière fois que nous le verrons. Docteur Whoc’est un croisement avec la magie.

«Nous avons un plan [for the 14th and 15th Doctors]. Nous n’avons pas oublié qu’il y a de toutes nouvelles choses à l’horizon, et même si elles ne figurent pas dans ces decks, vous en apprendrez plus bientôt.

En attendant, cliquez pour voir une tonne de nouvelles cartes de Univers au-delà : Doctor Whocomprenant les 13 médecins principaux, certains de leurs compagnons bien-aimés et leurs plus grands ennemis, des cartes de saga spéciales inspirées des épisodes classiques, des cartes de jetons thématiques et bien d’autres, avant la sortie de l’ensemble le 13 octobre!