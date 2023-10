Magic The Gathering – Draft et boosters d’ensemble pour un pack unique en 2024

En 2018, Wizards of the Coast a apporté un changement majeur à la façon dont Magie : le rassemblement a été vendu lorsqu’il a divisé le pack de cartes booster alors standard en deux variétés différentes : les Draft Boosters, axés sur les formats de construction et de jeu du jeu, et les Set Boosters, destinés aux personnes cherchant à compléter la collection d’un ensemble. Maintenant, nous revenons à la planche à dessin sur cette idée.

Regardez la bande-annonce de Magic : la nouvelle série Marche de la machine de The Gathering

Annoncé ce matin via un blog sur le site officiel Magie : le rassemblement site Internet, le premier la magie ensemble de 2024, Meurtres au manoir Karlovintroduira un nouveau type de booster standard pour le jeu : les Play Boosters, un amalgame de l’approche actuelle de Boosters de Draft et de Set. Boosters collector : des packs coûteux de 12 cartes destinés à offrir aux joueurs un ratio plus élevé de cartes d’art rares et alternatives à partir d’un ensemble, introduit pour la première fois en 2019, continuera de coexister aux côtés des Play Boosters, mais la dichotomie Draft/Set actuelle disparaîtra.

Formats à lecture limitée comme Draft et Sealed sont extrêmement populaires dans la magie– et vital pour la communauté de jeu compétitive florissante du jeu, avec de nombreux événements dans les magasins de jeux locaux et des tournois construits autour de formats de règles du jeu équitables, où les joueurs reçoivent une certaine quantité de boosters et construisent un deck sur-le-champ à la volée. . L’introduction des boosters d’ensemble et le changement de nom du pack de boosters standard en boosters de draft, en 2018, visaient à résoudre ce problème : les joueurs qui souhaitaient se concentrer sur la collecte d’un objet donné la magie et des boosters ouverts avec une plus grande variété de cartes (et une plus grande chance d’obtenir des cartes rares), pouvaient acheter des boosters d’ensemble, tandis que les joueurs qui étaient investis dans la scène du jeu limité pouvaient se concentrer sur les boosters de draft moins chers, conçus pour soutenir ces boosters. formats de construction de deck.

Cinq ans plus tard, le concepteur en chef Mark Rosewater écrit sur le nouveau blog : Wizards a découvert qu’une myriade de problèmes étaient nés de cette décision. Même si les formats limités sont vraiment importants pour la magieles boosters d’ensemble étaient plus populaires auprès des joueurs de un point de vue achat. « Les Boosters de Set ont été un franc succès. Les joueurs ont apprécié l’opportunité d’obtenir plusieurs cartes rares, d’avoir un emplacement en aluminium garanti, d’avoir la possibilité d’ouvrir une carte depuis La liste [a series of cards in a set not intended for standard format play, like reprints of old cards], obtenir une carte d’art, etc. », a écrit Rosewater. « Nous avions créé un booster plus amusant à ouvrir, et le public a clairement exprimé qu’il préférerait l’acheter. »

Selon Rosewater, la popularité des Set Boosters a créé plusieurs problèmes de marché pour la magie et les détaillants. Les détaillants et les marchés qui ont dû donner la priorité au stockage des Set Boosters plutôt qu’au Draft en raison de leur immense popularité auprès des joueurs créant des scènes locales florissantes à travers des événements de draft comme Magie du vendredi soir des soirées communautaires ou des événements de pré-sortie de set : un véritable combat, car les boosters de set n’étaient pas conçus pour le jeu en Limité. Ceci, à son tour, ainsi que la confusion des détaillants et du public, ont conduit à un énorme déséquilibre où les Draft Boosters sont tout simplement devenus trop risqués pour les détaillants à stocker par rapport aux Set Boosters plus populaires, mettant ainsi une menace à la santé à long terme du support du format Limité. , ce qui est extrêmement important pour la magiec’est la longévité. « Le jeu limité, en particulier le Draft, constitue une part importante du jeu. la magie écosystème… c’est une part importante de l’activité en magasin. C’est un moteur important pour la construction d’une communauté. Nos Avant-premières utilisent le jeu Limité pour permettre aux joueurs de goûter à l’extension. C’est un élément clé pour garder les joueurs dans le jeu à long terme. Nos données montrent que plus vous jouez longtemps, plus il est probable que le Limité constitue une grande partie de votre expérience de jeu », a poursuivi Rosewater.

« L’un des principaux atouts de la magie c’est qu’il existe de nombreuses façons d’en profiter. Le jeu limité n’est peut-être pas le nombre de joueurs qui interagissent avec le jeu, mais pour les millions de joueurs qui jouent en limité, c’est fondamental pour leur plaisir. Voir les Draft Boosters, et donc le jeu Limité, disparaître serait un gros problème, pour les joueurs. et magasins. »

Le nouveau Play Booster espère résoudre ce problème, mais avec quelques mises en garde en surface. Les Boosters de Jeu contiendront le même nombre de cartes que les Boosters de Draft actuels, 15 contre 12 pour les Boosters de Set, mais ils coûteront le même prix que les Boosters de Set actuellement, car ils contiendront une plus grande variété de cartes, par rapport aux Boosters de Set. aux Draft Boosters moins chers. Il y a également des changements dans la quantité globale de certains types de cartes garanties dans chaque Play Booster entre les cartes communes, peu communes, rares, mythiques rares et alternatives/variantes, y compris la 15ème carte de chaque Play Booster étant une « carte non jouable » telle que comme jeton, aide de jeu, carte publicitaire ou carte artistique. Mais sinon, l’intention du nouveau booster est à la fois de fournir un SKU unique dans lequel les détaillants et le public peuvent investir, tout en conservant un équilibre entre la fourniture de packs de cartes intéressants et excitants à ouvrir à un niveau individuel tout en prenant en charge la scène au format limité Wizards. veut protéger.

« Nous avons travaillé très dur pendant des années pour comprendre l’impact du Play Booster sur le Draft, et nous avons adapté la façon dont nous construisons les extensions pour y répondre », a conclu Rosewater. « Y aura-t-il des leçons à tirer à mesure que nous nous adaptons à un nouveau système ? Bien sûr, mais la magie évolue constamment, nous sommes donc assez doués pour nous adapter.

Les Play Boosters seront introduits en février 2024 parallèlement à la sortie de Meurtres au manoir Karlovla 99ème extension de Magie : le rassemblement.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.