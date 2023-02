Magic Mike essaie juste de payer les factures

Avec “Last Dance”, qui ouvre vendredi, Tatum, le réalisateur Steven Soderbergh, l’écrivain Reid Carolin et leurs collaborateurs ont créé une trilogie qui traite sournoisement de la dernière décennie d’instabilité américaine. Ce qui a commencé comme un portrait (principalement) réaliste de la vie de strip-teaseuse à la suite de la Grande Récession s’est transformé en un fantasme pour l’époque des conflits financiers liés à Covid, dans lequel Mike est sauvé de ses difficultés économiques par une riche presque divorcée ( Salma Hayek Pinault) qui voit son talent et l’emmène à Londres pour diriger un spectacle.

Les films “Magic Mike” parlent d’abdos impeccables, de plaisir féminin, d’amitié masculine et de la puissance d’un grand lap dance. Mais juste sous la joie de tourner les hanches se cache l’anxiété économique. “Magic Mike” a toujours été une question d’argent, et pas seulement les billets d’un dollar qui sont glissés dans des strings.

La première chose que vous apprenez sur Mike Lane, joué par Channing Tatum et autrement connu sous le nom de Magic Mike, dans le nouveau film “ La dernière danse de Magic Mike » c’est que son rêve est mort. La pandémie de Covid-19 a détruit son entreprise de meubles sur mesure, sa raison d’être au-delà du strip-tease dans les deux premiers films. Maintenant, Mike travaille pour un service de restauration, servant des boissons à des personnes riches qui font des dons à des causes qu’elles ne veulent même pas connaître.

Maxandra et Mike (Salma Hayek Pinault et Tatum) ont chacun des soucis financiers dans le nouveau film.

Bien sûr, c’est beaucoup d’évasion rom-com, mais cela a aussi une résonance dans le monde réel. Mike a vu la seule chose pour laquelle il travaillait s’effondrer. Maintenant, il obtient une issue et le genre de fin heureuse pour laquelle beaucoup aspirent. Même alors, le spectre des soucis monétaires persiste.

Lorsque le premier “Magic Mike” est arrivé en 2012, l’histoire était irrésistible : avec sa carrière cinématographique en plein essor, Tatum jouait dans un film basé sur ses propres expériences pré-hollywoodiennes en tant que danseur dans une revue masculine. Le film, qui se déroule à Tampa, en Floride, a attiré le public à la recherche de “garçons chauds”, mais l’histoire à l’intérieur était plus mélancolique que l’imagerie induisant des cris de mecs déchirés en costumes loufoques, à peine suggérés.

Comme Manohla Dargis l’a écrit dans sa critique pour The Times, le film “est aussi une enquête sur le capitalisme et ses malheurs”. Dans l’Atlantique, Alyssa Rosenberg fait valoir que les danseurs “révéler la vérité nue sur la récession.” Elle a expliqué: “Ces strip-teaseuses sont des hommes marginalement employés qui essaient de gravir les échelons économiques dans un État avec le deuxième taux de saisies le plus élevé du pays.”

Les préoccupations plus profondes de “Magic Mike” n’auraient pas dû être une surprise. Soderbergh est connu pour passer d’un genre à l’autre, mais qu’il réalise des films de braquage élégants, des thrillers inconfortablement réels ou des drames basés sur des événements réels, il s’intéresse toujours aux structures de pouvoir et à la façon dont elles affectent les personnes dans son objectif.

Bien que la Grande Récession soit techniquement terminée au moment de la sortie de “Magic Mike”, vous pouvez sentir ses conséquences se propager à travers le scénario. Dans la scène la plus dévastatrice, Mike se voit refuser un prêt bancaire pour ouvrir une entreprise de meubles en raison de sa faible cote de crédit. L’agent de prêt (Betsy Brandt) lui dit : « Nous offrons des programmes de secours à nos candidats qualifiés en détresse. Son attitude flirt chute. « Je lis les journaux », répond-il. “La seule chose qui est en détresse, c’est vous tous.”