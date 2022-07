Magic Leap 2 arrive le 30 septembre, à partir de 3 299 $

Le prochain casque AR de Magic Leap arrive cet automne, et ce n’est pas bon marché. Les verres autonomes Magic Leap 2, qui CNET a essayé plus tôt cette année, coûtera au moins 3299 $ et sera disponible le 30 septembre.

Contrairement au premier casque Magic Leap, qui a été lancé en 2018 et aspirait à être destiné aux consommateurs créatifs, Magic Leap 2 est entièrement axé sur les affaires. Les lunettes plus petites ont leur propre rondelle de processeur AMD dédiée à la hanche, et ont un champ de vision plus large que tout autre casque AR que nous avons essayé récemment, et ont une fonction unique qui atténue certaines parties du monde réel pour rendre les objets virtuels moins fantomatique.



Le casque arrivera trois variantes: la base Magic Leap 2 de 3 299 $ est le matériel plus une garantie d’un an, tandis que le Magic Leap 2 Developer Pro est livré avec un logiciel supplémentaire axé sur les développeurs et des exemples de projets pour 4 099 $. Une version Magic Leap 2 Enterprise, avec un support de deux ans pour les logiciels prêts pour l’entreprise, coûte 4 999 $. Le site de Magic Leap indiquera où les casques seront disponibles à l’achat : aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume d’Arabie saoudite le 30 septembre, et au Japon et à Singapour d’ici la fin de l’année.

Le PDG de Magic Leap, Peggy Johnson, a déclaré à Crumpe plus tôt cette année que la société se concentrait largement sur trois secteurs pour son nouveau casque : “les soins de santé, la défense et le secteur public, et les paramètres de fabrication et industriels”, ainsi que d’éventuels partenariats avec la localisation. art et divertissement. Il n’y a pas beaucoup de casques AR haute puissance sur le marché en ce moment à part ceux de Microsoft Hololens 2il est donc possible que Magic Leap 2 finisse par se déployer en tant que produit pour tester des zones où le futur à moindre coût lunettes intelligentes grand public objectif d’évoluer ensuite.