Magic : la programmation 2025 de The Gathering comprend Final Fantasy, Spider-Man et Bob l’éponge

Aujourd’hui, à la MagicCon de Las Vegas, Wizards Of The Coast a annoncé ses plans pour la prochaine année de sortie des sets Magic: The Gathering, avec sept extensions principales à venir tout au long de 2025.

L’année commence avec un ensemble « remasterisé » contenant des cartes d’un certain plan effrayant, puis se déroule en six ensembles légaux en Standard : trois ensembles Magic dans l’univers, ainsi que trois ensembles de collaboration sous le chapiteau du jeu Universes Beyond. 2025 marquera la première fois qu’un ensemble sur le thème d’Univers au-delà sera légal au format Standard de MTG ; le set UB précédent, Le Seigneur des Anneaux : Contes de la Terre du Milieu, était légal en Modern, mais pas en Standard.

Les annonces de la MagicCon comprenaient également un retour très demandé à un format de type PDSF pour la vente de packs, de bundles et d’autres produits Magic: The Gathering. Wizards Of The Coast s’est éloigné du PDSF en 2019, mais il fera son retour avec les Fondations le 15 novembre.

Ci-dessous, vous verrez tous les ensembles inclus dans l’annonce, ainsi que les illustrations et les cartes révélées lors des panneaux de prévisualisation.