Magic Johnson a décliné ses chances de devenir propriétaire de la NBA, mais les Knicks l’intéresseraient

L’amour de Magic Johnson pour ses Lakers de Los Angeles l’a empêché d’envisager de devenir propriétaire d’une autre équipe de la NBA.

Les Knicks de New York seraient la seule franchise qui pourrait lui faire réfléchir.

« Je pense que ce serait intriguant », a déclaré Johnson mardi. « La seule équipe à laquelle je penserais probablement, ce sont les Knicks de New York. »

Johnson est arrivé à New York pour une allocution dans un YMCA de Washington, où le membre du nouveau groupe de propriété des Commanders a vu son équipe de la NFL perdre contre les Bills de Buffalo dimanche.

Une fois de retour à Los Angeles, il se préparera pour que ses Dodgers commencent à jouer en séries éliminatoires du baseball. Mais le Temple de la renommée du basket-ball a laissé passer à plusieurs reprises des opportunités de devenir propriétaire du sport qu’il connaît le mieux.

Johnson a nommé les Golden State Warriors, les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks comme équipes qu’il a refusées, plutôt que de se retrouver en concurrence avec les Lakers. Les Knicks proposent cependant quelque chose de différent.

« Je pense qu’à cause de la façon dont les fans aiment le basket-ball, vous devrez peut-être y penser, parce que j’aime venir à New York, aller au Garden et regarder les Knicks jouer », a déclaré Johnson dans une interview à l’Associated Press. « J’aime être avec des fans qui sont si passionnés par leur équipe et les fans des Knicks le sont, et ils sont intelligents. Ce sont des fans de basket intelligents et donc à celui-là, je devrais penser. Je pense qu’à part ça, je ne penserais probablement jamais à faire partie d’une autre franchise. »

Johnson a déclaré qu’il n’avait pas parlé de cette idée avec le président exécutif du Madison Square Garden, James Dolan, et qu’il ne cherchait pas d’opportunité, se contentant de regarder les Lakers en tant que fan après avoir été président des opérations de basket-ball pendant deux saisons avant de démissionner en 2019. .

Mais si la conversation avait lieu, Johnson écouterait.

« C’est à cela qu’il faudrait vraiment réfléchir, en tant que propriétaire minoritaire de cette équipe », a-t-il déclaré. « Mais à part ça, je resterais avec les Lakers et même avec mon rôle actuel, juste en tant que fan. Je suis heureux de faire ça avec les Lakers parce que, encore une fois, je saigne du violet et de l’or. »

Johnson, qui était aux commandes lorsque les Lakers ont signé LeBron James, pense qu’ils peuvent jouer pour un deuxième titre NBA en cinq ans.

« Je pense qu’ils vont être la meilleure équipe de l’Ouest cette année », a déclaré Johnson.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball Knicks de New York les Lakers de Los Angeles