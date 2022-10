Magic in Morris aura lieu le 22 octobre – Shaw Local

MORRIS – Les fans de Harry Potter de tous âges auront l’occasion de se déguiser et de célébrer leurs sorcières et sorciers préférés lors de Magic in Morris le 22 octobre.

Les participants sont encouragés à se déguiser et à participer aux activités magiques de 10 h à 18 h au centre-ville de Morris.

Il s’agit de la deuxième année de l’événement et il proposera des divertissements inspirés de Harry Potter, allant des séances de photos avec la “grosse dame”, des boissons à thème, un marché moldu et des cours de baguettes et de potions.

Valerie Baker et Kristal Hutchings, les propriétaires de Verbena et ceux derrière Magic in Morris, espèrent créer plus d’« ambiance » au centre-ville de Morris.

« Nous avons eu beaucoup de commentaires – cela nous a donné des idées sur la façon de créer une sorte d’ambiance au centre-ville. C’était une chose que les gens voulaient ressentir, c’est un peu plus d’ambiance au lieu de simplement, vous savez, des accessoires et tout ça », a déclaré Baker.

Une musique enchanteresse jouée par des haut-parleurs du centre-ville transportera les participants dans le monde des sorciers. Des cartes seront fournies avec les détails de chaque attraction et les lieux participants à l’entrée de l’événement, située près du coin des rues Washington et Liberty. Tous les emplacements participants seront ornés de l’un des quatre drapeaux de maison de Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.

Les principales attractions incluent les licornes sponsorisées par D’Arcy Motors, les cheveux de fée Finklepot, les calèches et le cornhole de Quidditch. Les sorciers peuvent passer la journée à aider Newt Scamander à récupérer ses bêtes dans les magasins locaux après le vol de sa mallette. Bien entendu, la journée ne serait pas complète sans un tri maison.

En plus des attractions envoûtantes, les vendeurs de nourriture et les restaurants locaux proposeront des plats et des boissons inspirés de Harry Potter, y compris de la bière au beurre.

“Nous voulons que ce soit une journée agréable où les gens peuvent sortir, faire du shopping, passer la journée avec leur famille et profiter de l’ambiance car ça va être phénoménal”, a déclaré Hutchings.

Pour plus d’informations sur les événements et l’itinéraire de la journée, visitez facebook.com/events/5282312261884748

Quoi: Magie à Morris

Lorsque: Samedi 22 oct. de 10h à 18h

Où: Centre-ville de Morris