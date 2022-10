Magic in Morris attire de grandes foules – Shaw Local

Samedi, la magie a été accueillie à Morris lors de l’événement Magic in Morris sur le thème de Harry Potter, la majorité des entreprises du centre-ville proposant des cadeaux, des boissons, des jeux et plus encore sur le thème de Harry Potter.

Des foules bordaient les rues alors que les enfants et les adultes étaient vêtus de costumes de Harry Potter à la recherche du cas disparu de Newt Scamander. De la musique jouait sur les haut-parleurs pendant que Hagrid offrait des promenades en calèche au centre-ville. Il y avait des chevaux miniatures déguisés en licornes sur la pelouse du palais de justice de Grundy, des magiciens se produisaient, des tris de maisons et un marché moldu.