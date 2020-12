WASHINGTON: Markelle Fultz et Terrence Ross ont chacun marqué 26 points alors que l’Orlando Magic effectuait un grand retour au quatrième trimestre et battait les Wizards de Washington 120-113 dimanche soir pour commencer une saison 3-0 pour la première fois depuis 2009-10.

Nikola Vuevi a marqué dans le poteau pour donner à Orlando une avance de 114-113 avec 25,1 secondes alors que le Magic marquait les 10 derniers points du match en battant les Wizards pour le sixième match consécutif.

Vuevi a terminé avec 15 points et huit rebonds tandis qu’Evan Fournier en a ajouté 19.

Bradley Beal a récolté 29 points et sept passes, mais n’a été que de 10 sur 29 sur le terrain tandis que Russell Westbrook a été tenu au repos.

Bien que cela devienne plus courant tout au long de cette saison unique, Washington et Orlando sont devenus les premières équipes à jouer dos à dos dans le même lieu depuis les 24 et 25 janvier 1988, lorsque Washington a accueilli Philadelphie.

L’entraîneur des Wizards, Scott Brooks, a reposé Westbrook dans le deuxième match consécutif. Raul Neto, qui a débuté trois matchs la saison dernière avec Philadelphie, a remplacé l’ancien MVP dans la formation de départ et a terminé avec 22 points et cinq passes.

Orlando était derrière 94-77 au début du quatrième quart après avoir marqué seulement 15 points au troisième.

Thomas Bryant a récolté 16 points et sept rebonds tandis que Troy Brown a ajouté 12 points sur le banc pour Washington.

TIP-INS

Magic: l’entraîneur d’Orlando Steve Clifford a déclaré avant le match qu’il allait regarder les minutes d’Aaron Gordons. Gordon a joué 20 minutes et a marqué quatre points… Le banc des Orlandos a battu le Washington 50-31 derrière une autre grande soirée de Ross

Wizards: Neto a effectué ses trois premiers tirs pour exécuter sa séquence consécutive jusqu’à sept après avoir été 4 en 4 lors de la défaite du samedi contre le Magic. … Beal a raté deux tirs dans les 19 dernières secondes.

SUIVANT

Magic: Voyage à Oklahoma City pour affronter le Thunder mardi.

Wizards: poursuit un séjour de quatre matchs à domicile en accueillant Chicago mardi.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports