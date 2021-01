Score en direct ISL 2020-21, SC East Bengal vs Odisha FC Dernières mises à jour: Bon départ pour SC Bengale oriental ont été récompensés. Ils ont pris les devants grâce à Anthony Pilkington à la 12e minute du match contre Odisha FC. le Super Ligue indienne Le match numéro 45 se joue au Tilak Maidan Stadium de Vasco, Goa. Suivez toutes les mises à jour en direct du SC East Bengal vs Odisha FC sur le blog de News18 Sports.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Dans une bataille entre deux équipes du bas de l’échelle, sans victoire après sept matches, le SCEB, entraîné par Robbie Fowler, apparaît comme favori sur papier et ils espèrent surmonter leurs malheurs offensifs qui ont tourmenté l’équipe jusqu’à présent.

Lors de leur première saison dans l’ISL de premier plan, les Red-and-Gold ont été gravement déçus par le duo indien raté de Balwant Singh et Jeje Lalpekhlua, tandis que leur recrue étrangère Aaron Amadi-Holloway a eu des problèmes de forme physique.

Avant leur affrontement dimanche contre Odisha, le Bengale oriental a reçu un gros coup de pouce avec la signature d’Enobakhare, le diplômé de 22 ans de l’académie des Wolverhampton Wolves.

Matti Steinmann a frappé un doublé contre Chennaiyin lors de leur match précédent et Fowler espérait qu’il formerait une bonne chimie avec le jeune tandis que Jacques Maghoma et Anthony Pilkington initieraient les mouvements.

Le SCEB n’a marqué que cinq buts en sept matches et Fowler espère que l’arrivée du jeune nigérian résoudra les problèmes de but de l’équipe. Avec trois points, ils sont juste devant Odisha, classé dernier, d’un point dans le tableau des 11 équipes.

Odisha a également marqué cinq buts, alors que leur défense a également été vulnérable.

Fowler a déclaré que les deux équipes avaient eu une lutte similaire jusqu’à présent dans le tournoi, ce qui rendra difficile la prédiction du résultat du match.

« Ils ont vécu une période difficile, probablement similaire à nous … Ils ont parfois bien joué et parfois hésité, donnant des buts dans des zones idiotes ou à cause de zones individuelles. Nous sommes probablement très similaires dans notre aspect, il a donc l’étoffe d’un bon jeu », a-t-il déclaré.

« Et nous avons vu plusieurs fois dans la ligue, n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui. Et c’est aux deux clubs maintenant d’obtenir les trois points. C’est un cas où nous voulons plus. Je sais qu’Odisha veut il (aussi) mais celui qui sortira et fera la meilleure performance, le prendra certainement. «

Le SCEB a fait match nul trois sur ses quatre matchs précédents, marquant cinq buts dans les trois derniers, après avoir échoué à trouver le filet lors de ses quatre premiers matchs.

« Les garçons ont très bien fait ces deux dernières semaines et il y a beaucoup de points positifs », a déclaré Fowler.

SCEB a concédé 10 buts en seconde période et Fowler devra s’assurer que son équipe reste alerte tout au long du match contre Odisha, qui a marqué quatre de ses cinq buts après la pause.

SCEB a cédé 13 buts, le plus par n’importe quelle équipe, tandis qu’Odisha en a concédé 11 en plus d’être la seule équipe à enregistrer une feuille blanche cette saison.

« Je vois beaucoup de similitudes en nous-mêmes », a déclaré l’entraîneur de l’Odisha Baxter, faisant écho aux opinions de Fowler.

« Nous avons une équipe très jeune qui a besoin de temps sur le terrain. Ils ont une toute nouvelle équipe qui a besoin de temps sur le terrain. Leurs matchs ont été serrés, ils ont bien joué en périodes de matchs, comme nous. Ils le feront. rechercher cette cohérence, la même que nous. «

Lors de leur match précédent, Odisha a gaspillé une avance contre NorthEast United pour se contenter d’un match nul 2-2 passionnant.

Odisha s’attendra à ce que l’attaquant brésilien Marcelinho se porte bien alors qu’il chercherait à remplacer Manuel Onwu, tandis que Steven Taylor, Jacob Tratt, Cole Alexander, Vinit Rai et Diego Mauricio formeront le noyau de leur équipe.