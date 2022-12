MagGo d’Anker est le bas de Noël ultime pour les amateurs d’iPhone

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il existe de nombreux chargeurs portables différents sur le marché, et il peut être difficile de déterminer celui qui vous convient le mieux, à vous et à votre téléphone. En tant que personne qui est toujours sur son iPhone et qui a besoin d’une charge lorsque je ne suis pas à proximité d’une prise, la batterie magnétique Anker 622 MagGo est la solution parfaite. Que vous recherchiez un cadeau pour vous-même, vos amis ou votre famille en cette saison des fêtes, je le recommande comme moyen de vous assurer que votre téléphone reste toujours en vie avec vous – ou que vos proches ne demandent pas constamment d’emprunter votre portable chargeur.

Pourquoi c’est un super cadeau : J’avais l’habitude d’avoir un chargeur portable bon marché que j’achetais chez le détaillant à rabais Five Below, mais cela ne donnerait pas à mon iPhone une charge complète, et je serais emmêlé avec le fil. Mais ensuite, je me suis acheté ce chargeur portable magnétique Anker 622 lilas élégant qui, oui … TikTok m’a fait acheter.

Comme il est compatible MagSafe, la plupart des gens l’achèteraient pour un iPhone 14, 13 ou 12, mais il existe également un port USB-C que vous pouvez utiliser pour charger des appareils supplémentaires. Ce chargeur portable est de la taille idéale pour ma poche, mon sac à main ou même mon portefeuille. (C’est aussi la taille parfaite pour les bas !) Vous pouvez choisir entre cinq belles couleurs et il dispose d’une batterie de 5 000 mAh. Un bonus est que ce chargeur sert également de support de téléphone avec une béquille pliable intégrée.

Ce que vous paierez : L’Anker 622 MagGo se vend 60 $ mais peut souvent être trouvé pour un peu moins cher sur ou la . Bien que ce ne soit pas bon marché, c’est beaucoup moins que le prix beaucoup plus cher d’Apple .

