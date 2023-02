Maggie Wheeler, star de “Friends”, révèle ce qui se serait passé si Janice et Chandler s’étaient rencontrés

Maggie Wheeler pense toujours que Chandler aurait été plus heureux s’il s’était retrouvé avec son personnage Janice dans “Friends”.

L’actrice a parlé avec Travel + Leisure de l’endroit où elle pense que Chandler et Janice seraient allés en lune de miel si Chandler lui avait proposé à la place de Monica. Les deux personnages sont sortis ensemble pendant les premières saisons de la série, se séparant définitivement dans la saison 3, mais Wheeler a continué à faire des apparitions dans la série tout au long de ses 10 saisons.

“Je vais dire Nassau. Pas le comté de Nassau, mais Nassau l’île”, a déclaré Wheeler. “N’importe quel endroit avec une piscine et une piña colada.”

Compte tenu de la nature exagérée pour laquelle son personnage est connu, Wheeler ne suppose pas qu’elle atténuerait sa personnalité lorsqu’il s’agirait de voyager.

“Je pense qu’elle aurait besoin d’aide avec ses sacs lourds pour ne pas se casser un ongle. Tout ce dont elle pourrait avoir besoin, elle apporterait tout”, a-t-elle plaisanté, ajoutant : “Ce n’est pas si différent de moi !”

Wheeler est apparue pour la première fois sur “Friends” dans le cinquième épisode de la saison 1 dans lequel elle a été présentée comme la petite amie de Chandler avec qui il voulait rompre. Elle fait 18 apparitions au total tout au long de la série, souvent comme un intérêt romantique pour Chandler.

Janice était un personnage tellement aimé, à la fois par le public et les scénaristes de la série, qu’elle a été écrite dans au moins un épisode chaque saison, afin que les fans puissent se tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie. Bien que ses rôles soient petits, Wheeler aimait revenir dans les dernières saisons.

“Tout ce que je savais, c’est que c’était le meilleur plateau sur lequel j’avais jamais joué, que c’était le casting le plus collaboratif et le plus phénoménal auquel j’aie jamais fait partie [and] que les scénaristes étaient si fabuleux”, a-t-elle dit. “Donc pour moi, c’était juste [a] célébration, comme, ‘Regarde où j’ai atterri.’ Cet endroit est incroyable.”

Le personnage était connu pour sa voix nasillarde, son rire agaçant et son slogan “Oh mon Dieu!” Dans une interview avec “This Morning” d’ITV en 2016, Wheeler a expliqué comment les traits emblématiques de son personnage sont apparus.

“C’était juste cette progression – comment Janice a évolué, comment les scénaristes ont créé le personnage pour moi”, a déclaré Wheeler. “Alors le rire s’est produit naturellement lors de la première répétition, parce que j’avais besoin de trouver un moyen de rire, parce que Matthew Perry est tellement drôle.”

La plupart de ses scènes étaient avec Matthew Perry, qui a récemment parlé du tournage de la série et de ses expériences difficiles pendant cette période dans son livre, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. Pendant le tournage de l’émission, Perry souffrait d’une dépendance au Vicodin ainsi que d’un problème d’alcool.

Sa dépendance au Vicodin a commencé en 1997 après s’être blessé lors d’un accident de jet-ski, et son problème d’alcool a commencé lorsqu’il a bu pour la première fois à 14 ans, devenant un énorme problème à l’âge de 18 ans.

Il a révélé à un moment donné qu’il prenait “55 Vicodin par jour”, affirmant qu’il jouait dans la plus grande émission de l’époque et “aurait dû être le toast de la ville”, mais à la place “était dans une pièce sombre ne rencontrant que de la drogue concessionnaires et complètement seul.”

L’acteur a félicité sa co-vedette Jennifer Aniston, pour être celle qui l’a confronté à propos de sa consommation d’alcool, expliquant qu’elle l’a approché en disant : “Nous savons que vous buvez”, demandant à Diane Sawyer lors d’une interview en octobre d'”imaginer quel effrayant moment qui était.”

“C’est elle qui a le plus tendu la main. … Je lui en suis vraiment reconnaissant”, a-t-il déclaré.