Maggie Smith, star de « Harry Potter », « Downton Abbey », est décédée à 89 ans

L’incomparable Dame Maggie Smith, connue pour ses innombrables rôles au cinéma, à la télévision et sur scène, est décédée vendredi à Londres, a annoncé sa famille. Elle avait 89 ans.

« Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin », ses fils Toby Stephens et Chris Larkin dit dans une déclaration. « Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. »

Ils ont écrit : « Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital de Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours. »

Maggie Smith est née Margaret Natalie Smith le 28 décembre 1934 à Ilford, en Angleterre, de Nathaniel et Margaret Smith. Quand elle avait 4 ans, sa famille, y compris ses frères jumeaux aînés Alistair et Ian, a déménagé à Oxford, où le père de Smith travaillait comme pathologiste de santé publique à l’université. Smith a fréquenté l’Oxford High School jusqu’à l’âge de 16 ans, date à laquelle elle est partie étudier le théâtre à l’Oxford Playhouse.

La rousse aux taches de rousseur a débuté sa carrière au Playhouse en 1952, se transformant pour des rôles tels que Viola dans « The Twelfth Night ». En 1956, elle fait ses débuts au cinéma et à Broadway, apparaissant comme l’un des invités à la fête dans le film « Child in the House » et jouant plusieurs rôles dans la revue « New Faces of ’56 » au Ethel Barrymore Theatre de New York. .

« Il y en avait un très célèbre, celui avec Eartha Kitt. Et je pense que tous ceux qui y participaient pensaient qu’ils allaient tous être Eartha Kitt ou de grandes stars. Smith a déclaré à NPR de jouer dans « New Faces ». « Cela ne s’est pas produit, mais c’était un signal d’alarme d’avoir son premier emploi professionnel à Broadway, je dois dire. »

Tout au long de sa carrière de plus de 60 ans, Smith a joué dans plus de 80 films et séries télévisées et est apparue dans des dizaines de pièces de théâtre, dont quatre à Broadway.

Smith en 1963, lisant un scénario peu de temps après avoir été nommée actrice de scène de l’année par le Variety Club of Great Britain. Standard du soir via Getty Images

Smith a joué dans des films dont « Othello » (1965), « Le Premier ministre de Miss Jean Brodie » (1969), « Le Choc des Titans » (1981), « Le Jardin secret » (1993), « Gosford Park » (2001). , « Le meilleur hôtel exotique Marigold » (2012) et « La Dame dans la camionnette » (2015). Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour « Jean Brodie » et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour « California Suite » (1978). Elle a également remporté cinq BAFTA, quatre Emmys, trois Golden Globes et un Tony Award.

Soutenez le journalisme libre Pensez à soutenir le HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux gens. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et connectez-vous pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

Ces dernières années, Smith était connue pour son interprétation de Violet Crawley dans la série télévisée et les films « Downton Abbey », ainsi que pour son rôle du professeur McGonagall dans la franchise cinématographique « Harry Potter », appréciée par beaucoup, notamment se.

Dans une image tirée d’un film « Harry Potter », Alan Rickman, dans le rôle du professeur Rogue, et Smith, dans le rôle du professeur McGonagall, se tiennent devant Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe (dans les personnages d’Hermione, Ron et Harry, respectivement).

« C’est triste d’y penser à cause d’Alan Rickman », a déclaré Smith à NPR après la mort de Rickman en 2016. « C’était un acteur tellement formidable, et c’était un personnage tellement formidable qu’il jouait. Et c’était une joie d’être avec lui. Nous avions l’habitude de rire ensemble parce que nous manquions de plans de réaction. C’était toujours le cas — quand tout avait été fait et que les enfants avaient fini, ils tournaient la caméra et nous devions faire diverses photos de réaction d’étonnement ou de tristesse et ainsi de suite. Et nous avions l’habitude de dire que nous étions arrivés à environ 200 et quelque chose et que nous ne savions plus quoi faire lorsque la caméra se tournait vers nous. Mais c’était une joie.

En parlant avec La norme à propos de la mort de Rickman et Frank Finlay, avec qui elle a joué dans « Othello », Smith a déclaré : « Vous devenez un peu bancal, vous savez, quand vous atteignez un certain âge. [Mortality] semble être trop proche.

Liza Hearon a contribué à cet article.