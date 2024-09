CNN

Dame Maggie Smith, l’une des actrices britanniques les plus connues dont la longue carrière a varié de jouer aux côtés de Laurence Olivier dans « Othello » sur scène et à l’écran, jusqu’à des rôles dans « Harry Potter » et « Downton Abbey », est décédée, ont annoncé ses fils dans un communiqué. déclaration partagée par leur publiciste Clair Dobbs.

Elle avait 89 ans.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin », indique le communiqué. « Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le merveilleux personnel de l’hôpital Chelsea et Westminster pour ses soins et sa gentillesse sans faille au cours de ses derniers jours.

Smith est né en 1934 à Ilford, alors une banlieue bourgeoise de l’est de Londres. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la famille a déménagé à Oxford, où son père travaillait comme pathologiste à l’Université d’Oxford.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Smith fréquente l’Oxford Playhouse School de 1951 à 1953, faisant ses débuts sur scène dans une production de l’Oxford University Dramatic Society de « Twelfth Night » de William Shakespeare.

Elle est ensuite apparue à Broadway dans « New Faces of 1956 », puis a tenu le rôle principal de comédienne dans la revue londonienne « Share My Lettuce », entre 1957 et 1958. Elle a rapidement commencé à apparaître régulièrement dans des pièces de théâtre au théâtre Old Vic à Londres.

En 1964, elle incarne Desdémone dans Othello d’Olivier, avant de reprendre le rôle pour la version cinématographique l’année suivante. Smith a remporté son premier Oscar de la meilleure actrice en 1969 pour son interprétation d’une institutrice non conventionnelle dans le film « Le premier de Miss Jean Brodie ».

En 1978, elle reçoit un deuxième Oscar, cette fois pour la meilleure actrice dans un second rôle, pour sa performance dans « California Suite » de Neil Simon. Elle a également reçu les British Academy Film Awards pour son travail, notamment pour ses rôles dans « Une chambre avec vue » en 1985 et « La passion solitaire de Judith Hearne » en 1987.

Smith a été nommée Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1990 et est désormais largement connue sous le nom de Dame Maggie Smith.

Mais à bien des égards, ses meilleurs rôles étaient encore à venir, y compris un rôle principal dans le classique de 1999 « Thé avec Mussolini », sur un groupe de femmes anglaises de la classe moyenne supérieure à Florence, en Italie, à l’époque du fascisme, réalisé par Franco Zeffirelli.

Peut-être qu’on se souviendra mieux d’elle comme d’une actrice qui a réussi à atteindre non seulement la longévité, mais aussi une renommée encore plus grande plus tard dans sa vie.

Elle a été remarquée par les jeunes téléspectateurs dans le rôle de Minerva McGonagall, professeur de sorcellerie stricte mais juste, dans « Harry Potter à l’école des sorciers » (2001), apparaissant également dans plusieurs suites de « Harry Potter ».

Les éloges sont revenus des deux côtés de l’Atlantique pour son interprétation de Violet Crawley, à la langue caustique, la comtesse douairière de Grantham dans « Downton Abbey », le drame d’époque acclamé sur l’aristocratie britannique. Elle a reçu trois Emmy Awards pour ce rôle, qu’elle a repris pour un long métrage de 2019.

Au cours de ses dernières années, Smith est devenue un modèle pour vieillir avec grâce, un processus qu’elle a géré avec son charme et son esprit habituels.

Lorsque le magazine britannique « Women’s World » lui a demandé en 2017 pourquoi elle n’était pas allée à davantage de cérémonies de remise de prix, Smith a répondu : « Je pense vraiment que si j’allais à Los Angeles, par exemple, je pense que je ferais peur aux gens… Ils ne le font pas. Je ne vois pas de personnes âgées.

Smith s’est marié deux fois, avec l’acteur Robert Stephens – le couple a divorcé en 1974 – et de nouveau avec la dramaturge Beverley Cross, de 1975 jusqu’à sa mort en 1998.