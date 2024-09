Maggie Smith rend hommage à Daniel Radcliffe, casting de « Harry Potter »

Daniel Radcliffe rend hommage à feu Maggie Smith, décédée vendredi à l’âge de 89 ans. Les deux acteurs sont des vétérans de la franchise cinématographique « Harry Potter ». Radcliffe a joué dans le rôle titre des huit films, tandis que Smith est apparu dans tous les films « Harry Potter », à l’exception de « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1 », dans le rôle du professeur Minerva McGonagall, directrice de la maison Gryffondor et directrice adjointe de Poudlard. Albus Dumbledore.

« La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith, j’avais 9 ans et nous lisions des scènes de « David Copperfield », qui était mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d’elle, à part que mes parents étaient stupéfaits du fait que j’allais travailler avec elle », a déclaré Radcliffe dans un communiqué. « L’autre chose que je savais d’elle, c’est qu’elle était une Dame, alors la première chose que je lui ai demandée lorsque nous nous sommes rencontrés a été : « Voudriez-vous que je vous appelle Dame ? ce à quoi elle a ri et a dit quelque chose du genre « ne sois pas ridicule ! » Je me souviens m’être senti nerveux à l’idée de la rencontrer, puis elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, puis j’ai eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant encore 10 ans sur les films « Harry Potter ».

« Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle », a ajouté Radcliffe. « Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie.

Le rôle de Smith dans « Harry Potter » a commencé avec « Harry Potter à l’école des sorciers » en 2001 et a duré une décennie. Sa performance en tant que Minerva McGonagall a fait du personnage l’un des seconds rôles les plus appréciés de la franchise et a fait de Smith un visage reconnaissable parmi une jeune génération de cinéphiles.

La mort de Smith a été annoncée par ses fils, Toby Stephens et Chris Larki, qui ont écrit dans un communiqué : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère.

Bonnie Wright, co-vedette de « Harry Potter », qui incarnait Ginny Weasley dans la franchise, a également rendu hommage à Smith sur les réseaux sociaux en écrivant : « Vous allez tellement manquer à la communauté Harry Potter. Ma scène préférée avec Maggie était celle où nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre audace et attention aimante dont dispose McGonagall. Elle gardait les Gryffondors sur leurs gardes. Mes plus sincères condoléances à la famille de Maggie en ce moment.

Au cours de sa prestigieuse carrière, Smith a remporté deux Oscars, trois Emmy Awards et d’innombrables prix de scène. Elle laisse dans le deuil deux fils et petits-enfants.