Maggie Smith pleurée et le « cri de guerre » de Johnson contre Covid

Les derniers développements du conflit entre Israël et le Hezbollah font la une de plusieurs journaux. Le Guardian affirme qu’Israël a lancé ses « attaques aériennes les plus lourdes » en près d’un an de conflit avec le groupe militant libanais Hezbollah. Le journal ajoute que les médias israéliens rapportent que l’attaque était une tentative de tuer le chef du groupe, Hassan Nasrallah.

Le Financial Times affirme que le Royaume-Uni doit mobiliser 1,6 milliard de livres sterling de financement d’ici 2040 pour répondre aux besoins du pays en matière d’infrastructures publiques, selon une nouvelle étude. Cela survient alors que la chancelière Rachel Reeves envisage d’assouplir ses règles budgétaires pour permettre au gouvernement travailliste d’augmenter ses emprunts pour financer des niveaux plus élevés d’investissements publics, rapporte le journal.

Les frais de scolarité augmenteront en fonction de l’inflation et les bourses d’entretien seront rétablies pour les étudiants les plus pauvres dans le cadre des plans gouvernementaux visant à relancer les finances des universités en difficulté, rapporte le Times. L’image principale du journal est celle de Dame Maggie Smith.

L’article principal du Sun concerne Phillip Schofield, qui dit avoir été « jeté sous un bus » lorsqu’il a été forcé de partir de This Morning. Peu de temps après sa sortie, il a admis avoir eu une liaison « imprudente mais pas illégale » avec un collègue plus jeune. Le présentateur de 62 ans « se laisse aller à sa sortie surprise » dans l’émission Cast Away de Channel 5, selon le journal.

Commentaire dans le Financial Times suggère que « la diplomatie américaine semble à la dérive et impuissante ».

La plupart des premières pages rendent hommage à Dame Maggie Smith, décrite par le miroir quotidien comme « une vraie légende » et par The Sun comme « Magnificent Maggie ». Le critique de cinéma du Guardian, Peter Bradshaw, a déclaré elle était la « plus grande des grandes dames ». » En écrivant le Quotidien Expressle critique de théâtre Neil Norman la qualifie de « interprète de classe mondiale dont l’attrait a traversé les générations ».

Autre part, le Financial Times rapporte que l’Allemagne et la France appellent à repenser de toute urgence les projets de déploiement de la frontière biométrique de l’UE le 10 novembre.

Ils affirment que le système informatique principal ne sera pas en mesure de gérer le nouveau système d’entrée et de sortie qui exigera que tous les citoyens non européens, y compris les visiteurs britanniques, enregistrent leurs données personnelles, y compris leurs empreintes digitales.

La Commission européenne a déclaré qu’elle était en contact étroit avec les États membres qui travaillaient dur pour garantir que le système puisse démarrer à temps.

Et le Times considère les recherches suggérant que recevoir une étoile Michelin peut être « plus une malédiction qu’une bénédiction » pour un restaurant. Une étude portant sur des lieux très bien notés à New York a révélé que ceux qui avaient une étoile Michelin étaient plus susceptibles de fermer leurs portes que ceux qui n’en avaient pas.

Le journal indique que les résultats sont reproduits à Londres et en France. Il semble que le personnel puisse demander des salaires plus élevés après une attribution et les propriétaires un loyer plus élevé. Le journal se demande si les chefs se concentrent trop sur le plaisir du guide plutôt que sur celui de leurs clients.