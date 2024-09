Maggie Smith : la star magistrale de Harry Potter et Downton avait le courage et le talent pour absolument tout faire | Maggie Smith

DL’armoire à trophées de la ame Maggie Smith reflète ses réalisations extraordinaires au théâtre, au cinéma et à la télévision – et dans les plus grandes arènes de la culture britannique et américaine, de la BBC à Hollywood, du West End à Broadway. Une mesure de sa polyvalence et de sa durabilité est que, dans les années 1960, elle a joué neuf rôles majeurs dans les années de formation du Théâtre National, mais aussi, dès le début des années 2000, est apparue dans cinq séries de Downton Abbey, l’ITV Sunday night. série qui est devenue l’un des plus grands succès populaires du nouveau millénaire.

Son rôle dans cette série était Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham, qui vivait dans une telle bulle de confort exclusif que, dans les répliques de marque, elle traînait par exemple avec mystification : « Qu’est-ce que c’est ? est un « week-end » ? Cette supériorité acerbe a été une signature tout au long de la carrière de Smith, y compris le rôle qui lui a valu son premier Oscar en 1970, contre une liste restreinte comprenant également Liza Minnelli et Jane Fonda, pour le rôle-titre dans The Prime of Miss Jean Brodie, adapté du roman de Muriel Spark. à propos d’un professeur non-conformiste et arrogant d’Édimbourg.

Les rôles les plus mémorables de Maggie Smith – vidéo

Smith a toujours eu le courage et le talent de faire des choses inattendues. Son deuxième Oscar, en 1979, était pour California Suite, avec un scénario de Neil Simon et un casting de grands talents hollywoodiens, dont Alan Alda et Walter Matthau. Introduisant un élément de postmodernisme dans une comédie grand public, Smith a joué exactement ce qu’elle était au début de la décennie : une actrice anglaise en lice pour son premier Oscar.

Une autre surprise sur son CV démontrait sa capacité à jouer franchement et sombrement. En 2019, après 12 ans loin de la scène, Smith, à l’âge de 84 ans, a interprété un monologue de 100 minutes au Bridge Theatre de Londres. Une vie allemande a été adapté par Christopher Hampton à partir d’une interview cinématographique donnée, à l’âge de 102 ans (la série était un cas rare d’un octogénaire vieillissant pour une partie), par Brunhilde Pomsel, qui travaillait pour le chef de la propagande nazie Joseph Goebbels. pendant l’Holocauste, mais qui a continué à nier toute complicité ou culpabilité. Avec une minutie typique, Smith a refusé d’accepter le rôle jusqu’à ce qu’elle se soit prouvée à la maison qu’elle pouvait mémoriser un solo prolongé. Combinant une technique durablement impeccable avec le courage de la tester à nouveau à un tel âge, ce fut un triomphe tardif dans une carrière étonnante.

Margaret Smith – elle préférait son prénom complet, le « Maggie » qui lui était imposé pour se distinguer d’un autre artiste inscrit au registre de l’équité – est née à Ilford, Essex. Sa mère, qui travaillait comme secrétaire, était écossaise, ce qui a été très utile pour la création du richelieu Brodie. Son père, Nathaniel, était pathologiste et son affectation universitaire à Oxford a conduit sa fille à fréquenter le lycée pour filles de la ville.

Bien qu’il ait rejoint l’Oxford Playhouse Company à 16 ans, plutôt que d’aller à l’université, Smith a bénéficié des privilèges théâtraux universitaires locaux, présents dans les productions de l’Oxford University Dramatic Society, y compris les revues, qui, à l’époque, étaient suivies par des critiques nationaux.

L’impact qu’elle a eu dans les sketches comiques et les chansons était tel qu’à 21 ans, elle faisait partie d’un ensemble recruté pour apparaître à Broadway dans une revue intitulée Nouveaux visages de 1956. À Londres, au cours des deux années suivantes, elle apparaît, avec comme co-stars dont Kenneth Williams, dans une émission anglaise, Partager ma laitueprésenté comme « un divertissement en musique », avec un scénario de Bamber Gascoigne.

La reine Elizabeth II rencontre Maggie Smith et Laurence Olivier en 1966. Photographie : PA

À ce stade, Smith semblait prêt à devenir un comédien de sketchs et de musique, en particulier lorsque Strip the Willow, une pièce sur les survivants d’une guerre nucléaire au Royaume-Uni, n’a pas réussi à être transférée à Londres après une tournée au Royaume-Uni. Il a été écrit par Beverly Crossque Smith avait rencontré à l’Oxford Playhouse. Il a écrit la pièce pour elle comme une tentative de séduction, la première description de son personnage étant « belle ». Aussi élégant et sophistiqué qu’un top modèle international. Un grand sentiment de plaisir. Une fille merveilleuse.

Cependant, à ce stade, aucune relation durable n’a eu lieu. Et la sérieuse carrière dramatique de Smith a été lancée lorsqu’elle est apparue, à nouveau avec Kenneth Williams, dans un double programme de pièces de théâtre, The Private Ear et The Public Eye, de Peter Shaffer, en 1962. Celles-ci ont valu à Smith sa première statuette de meilleure actrice du Evening Standard, à l’âge de 27 ans, et attira l’attention de Sir Laurence Olivier, qui établit alors, à Chichester, la première tentative de théâtre national. Pour le développement de sa réputation, Olivier ne lui a pas seulement confié des comédies – comme L’agent de recrutementfarce de George Farquhar du début du XVIIIe siècle – mais aussi tragédie : elle était Desdémone à Olivierla performance de dans le rôle titre d’Othello.

Maggie Smith dans le rôle de Desdémone dans la version cinématographique d’Othello (1965). Photographie : Cinetext Bildarchiv/Allstar/Warner Bros

Également au National, Smith a noué une relation avec l’acteur Robert Stephens, qui est devenu son premier mari et père de ses fils, qui, sous le nom de Toby Stephens et Chris Larkin, ont suivi leurs parents dans le métier d’acteur.

Dramatic Exchanges, une collection de correspondance provenant des archives du Théâtre National, montre la relation créative étroite entre Olivier et Smith. Surnom habituel, il l’appelait «Mageen». Il lui avait dit depuis longtemps que son rôle idéal serait celui de Millamant, une femme volontaire conspirant pour obtenir le mariage désiré, dans la comédie de William Congreve sur la Restauration, The Way of the World. Mais, en 1968, alors que Smith avait quitté la compagnie après son mariage avec Stephens et qu’elle était enceinte de leur premier enfant, Olivier commença à mettre en scène la pièce avec Geraldine McEwan dans le rôle de Millamant.

La lettre d’excuses d’Olivier à Smith contenait une admiration minutieusement verbeuse. Smith a écrit une réponse de regret douloureux en concluant : « Eh bien, à quoi ça sert d’essayer de vous faire part de mes sentiments. Ils comptent évidemment pour si peu. C’était gentil de votre part de dire que vous consacreriez vos énergies à mon retour, mais vraiment, je ne pense pas qu’il serait sage de ma part de croire cela non plus. Marguerite.

Il y a un ton espiègle et impitoyable dans cette lettre qui faisait partie de la personnalité de Smith ; certains de ceux qui ont travaillé avec elle, en particulier les jeunes acteurs aux prises avec leurs rôles, ont été blessés par des réprimandes pleines d’esprit mais cruelles.

Cette malchance au National, cependant, a été plus que compensée. Si Julie Andrews, la même année, n’avait pas refusé le film de Jean Brodie, Smith n’aurait jamais joué le rôle qui a redéfini sa carrière. Avec sa bankabilité américaine augmentée par une tournée américaine du groupe de Noël Coward Vies privéesSmith en profite pour s’exiler théâtralement loin d’Olivier et de la Grande-Bretagne. De 1976 à 1980, elle joue quatre saisons d’été au festival Shakespeare de Stratford, en Ontario, conçu comme une sorte d’expat RSC-National, où elle interprète finalement le rôle de Millamant et d’autres rôles auxquels on aurait pu s’attendre à Londres, comme Lady Macbeth.

Smith est tombé dans un rythme joyeux de concerts de tournage partagés avec des congés sabbatiques d’acteur canadien. Pendant qu’elle répétait ou jouait, Beverley Cross lui écrivit, étant devenue le deuxième mari de Smith en 1975 après son divorce avec Robert Stephens.

La dame est une clocharde… Maggie Smith dans l’adaptation cinématographique de La Dame dans la camionnette (2015). Photographie : Allstar/BBC Films

Lorsque Smith est revenue au théâtre de Londres, elle a succédé à Diana Rigg dans le rôle de Ruth Carson, l’épouse coloniale moderne et troublée, dans Night and Day de Tom Stoppard. Elle confirme sa résurgence avec deux autres prix Evening Standard, en 1981 et 1984, pour les séries londoniennes de spectacles qu’elle a créés au Canada. Dans Virginia, d’Edna O’Brien, elle était l’écrivain Virginia Woolf, pour qui le don de Smith pour l’esprit hautain faisait son choix naturel. Puis, 16 ans après la déception avec Olivier, elle joue enfin le rôle tant convoité dans La Voie du Monde dans sa propre ville.

Smith, contrairement aux graphiques professionnels standards, a connu, après ce léger creux de mi-carrière, un troisième acte encore plus glorieux que le premier. Shaffer a écrit pour elle Lettice and Lovage, une comédie maximisant sa maîtrise de la supériorité sardonique, dans le rôle de Lettice Douffet, une guide touristique qui commence à embellir l’histoire. Elle a emmené la pièce à New York, où elle a remporté un Tony Award. Smith est également devenu un spécialiste d’Alan Bennett. Elle a partagé la vedette avec Michael Palin dans le film A Private Function en 1984, dans le rôle d’une femme du Yorkshire utilisant un cochon du marché noir pour empêcher le rationnement en temps de guerre de contrecarrer sa mobilité ascendante. Dans la première série de monologues télévisés des Talking Heads de Bennett en 1988, elle était l’épouse d’un vicaire, inquiète des péchés privés, dans A Bed Among the Lentils. Sur scène (1999) et à l’écran (2015), elle était mémorable dans le rôle de La Dame dans la camionnette, une version romancée de Miss Shepherd, une clocharde évangéliste catholique qui a vécu pendant quelques années dans une caravane devant l’allée de Bennett.

Il y a eu trois apparitions dans le West End dans des pièces du grand dramaturge américain Edward Albee : dans le rôle de la plus ancienne (90 ans) des trois versions de la mère impérieuse de l’écrivain dans Three Tall Women (1994) ; jouer un ivrogne vicieux dans une famille menacée par une « peste » sans nom dans A Delicate Balance (1997) ; et une mystérieuse matriarche visitant un lit de mort dans La Dame de Dubuque (2007), un échec rare qui a découragé Smith du théâtre.

Cousine germaine de Violet Crawley… Maggie Smith dans le rôle de Constance Trentham dans Gosford Park (2001) Photographie : Allstar/Capitol Films

Une autre raison de son retrait du théâtre était, ce qui est inhabituel pour une interprète septuagénaire, la forte demande des studios de cinéma. Entre 2001 et 2011, elle apparaît dans sept des huit films d’Harry Potter, dans le rôle du professeur Minerva McGonagall, professeur de métamorphose à Poudlard, son incarnation de la redoutable universitaire écossaise semblant contenir des clins d’œil affectueux à Brodie. Ce rôle a apporté à Smith une richesse considérable – elle a plaisanté à propos du « fonds de pension Harry Potter » – et une vaste nouvelle base de fans qui, se plaignait-elle, l’empêchaient de faire du shopping à Waitrose.

Sa renaissance cinématographique inclut également Gosford Park (2001) de Robert Altman. Dans ce drame de campagne anglais, écrit par Julian Fellowes, le personnage de Smith était au moins un cousin germain de sa comtesse de Downton Abbey. Apparaître dans une série télévisée avec une audience moyenne de 10 millions de personnes a rendu encore plus difficile pour Dame Maggie (comme elle l’était devenue en 1990) de faire du shopping. Mais cette célébrité tardive, un demi-siècle ou plus après ses premiers grands succès au théâtre et au cinéma, a confirmé qu’elle était une actrice dotée de la rare capacité de faire tout ce qu’elle voulait n’importe où.