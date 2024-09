Maggie Smith, actrice célèbre pour Harry Potter et « Downton Abbey », est décédée à 89 ans

LONDRES (AP) — Maggie Smith, l’actrice magistrale et voleuse de scènes qui a remporté un Oscar pour le film « Le premier de Miss Jean Brodie » en 1969 et a gagné de nouveaux fans au 21e siècle dans le rôle de la comtesse douairière de Grantham dans « Downton Abbey ». et le professeur Minerva

LONDRES (AP) — Maggie Smithle acteur magistral et voleur de scène qui a remporté un Oscar pour le film « Le premier de Miss Jean Brodie » en 1969 et a gagné de nouveaux fans au 21e siècle dans le rôle de la comtesse douairière de Grantham dans « L’abbaye de Downton » et le professeur Minerva McGonagall dans les films Harry Potter, est décédé vendredi. Elle avait 89 ans.

Les fils de Smith, Chris Larkin et Toby Stephens, ont déclaré dans un communiqué que Smith était décédé tôt vendredi dans un hôpital de Londres.

« Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants bien-aimés qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », ont-ils déclaré dans un communiqué publié par le publiciste Clair Dobbs.

Smith a souvent été considérée comme l’interprète féminine britannique la plus éminente d’une génération qui comprenait Vanessa Redgrave et Judi Dench, avec deux Oscars, une série de nominations aux Oscars et une étagère pleine de trophées d’acteur.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans les années 1950, a remporté des Oscars pour son travail dans les années 60 et 70 et a joué des rôles mémorables au cours de chaque décennie suivante, notamment une Wendy plus âgée dans l’histoire de Peter Pan « Hook » (1991) et une mère supérieure d’un couvent dans Whoopi. La comédie de Goldberg « Sister Act » (1992).

Actrice de théâtre remarquable, elle a joué la tragédie shakespearienne – adaptation « Othello » de 1965 – et a interprété une animation inspirée de Shakespeare dans « Gnomeo & Juliet » (2011).

Elle est restée très demandée même dans ses dernières années, malgré ses lamentations selon lesquelles «quand on entre dans l’ère des grand-mères, on a de la chance d’obtenir n’importe quoi».

Smith a résumé sèchement ses rôles ultérieurs comme « une galerie de grotesques », y compris le professeur McGonagall. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait accepté ce rôle, elle a plaisanté : « Harry Potter est ma pension. »

Richard Eyre, qui a dirigé Smith dans une production télévisée de « Soudain, l’été dernier », a déclaré qu’elle était « intellectuellement l’actrice la plus intelligente avec laquelle j’ai jamais travaillé. Il faut se lever très, très tôt le matin pour déjouer Maggie Smith.

« Jean Brodie », dans lequel elle incarne une institutrice d’Edimbourg dangereusement charismatique, lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice, ainsi que le British Academy Film Award (BAFTA).

Smith a ajouté un Oscar d’actrice dans un second rôle pour « California Suite » en 1978, des Golden Globes pour « California Suite » et « A Room with a View », et des BAFTA pour l’actrice principale dans « A Private Function » en 1984, « A Room with a View ». » en 1986 et « La passion solitaire de Judith Hearne » en 1988.

Elle a également reçu des nominations aux Oscars en tant qu’actrice dans un second rôle dans « Othello », « Travels with My Aunt », « A Room with a View » et « Gosford Park », ainsi qu’un prix BAFTA pour l’actrice dans un second rôle dans « Tea with Mussolini ». Sur scène, elle a remporté un Tony en 1990 pour « Lettice and Lovage ».

À partir de 2010, elle incarnait Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham, à la langue acide, dans une série télévisée à succès. Downton Abbey, » un rôle qui lui a valu des légions de fans, trois Emmy Awards, un Golden Globe et de nombreuses autres nominations.

Mais elle était irritée par la célébrité télévisée. Lorsque la diffusion de l’émission s’est terminée en 2016, Smith a déclaré qu’elle était soulagée. «C’est la liberté», a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

« C’est seulement avant « Downton Abbey » que je suis devenue connue ou que je me suis arrêtée dans la rue pour demander une de ces terribles photos », a-t-elle déclaré.

Elle a continué à jouer jusqu’à 80 ans, dans des films dont le spin-off sur grand écran de « Downton Abbey » en 2019, sa suite de 2022 « Downton Abbey : A New Era » et la sortie de 2023 « The Miracle Club ».

Smith avait la réputation d’être difficile et parfois d’éclipser les autres.

Richard Burton a fait remarquer que Smith ne s’est pas contenté de reprendre avec lui une scène de « Les VIP » : « Elle commet un grand larcin. » Cependant, le réalisateur Peter Hall a estimé que Smith n’était pas « du tout difficile à moins qu’elle ne soit parmi les idiots ». Elle est très dure avec elle-même et je ne pense pas qu’elle voit une raison pour laquelle elle ne devrait pas être dure avec les autres également.

Smith a admis qu’elle pouvait parfois être impatiente.

« C’est vrai que je ne tolère pas les imbéciles, mais ils ne me tolèrent pas, donc je suis nerveux », a déclaré Smith. « C’est peut-être pour ça que je suis plutôt douée pour incarner des dames âgées hérissées. »

Le critique Frank Rich, dans une critique du New York Times sur « Lettice and Lovage », a salué Smith comme « le classique stylisé qui peut mettre en italique une phrase aussi prosaïque que « N’avez-vous pas de marmelade ? jusqu’à ce que cela ressemble à une épigramme fraîchement écrite de Coward ou de Wilde.

Smith a fait rire à partir d’une phrase prosaïque – « Cet aiglefin est dégoûtant » – dans une reprise en 1964 de « Hay Fever » de Noel Coward.

Elle a répété le cadeau pour les one-liners dans « Downton Abbey », lorsque Violet, liée à la tradition, a demandé avec aigreur : « Qu’est-ce qu’un week-end ?

Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla ont rendu hommage à Smith, qui a été nommée Dame Commandeur de l’Empire britannique, l’équivalent d’un chevalier, par feu la reine Elizabeth II en 1990.

« Alors que le rideau se lève sur un trésor national, nous nous joignons à tous ceux du monde entier pour nous souvenir avec la plus profonde admiration et affection de ses nombreuses grandes performances, ainsi que de sa chaleur et de son esprit qui transparaissaient à la fois en dehors et sur scène », ont-ils déclaré dans une déclaration.

Amis acteurs lui a rendu hommage vendredi. Hugh Bonneville, qui a joué le fils du personnage de Smith dans « Downton Abbey », a déclaré que « quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil perçant, de son esprit vif et de son formidable talent ».

« Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Rob Lowe, qui a joué avec elle dans « Suddenly, Last Summer », a déclaré que l’expérience était « inoubliable… partager deux plans, c’était comme être jumelé à un lion ».

« Elle pouvait manger n’importe qui vivant, et elle le faisait souvent. Mais drôle et bonne compagnie. Et aucun imbécile n’a souffert. Nous n’en verrons jamais d’autre. Que Dieu veuille, Mme Smith ! » Lowe a écrit sur X.

Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié Smith de « véritable trésor national dont le travail sera chéri pour les générations à venir ».

Margaret Natalie Smith est née à Ilford, à l’est de Londres, le 28 décembre 1934. Elle a résumé brièvement sa vie : « On est allé à l’école, on voulait jouer, on a commencé à jouer, on continue à jouer. »

Son père fut affecté en 1939 au service de guerre à Oxford, où ses études de théâtre à l’Oxford Playhouse School la conduisirent à un apprentissage chargé.

« J’ai fait tellement de choses, vous savez, dans les universités là-bas. … Si vous étiez assez intelligent et, je suppose, assez rapide, vous pourriez presque faire une représentation hebdomadaire parce que tous les collèges faisaient des productions différentes à des moments différents », a-t-elle déclaré dans une interview à la BBC.

Elle a pris Maggie comme nom de scène parce qu’une autre Margaret Smith était active dans le théâtre.

Laurence Olivier a repéré son talent, l’a invitée à faire partie de sa compagnie originale du Théâtre National et l’a choisie comme co-star dans une adaptation cinématographique de « Othello » en 1965.

Smith a déclaré que deux réalisateurs, Ingmar Bergman et William Gaskill, tous deux présents dans des productions du Théâtre national, ont été des influences importantes.

Alan Bennett, se préparant à filmer le monologue « Un lit parmi les lentilles », a déclaré qu’il se méfiait de la réputation d’ennui de Smith. Comme le dit l’acteur Jeremy Brett, « elle démarre divinement puis s’en va, un peu comme un fromage ».

« Donc, le fait que nous ayons juste eu assez de temps pour le faire était vraiment une bénédiction absolue parce qu’elle était si fraîche et tellement intéressée », a déclaré Bennett. Il a également écrit un rôle principal pour Smith dans « La Dame dans la camionnette », dans le rôle de Miss Shepherd, une femme redoutable qui a vécu pendant des années dans son véhicule dans l’allée londonienne de Bennett.

Aussi extravagante qu’elle ait pu être sur scène ou devant les caméras, Smith était connue pour être extrêmement privée.

« Elle n’a jamais voulu parler de comédie. Jouer était quelque chose dont elle était terrifiée à l’idée de parler parce que si elle le faisait, cela disparaîtrait », a déclaré Simon Callow, qui a joué avec elle dans « A Room with a View ».

Smith a épousé l’acteur Robert Stephens en 1967. Ils ont eu deux fils, Christopher et Toby – qui ont tous deux grandi pour devenir acteurs – et ont divorcé en 1975. La même année, elle a épousé l’écrivain Beverley Cross, décédée en 1998.

Hilary Fox et Pan Pylas à Londres ont contribué à cette histoire. L’écrivain d’Associated Press, Robert Barr, a contribué à cette nécrologie avant sa mort en 2018.

Jill Lawless, Associated Press