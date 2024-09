Maggie Smith a amené la scène avec elle dans ses plus beaux rôles au cinéma

Il est difficile de penser à un autre acteur capable de faire plus avec les syllabes que Maggie Smith. La langue était pour elle un accessoire à tout faire.

Ses personnages s’écrasaient sur des consonnes, comme s’ils faisaient atterrir un avion au milieu d’une panne de moteur ou étendaient des voyelles au mépris de plusieurs lois de la physique. Le silence était une arme mortelle entre ses mains. Ses pauses pourraient engloutir la conversation environnante. Plus puissant que n’importe quelle plaisanterie était l’espace qu’elle laissait pour anticiper non seulement ce qu’elle pourrait dire, mais aussi comment elle pourrait le dire.

Formée comme actrice de répertoire dans un système anglais enraciné dans Shakespeare, Dame Maggie, décédée vendredi à Londres à 89 ans, a été préparée à la polyvalence. Son étonnante diversité, confirmée par une carrière scénique et cinématographique qui a traversé les générations, les genres et les niveaux culturels, avait un dénominateur commun : le respect de l’écrit. Ses dons – et ils étaient à juste titre légendaires – transformaient le dialogue sur la page en musique verbale.

Si la comédie lui était plus native que la tragédie, c’est parce qu’elle comprenait que la vie ne séparait pas les deux. Le chagrin et la perte n’annulaient pas l’absurdité du comportement humain. Elle savourait la nature indomptable de nos caprices et de nos caprices, leur capacité à survivre même à des catastrophes flagrantes. Chacun de nous finira par être effacé, mais nos textures uniques sont irremplaçables. Elle a honoré ces traces tout en soulignant ironiquement leur trivialité indéfendable.

Je n’ai vu Smith qu’une seule fois sur scène à New York, la dernière fois qu’elle était à Broadway, dans « Lettice and Lovage » de Peter Shaffer en 1990. J’étais étudiant à l’époque et je ressens encore l’enthousiasme autour de la production. Le public s’est rassemblé au théâtre Ethel Barrymore pour voir un virtuose comique en plein combat. Regarder Smith lancer des grenades verbales avec sa co-star Margaret Tyzack, c’était comme regarder Steffi Graf et Martina Navratilova échanger des coups droits à Wimbledon.

La pièce, qui raconte l’histoire d’un guide touristique fantaisiste d’une maison de campagne anglaise ennuyeuse et majestueuse qui entre en conflit avec un fonctionnaire factuellement pointilleux de la propriété historique, était presque sans importance. Ce qui perdure, c’est le jeu rauque, l’exaspération montante, le tango de tempéraments opposés trouvant un terrain d’entente éphémère. Shaffer en a fourni juste assez pour libérer les formidables arsenaux de deux vétérans rusés.

Maggie Smith, vue en répétition de « Night and Day » en 1979, est décédée à 89 ans. (Ray Howard / Associated Press)

Smith a remporté un Oscar pour son rôle de star en 1969 dans « Le premier de Miss Jean Brodie », sur une enseignante plus grande que nature dans une école de filles à Édimbourg qui veut libérer l’esprit de ses élèves avec des idées romantiques qui s’avèrent dangereuses si pas fasciste. Basé sur le roman indélébile de Muriel Spark, le film était un véhicule parfait pour le charme histrionique et la magie séduisante de Smith.

Elle était à son meilleur à l’écran lorsqu’elle pouvait emporter la scène avec elle. Sa première nomination aux Oscars concernait le rôle de Desdémone face à Othello de Laurence Olivier et ses nominations ultérieures concernaient toutes des personnages dont la théâtralité était un mode d’existence. Elle a remporté un deuxième Oscar pour son magnifique second rôle dans le film « California Suite » d’Herbert Ross en 1978, dans le rôle d’une actrice britannique égocentrique venue à Los Angeles avec son mari pour assister à la cérémonie des Oscars alors que son mariage se déroule. Smith prépare un repas complet à partir du sketch sauvage de Neil Simon.

La renommée internationale est descendue sur Smith grâce à son travail dans « Downton Abbey » et les films « Harry Potter », une renommée qu’elle a traitée comme un visiteur suspect. Jouer une douairière à la langue acide ou un maître professeur de sorcellerie lui est venu naturellement, mais ce qui la passionnait dans le métier d’actrice était sa liberté de transformation. Un acteur contient des multitudes, et Smith savait qu’il y en avait des légions en elle.

Les aristocrates aux manières autocratiques étaient amusants à jouer, mais les personnages du niveau commun pouvaient être tout aussi imposants. Elle a excellé sur scène et à l’écran dans « La Dame dans la camionnette » d’Alan Bennett, dans le rôle d’une squatteuse grincheuse dotée d’un sens impérieux du droit. Une autre œuvre de Bennett, « Bed Among the Lentils », qui fait partie de sa série de monologues « Talking Heads » filmée pour la BBC Television, a donné à Smith l’occasion de jouer la femme d’un vicaire solitaire avec un problème d’alcool de plus en plus visible et des désirs qui ne le sont pas. facile à contenir.

Équilibrer le pathétique et l’humour idiosyncrasique dans les représentations de femmes poussées aux limites de leurs ressources – ce qu’elle a réussi à la perfection dans le film de 1987 « La passion solitaire de Judith Hearne » – a toujours été son point fort. Elle a reconnu qu’il n’y a rien de plus dramatique que la contradiction humaine, le choc et le choc de l’image de soi et de la perception du public.

Considérez la hauteur de son inoubliable douairière dans « Gosford Park », face aux difficultés financières désastreuses du personnage. La satire pique mieux lorsqu’elle est plongée dans des réalités embarrassantes.

Smith avait cette qualité que Geraldine Page avait d’amener la rue à l’écran ou sur scène, comme si quelqu’un vivant une vie de tous les jours s’était faufilé par la porte dérobée du casting. Le fait qu’il s’agisse de deux des acteurs les plus accomplis techniquement de l’ère moderne témoigne de leur génie. Smith, issue de la tradition britannique classique, avait pour guide l’éloquence fulgurante de Shakespeare. Son timing était inégalé, mais ce qui l’a rendu ainsi, c’est la vérité qu’elle a révélée dans l’écart qui se produit avant que la pensée et le sentiment ne se manifestent enfin par des mots.