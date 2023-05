Maggie Sajak taquine l’apparition de ‘Wheel of Fortune’: ‘Tonight’

Maggie Sajak taquine les fans de « Wheel of Fortune » lors de son apparition mercredi soir pour « Ultimate Host Night ».

La fille de Pat Sajak, âgée de 29 ans, s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager une vidéo d’elle dans une robe rouge marchant en bas sur la chanson thème du jeu télévisé.

« ce soir… » Maggie a légendé le message, ajoutant un emoji dansant, étoile et cœur.

Pour « Celebrity Wheel of Fortune », Maggie remplacera la co-animatrice de longue date Vanna White. White sera en compétition contre « Jeopardy! » co-anime Ken Jennings et Mayim Bialik pour la charité.

MAGGIE, LA FILLE DE L’HÔTE DE ‘WHEEL OF FORTUNE’, PAT SAJAK, ÉTOURDIT ALORS QU’ELLE SE PRÉPARE À REMPLIR VANNA WHITE

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Dans un aperçu de l’épisode de mercredi soir, White ressemblait à un pro au volant. Elle résolvait une énigme, ce qui occupait Maggie alors qu’elle tournait continuellement des lettres.

Pendant le clip, White a dit à la fille de Sajak : « Je te fais travailler pour ça Maggie. »

REGARDEZ LA VIDÉO CI-DESSOUS: Maggie Sajak remplace Vanna White

Maggie Sajak, qui a déjà remplacé White, a fait sa première apparition dans le jeu télévisé aux côtés de son père, Pat, alors qu’elle était bébé.

Elle a eu une carrière dans la musique country pendant son adolescence et est la correspondante sociale de « Wheel of Fortune » depuis 2021.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre sur Maggie Sajak.

Maggie n’est pas fille unique

Pat Sajak et sa femme, Lesly, se sont mariés en 1989 après son divorce avec sa première femme, Sherrill Sajak.

Le couple a accueilli leur premier enfant, son fils Patrick, en 1990. Ils ont accueilli Maggie en 1995.

Patrick est resté hors de la vue du public plus que sa sœur cadette. En mai 2021, Maggie est allée sur Instagram et a partagé une photo avec Patrick, annonçant qu’il était diplômé de l’école de médecine.

« Mon grand frère est officiellement devenu médecin aujourd’hui, et j’en suis le PLUS fier. Félicitations Patrick Sajack, MD !!! » elle a sous-titré pour poster.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

L’animateur de « Wheel of Fortune » a également annoncé la nouvelle lors d’un épisode du jeu télévisé en 2021.

« Ça te dérange si je fais un peu de vantardise parentale ici ? » Sajak a déclaré à White, selon le magazine People. « Donc, vous connaissez mon fils, Patrick, vous l’avez connu toute sa vie. Eh bien, il a réussi ses études de médecine, et il est maintenant officiellement le Dr Sajak, et nous sommes tous ravis. »

Sajak a plaisanté « il insiste pour que je l’appelle Dr Sajak. »

Maggie est à l’école de droit

Maggie est diplômée de l’Université de Princeton et a terminé un programme de troisième cycle à l’Université de Columbia, mais, selon sa biographie Instagram, elle est toujours étudiante.

Sa biographie dit qu’elle est étudiante en droit sans partager où elle fréquente l’école.

Années de la musique country

Lorsque Maggie était au lycée, elle a lancé sa carrière dans la musique country. À 16 ans, elle sort son premier single, « First Kiss ».

En 2013, elle a confié à Teen Vogue qu’elle avait appris à jouer de la guitare à l’âge de 13 ans.

« Cela a toujours été un de mes rêves d’être chanteur », a déclaré Maggie à l’époque. « Quand j’ai commencé à jouer de la guitare et à jouer plus souvent, ma passion pour la musique est devenue une priorité absolue. Avec chaque nouvelle chanson que j’enregistre et chaque vidéoclip que je sors, je vois mes rêves devenir réalité. »

Maggie a quelques autres singles à son actif, dont « Wild Boy », « Live Out Loud » et « If I Was Gonna Go ».

Maggie a remplacé son père en 2020

Lorsque Pat Sajak a subi une intervention chirurgicale en 2020 pour un intestin bloqué, Maggie a rempli le rôle de « toucheur spécial de lettres » tandis que White a pris sa place.

Pendant l’enregistrement de l’épisode, Maggie a expliqué comment son père allait après la peur de la santé.

« Du point de vue de sa fille, c’était une expérience effrayante, je ne vais pas mentir », avait-elle déclaré à l’époque. « Mais il va très bien, et je sais qu’il est tellement excité d’être de retour la semaine prochaine. »

Son chien de compagnie a récemment fait ses débuts dans « Wheel of Fortune »

Maggie est très active sur les réseaux sociaux et son poméranien, Jak, a son propre compte Instagram.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Le 18 avril, Maggie s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle tenant Jak dans « Wheel of Fortune ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans sa légende, elle a noté que c’était les débuts de son chien dans le jeu télévisé.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Dans un autre article, Maggie a accompagné Jak à travers le plateau « Wheel of Fortune » et, à la fin, l’a emmené au centre de la scène, où White et Sajak lui ont donné des animaux de compagnie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ultimate Host Night sur « Celebrity Wheel of Fortune » est diffusé mercredi soir.