Maggie Paratha Dernière dans la liste des tendances alimentaires bizarres qui se poursuivent en 2022

2021 a été une année d’expériences bizarres avec la nourriture, et la tendance se poursuit même en 2022. Après fanta maggie, il y a un nouveau paratha sur le marché. Et même ça implique Maggie.

Beaucoup de gens ont également posté des vidéos de milkshakes Maggi après que ces nouilles aient été cuites dans du lait.

Sautant dans le train en marche, un vendeur de rue a maintenant posté une vidéo de Maggi Paratha, qui est devenue virale en ce moment.

Maggi Paratha a été ajouté à la liste des nouveaux plats Maggi qui circulent sur Internet. Si les noms de ces plats sont assez surprenants, imaginez leur goût.

Ce plat étrange a été créé par un vendeur ambulant d’Indore et est actuellement partout sur Internet.

Le vendeur de rue dans la vidéo virale cuisine Maggi avec des légumes comme d’habitude, puis le sèche et le fourre dans un paratha pétri. Il fait ensuite cuire le paratha dans une casserole et y applique du beurre. Enfin, il le coupe en morceaux et le place sur une assiette.

Le vendeur sert le Maggi paratha avec des légumes, de la raïta, du chutney et du cornichon sur une assiette. Les fans de Maggi seront sans aucun doute choqués après avoir vu cela.

Le blogueur culinaire Prashant Vijayvargiya a partagé cette vidéo sur Instagram. Il a également été publié par le radio-jockey Rohan sur sa page Facebook. Jusqu’à présent, environ 2700 personnes ont aimé cette recette de paratha, mais les commentaires qui ont été publiés sur la vidéo retiennent le plus l’attention.

Alors qu’un utilisateur priait pour la paix de l’âme de Maggi, un autre a commenté: « Qu’ai-je vu? » Certains utilisateurs se sont également moqués du vendeur de rue, disant qu’il aurait également dû inclure des fruits dans le paratha.

En décembre de l’année dernière, Arjun Chauhan, un blogueur culinaire, a publié une vidéo d’un vendeur de rue faisant du Maggi avec Rooh Afza. Anuj a mis en ligne la vidéo sur son compte Instagram, et elle est rapidement devenue virale. La vidéo montrait un homme secouant une bouteille de Rooh Afza et l’ajoutant à une assiette de Maggi.

