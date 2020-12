Lorsque David Frost a été nommé sherpa pour le Brexit et conseiller à la sécurité nationale en juillet dernier, il y a eu une agitation toute puissante sur le fait que l’ex-ambassadeur était un pantin politique.

Les critiques ont affirmé que Frosty était un Little Englander intransigeant déterminé à traverser un No Deal. Mais ceux qui le connaissaient depuis ses jours au Foreign Office avaient une vision plus incisive. Un ambassadeur m’a dit de ne pas le sous-estimer ni ses capacités de négociation implacables. «Il peut ressembler à un gros ours en peluche, mais il a l’esprit d’un requin. Il aurait pu ajouter, un requin blanc.

Ce que Frost et son équipe ont livré en cinq mois est étonnant: un accord de libre-échange que le Royaume-Uni et l’UE peuvent revendiquer comme gagnant-gagnant.

Battant pavillon: le négociateur du Brexit de Boris Johnson, David Frost (à gauche), avec Michel Barnier

À certains égards, les premiers critiques de Frost avaient raison: il est un dur à cuire et c’est pourquoi il a pu mener à bien cet accord. Depuis le début, Frost a suivi la ligne rouge de Boris Johnson, à savoir que la Grande-Bretagne ne pouvait pas rester dans le champ réglementaire exigé par le propre négociateur de l’UE.

Ce sur quoi Michel Barnier et Bruxelles ne comptaient pas, c’est que Frost persisterait dans son approche théologique, affirmant tout au long que le Royaume-Uni abandonnerait et accepterait les règles de l’OMC sur l’arbitrage s’il n’y avait pas d’accord.

Frost a obtenu ce que Johnson – et lui – avait décidé de réaliser: la liberté de s’écarter des règles de Bruxelles avec le recours à un groupe d’arbitrage indépendant. Ce qui est d’ailleurs la norme dans tous les autres accords de libre-échange.

Maintenant vient un autre travail acharné: la mise en place d’un nouveau Conseil de partenariat conjoint pour résoudre tout différend entre le Royaume-Uni et l’UE. Et à une vitesse vertigineuse: il sera créé d’ici vendredi. Le conseil décidera si l’une des parties a rompu les termes de l’accord commercial via des aides d’État ou d’autres changements réglementaires qui, comme l’a dit Johnson, pourraient « compromettre injustement » l’autre.

Voici l’ironie. La France et l’Allemagne subventionnent leurs entreprises nationales jusqu’à trois fois plus que le Royaume-Uni.

Dans le même temps, par exemple, ce sont les Allemands qui sont plutôt doués pour ignorer les règles environnementales strictes de l’UE en continuant à brûler du charbon bon marché et sale. Le Royaume-Uni aurait pu légalement contester certains de ces paiements de l’État aux entreprises de l’UE, mais n’a pas pris la peine de le faire, en partie à cause du temps et du coût. Et peut-être la léthargie? C’est pourquoi Barnier et l’UE ont eu tort de craindre que le Royaume-Uni utilise sa nouvelle liberté pour consacrer plus d’aide financière aux entreprises ou réduire les règles telles que les droits des travailleurs ou les réglementations environnementales.

Pourtant, certains des plus extrémistes pensent encore que l’accord est une dérobade, que le Royaume-Uni n’a pas gagné assez de liberté pour s’écarter des réglementations de l’UE.

Ils manquent le point. Il est dans l’intérêt du gouvernement britannique de maintenir des normes élevées en matière d’industrie et de ne pas commencer à arroser les fonds de l’aide publique autour des industries boiteuses. Méfiez-vous des nouvelles règles en matière d’aides d’État élaborées par le ministère des entreprises.

Lors de la célébration de l’accord samedi, Frost, à juste titre, a déclaré que cela marquait le début d’un moment de « renouveau national ». Mais une telle opportunité ne peut se produire que si Johnson tient ses autres promesses: investir dans les compétences, investir davantage dans les régions et veiller à ce que toute l’industrie britannique – des biens aux services – soit de la plus haute qualité. L’UE ne peut certainement pas se plaindre de cela?