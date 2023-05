Maggie, la fille de Pat Sajak, animatrice de « Wheel of Fortune », partage de nouveaux plans de carrière après avoir remplacé Vanna White

Maggie Sajak est diplômée de la faculté de droit alors qu’elle continue de travailler sur l’émission de son père, « Wheel of Fortune ».

La fille de Pat Sajak a partagé la nouvelle sur Instagram en écrivant : « Que les blagues d’avocats commencent… »

« Merci à tous pour les gentils mots et pour m’avoir fait rire avec ces blagues d’avocat », a-t-elle ajouté dans une histoire Instagram.

Maggie, 29 ans, a repris les fonctions d’hébergement de Vanna White début mai alors qu’elle terminait ses études de droit. Le chanteur de musique country a également travaillé comme correspondant des médias sociaux du jeu télévisé depuis 2021 alors qu’il fréquentait l’école.

« Le personnel et l’équipe de Wheel of Fortune ont toujours été comme une famille élargie et je suis ravie de travailler avec eux », a déclaré Maggie dans un communiqué. « C’est un réel privilège de pouvoir offrir aux téléspectateurs de longue date de l’émission un aperçu de ce qui se passe lorsque les caméras ne tournent pas. En plus, je peux utiliser la voie réservée au covoiturage avec mon père ! »

Maggie a obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université de Princeton.

Selon le site Web du jeu télévisé, Maggie a fait ses débuts à l’âge d’un an, lorsqu’elle a rejoint son père sur scène lors d’un épisode. Elle a également assumé le rôle de White pendant que White remplaçait le père de Maggie pendant une semaine alors qu’il se remettait d’opérations chirurgicales.

Sajak anime « Wheel of Fortune » depuis 1981.

« J’ai eu beaucoup de chance car j’ai toujours su que je voulais être dans la radiodiffusion », a déclaré l’animateur dans un communiqué publié sur le site « Wheel of Fortune ». « Mes premiers héros étaient des gens comme Arthur Godfrey, Dave Garroway, Steve Allen et, surtout, Jack Paar. Ils ont contribué à façonner ce qu’était une personnalité de la télévision, ouvrant la voie à tant d’autres. »

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Maggie pourrait prendre la relève de Sajak lorsqu’il serait prêt à prendre sa retraite, mais aucun plan n’a été annoncé pour le moment.

White a laissé entendre que la « fin est proche » lors d’une interview avec Entertainment Tonight en septembre.

