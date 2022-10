Maggie Alphonsi : Les Red Roses considéreront cela comme un échec s’ils ne remportent pas la Coupe du monde ; “L’Angleterre ne sait pas perdre” | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre espère célébrer le succès de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande le mois prochain

En ce qui concerne la gloire de la Coupe du monde de rugby, personne ne connaît les hauts et les bas aussi bien que Maggie Alphonsi, et pour la légende anglaise, il n’y a qu’une seule équipe à battre cette année : les Red Roses.

En tant que leader de l’équipe qui a mis fin à une sécheresse de 20 ans et remporté la Coupe du monde de rugby 2014, Alphonsi connaît l’euphorie de remporter le plus gros prix et pense que l’équipe actuelle des Red Roses a les capacités d’aller jusqu’au bout.

Cependant, avec l’Angleterre considérée comme la grande favorite avant le tournoi – une série record de 25 matches sans défaite et le classement mondial n ° 1 les cimentant comme ceux à battre – de nombreuses équipes seront là pour montrer qu’elles sont celles qui peuvent renverser cette équipe.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“On s’attend à ce qu’ils gagnent”, a déclaré Alphonsi.

“Les chances sont en leur faveur, ils sont numéro un mondial, ils sont les champions en titre des Six Nations, ils sont pleins de confiance et ont les ressources, les investissements et les joueurs.

“Je pense juste que ces joueurs sont préparés pour cela et beaucoup diront que s’ils ne gagnent pas, ce serait un échec.”

“Ils ne savent pas perdre”

La Coupe du monde présentera certainement des affrontements difficiles pour les Red Roses et elles seront poussées à leurs limites alors que les équipes cherchent à les mettre dans une situation qu’elles ne rencontrent pas très souvent : un match dans lequel elles perdent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, Simon Middleton, a déclaré que malgré le classement n ° 1 de son équipe et son record d’invincibilité, elle ne peut pas garantir la victoire à la Coupe du monde L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, Simon Middleton, a déclaré que malgré le classement n ° 1 de son équipe et son record d’invincibilité, elle ne peut pas garantir la victoire à la Coupe du monde

Certains y voient le meilleur moyen de se mettre sous la peau de l’Angleterre, mais Alphonsi pense qu’ils sont bien préparés à tous les scénarios, même ceux auxquels ils n’ont pas souvent à faire face.

“Ils ont un état d’esprit” nous ne savons pas comment perdre “parce que pour faire autant de matchs sans défaite, ils auront naturellement cela”, a-t-elle ajouté.

“Certains verront cela comme négatif parce qu’ils n’ont pas perdu ou n’ont pas été testés, il est difficile de savoir quoi faire dans ce scénario.

“Mais connaissant (l’entraîneur) Simon Middleton et la qualité des joueurs, ils auront couvert toutes les bases, y compris ces scénarios et comment y faire face.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Ils ont été testés à quelques reprises dans les Six Nations, en particulier en première mi-temps contre le Pays de Galles sur coup de pied arrêté.

“Cependant, vous ne pouvez pas compter sur la Nouvelle-Zélande, le Canada et la France car ils ont aussi l’impression que c’est leur moment.

“Je pense que l’Angleterre atteindra la finale – c’est fou de dire qu’elle ne le fera pas.

“Si la Nouvelle-Zélande se rendait en finale en tant que nation natale, ce serait formidable pour la foule et l’intérêt.

“Mais je suis aussi excité par le fait qu’un outsider puisse le faire, comme la France qui termine toujours troisième.

“Ils pourraient faire quelque chose de complètement différent, qui sait. Il y a des chevaux noirs.”

Une Coupe du monde de rugby record

Le sport féminin est dans un état de croissance constant, car une couverture et une visibilité accrues stimulent son audience et la Coupe du monde de cette année devrait continuer à augmenter ces chiffres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La capitaine anglaise Sarah Hunter dit que l’expérience du tournoi pourrait être un facteur important avant la Coupe du monde La capitaine anglaise Sarah Hunter dit que l’expérience du tournoi pourrait être un facteur important avant la Coupe du monde

Avec une affluence record et l’intérêt des médias, pense Alphonsi, si elles peuvent remporter la Coupe du monde, nous pourrions voir les Roses rouges atteindre les sommets des Lionnes lors de l’Euro de cet été lorsque le tournoi aura lieu en Angleterre en 2025.

Elle a déclaré: “Mes attentes sont incroyablement élevées.

Maggie Alphonsi pense qu’une finale de la Coupe du monde Angleterre vs Nouvelle-Zélande le 12 novembre serait géniale pour le rugby car elle surfe sur une vague d’élan

“Cette Coupe du monde battra de nombreux records. Il y a plus de 30 000 billets vendus pour le match d’ouverture, donc pour autant de personnes à venir regarder en Nouvelle-Zélande, c’est énorme, c’est en soi incroyable.

“Ce sera la Coupe du monde la plus couverte par la télévision, la presse écrite et la radio et je pense que ce sera un tournoi qui captivera le monde.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Cela ajoutera à l’élan du sport féminin, en particulier ici, et nous remettrons le sport féminin sous les projecteurs. Nous l’avons vu cet été avec les Lionnes et cela m’épate toujours.

“La FA et les Lionnes ont placé la barre haute avec un tournoi incroyable à travers le pays et le nombre de personnes qui y ont participé était génial.

“En 2010, nous sommes arrivés à la finale et nous avions une foule d’un peu moins de 14 000 personnes, ce qui était important à l’époque.

“2025 n’est pas si loin et le sport féminin est au sommet d’une vague et j’espère que nous pourrons imiter ce que le football féminin a fait, en veillant à ce que nous puissions faire le tour du pays et publier une déclaration.

“Ensuite, nous pourrons voir la finale à Twickenham avec une capacité à guichets fermés et une bonne préparation.”

Les joueurs de la Loterie nationale collectent plus de 30 millions de livres sterling par semaine pour de bonnes causes, notamment un financement vital pour le sport – de la base à l’élite. Découvrez comment vos chiffres rendent l’incroyable réalité sur : www.lotterygoodcauses.org.uk