Maggi Thali est une chose dans un restaurant de Mumbai, les internautes ont des réactions mitigées

Maggi n’est pas seulement un aliment, c’est un sentiment pour de nombreux Indiens car il rappelle la nostalgie de l’enfance. Que ce soit le moment où une cuillerée de Maggi froid dans la boîte à lunch rajeunirait les niveaux d’énergie pendant la pause du déjeuner scolaire ou le moment où vous combattriez votre frère pour la dernière boule de nouilles instantanées, au fil des ans, Maggi est devenu un aliment réconfortant pour beaucoup. Maintenant, un blogueur culinaire sur Instagram a partagé une bobine intéressante qui ne manquera pas d’attirer l’attention de tous les amateurs de Maggi. Le blogueur culinaire Dishali Kaushik a trouvé un endroit à Mumbai qui sert un plateau rempli de nouilles instantanées, mais ce qui le rend plus prometteur, c’est la variété que l’on obtient dans une seule assiette.

Dans la vidéo, Dishali exhibe son Maggi thali qui a les nouilles instantanées populaires faites dans 7 styles différents. Le premier bol se compose d’Italiano Maggi à base d’olives et de fromage, et la deuxième variante est Chilli Garlic Maggi qui a un goût épicé avec des morceaux d’ail ajoutés. Les autres types incluent Cheese Maggi, Harabari Maggi, Classic Maggi, Crispy Maggi et le dernier étant Maggi Soup. Les sept variantes sont présentées dans des bols différents mais sont servies dans la même assiette, ce qui ravira les amateurs de Maggi. Le blogueur culinaire qui semblait satisfait du délicieux repas a révélé que le Maggi Thali est servi dans un restaurant nommé Messy Addaa à Matunga, Mumbai. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a suscité une adhésion massive de la part des gastronomes. Un utilisateur a déclaré: “J’adore la façon dont vous trouvez de tels joyaux !! Continuez à basculer », un autre a ajouté:« C’est le paradis. Un autre a rejoint, “L’eau à la bouche mais la quantité ne me correspond pas.” Une section d’Internet a déclaré: “Simple Maggi est l’amour.” Pendant ce temps, il y en avait quelques-uns qui n’aimaient pas l’idée de mélanger Maggi avec autant de saveurs. Un internaute a écrit : « J’adore Maggi mais je ne sais pas pourquoi j’hésite à cette idée. Trop d’une bonne chose est une mauvaise chose. Un autre a commenté: “Ce n’était pas appétissant.”

La bobine a recueilli plus de 42 000 likes sur l’application de partage de photos. Que pensez-vous de ce plateau Maggi ?

