Maggi Oreo, n’importe qui ? La recette Instagram bizarre d’une femme fait perdre son appétit à Internet

Depuis de nombreuses années maintenant, les médias sociaux sont continuellement inondés de recettes – certaines paradisiaques, d’autres excentriques. De plus, être à la maison pendant la pandémie a accru notre amour pour la nourriture et le besoin d’expérimenter avec les ingrédients. Vous le comprendrez encore mieux si vous êtes un habitué des plateformes de réseaux sociaux. Dans ce cas, vous serez probablement familier avec presque toutes les vidéos présentant des concoctions étranges mélangées par des personnes. Dans ces clips, la catégorie la plus courante est celle où Maggi est mélangé avec des ingrédients au goût complètement différent.

Récemment, une utilisatrice d’Instagram Chahat Anand a partagé une vidéo sur ses frais Instagram où elle suivait une recette qui mélangeait Maggi avec des biscuits Oreo et de la crème glacée. Elle a également demandé aux utilisateurs de partager cette recette avec quelqu’un qui peut l’essayer.

La vidéo commence par Chahat cassant un paquet de nouilles Maggi dans de l’eau bouillante, puis ajoutant de l’Oreo écrasé aux nouilles chaudes. Elle procède ensuite au pliage de l’Oreo dans le Maggi, puis le couronne avec de la crème glacée au chocolat. Sa recette expérimentale a émergé pour recueillir des réactions mitigées des médias sociaux, déclenchant un débat entre avoir Maggi de manière classique ou différente.

Partagée le 13 mai, la recette originale a reçu plus de 15 400 likes et des tonnes de commentaires de personnes sur Instagram. Nombreux sont ceux qui ont trouvé le concept de mélanger Maggi avec des biscuits Oreo discutable – poursuivant en disant dans la section des commentaires que c’est complètement inacceptable et injuste pour Maggi.

Certains ont exprimé leur souhait d’essayer la recette, déclarant qu’elle n’avait pas l’air mal. La majorité, cependant, est restée fidèle à sa préférence d’avoir Maggi de manière classique. Un utilisateur a même déclaré qu’après avoir regardé le clip, le goût de Maggi et d’Oreo s’était gâché pour lui.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici