Maggi a enfin été sauvé des combos bizarres d’Internet, voici comment

Maggi, autrefois la collation sans tracas préférée de l’Inde, est calomniée sur Internet de manière de plus en plus innovante. Un utilisateur d’Instagram a donc mis en scène une intervention indispensable et partagé la réalisation de Maggi comme prévu, c’est-à-dire sans Fanta, Coca Cola ou crème glacée jetés nulle part dans le mélange. La recette parfaite qui apporte de la joie sur Internet consiste à ajouter Maggi et le masala qui vient dans la poche avec de l’eau bouillante et à le servir de la seule façon qui a été jugée correcte par Internet : la simple, à l’ancienne.

Pallavi Sharma, qui a partagé la vidéo, dit que si vous souhaitez toujours ajouter une touche de chaos dans le plat parfaitement acceptable, vous pouvez utiliser autant d’origan et de flocons de piment que vous le souhaitez. “C’était important, les créateurs de Maggie crient khoon ke aansu. Ils regardent d’en haut, les gens expérimentent leur création sacrée… Voici comment faire Maggie, et non un bawaseer instantané. J’ai également ajouté un peu d’accent sobo et sud de Delhi pour plus de portée. Remercie moi plus tard [sic]”, a-t-elle écrit en légende. Elle l’a adressé « avec amour » à la « jeunesse de la nation ».

“La vidéo la plus nécessaire… merci”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Cela m’a fait manger un Maggi nature, pas de bêtises, juste du Maggi”, a écrit un autre. Un utilisateur a simplement commenté : “Sukoon”. Eh bien, au moins un petit coin d’Internet ne s’enflamme pas en ce beau jour.

Cette intervention se faisait attendre depuis longtemps. Pour ajouter à la liste des calomnies de Maggi, une “pâtisserie Maggi” était récemment devenue virale. Dans la recette virale, une tranche de pâte au chocolat est ajoutée à des oignons frits et des piments dans une poêle à frire, qui est ensuite écrasée avec de l’eau. Une fois que le mélange bizarre arrive à ébullition, un bloc de nouilles Maggi est ajouté avec son pack de saveurs signature. La vidéo montre en outre le Maggi cuit servi dans un bol avec un curry au chocolat brun épais.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici