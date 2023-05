Mage remporte le Kentucky Derby éclipsé par 7 morts de chevaux à Churchill Downs

Après que sept décès aient soulevé des questions sur l’avenir des courses de chevaux, Mage a remporté une victoire surprenante dans le Kentucky Derby samedi, clôturant une journée éprouvante qui comprenait deux autres décès avant la 149e édition de la course la plus célèbre du monde.

Mage, un tir de 15-1, n’a remporté qu’une seule victoire dans sa carrière, ce qui donne peu d’indication qu’il pourrait triompher contre 17 rivaux dans une course qui n’est pas tendre avec les inexpérimentés.

Pourtant, il a fait une course d’étirement courageuse, dépassant Two Phil’s à l’intérieur et gagnant par une longueur. Mage, qui n’a pas couru à l’âge de deux ans, a couru 1 1/4 mille en 2:01.57.

Mage a rejoint Justify (2018), Big Brown (2008) et Regret (2015) en tant que vainqueurs du Derby avec seulement trois départs précédents.

Le poulain était entre les mains habiles de Javier Castellano, un jockey du Temple de la renommée qui n’a pas été aussi demandé ces derniers temps. Castellano, 45 ans, a réussi un dérapage de 0 pour 15 dans le Derby.

« Je n’abandonne jamais », a déclaré Castellano. « J’essaie toujours de faire ce qu’il faut. Il m’a fallu un peu de temps pour y arriver. J’ai finalement compris. »

Castellano et l’entraîneur Gustavo Delgado sont originaires du Venezuela. Mage a rejoint Canonero II en tant que vainqueur du Derby avec des liens vénézuéliens. Canonero II a remporté le Derby et le Preakness en 1971.

Entrant dans la ligne droite, Mage était devant seulement trois chevaux. Castellano et Mage ont commencé à éliminer la concurrence et, au virage éloigné, ont lancé leur course.

« En rentrant chez lui, il avait beaucoup de cœur », a déclaré Castellano. « C’est un petit cheval avec un grand coeur. »

Deux Phil’s ont pris d’assaut la tête en haut du tronçon. Mage se tourna vers l’extérieur et visa le chef. Mage l’a dépassé à la huitième perche et a remporté la victoire.

Forte, le premier favori, a été rayé le matin d’une contusion au pied, l’un des cinq chevaux qui ont abandonné à l’approche de la course.

Mage a payé 32,42 $, 14,58 $ et 9,08 $. Le poulain a gagné 1 860 000 $ pour la plus grande victoire de sa brève carrière.

Deux Phil’s ont rapporté 10,44 $ et 6,52 $.

Angel of Empire, le favori 4-1, était une autre demi-longueur en troisième position devant une foule de 150 335 personnes par une journée chaude et partiellement nuageuse à Churchill Downs. Il a payé 4,70 $ pour montrer.

Chaîne de décès de chevaux

Plus tôt dans la journée, Chloe’s Dream, un hongre de trois ans, et Freezing Point, un poulain de trois ans, ont été euthanasiés après avoir été blessés lors de leurs courses, devenant ainsi les sixième et septième chevaux à mourir sur la piste de Ces derniers jours.

« C’est un sujet très difficile à aborder », a déclaré Ramiro Restrepo, une partie de la propriété de Mage et un agent de sang. « Je suis sûr qu’il y aura des enquêtes sur la raison derrière cela, et j’espère que cela fournira quelques réponses supplémentaires. »

La série de décès de chevaux était dans l’esprit de certains amateurs de Derby.

« C’est préoccupant, et j’espère qu’ils font rapidement de leur mieux pour corriger ce qui se passe », a déclaré Michael Freeze, qui, avec son ami, s’est déguisé en jockeys. « Ils doivent faire tout ce qui est le mieux pour les chevaux et le sport en général. »

Chloe’s Dream s’est blessé au genou avant droit, a déclaré l’entraîneur Jeff Hiles à l’Associated Press.

« Il vient de faire un mauvais pas là-bas », a déclaré Hiles. « Ils pourraient faire la même chose en courant sur le terrain que sur la piste. C’est donc très malheureux. C’est ce à quoi nous devons faire face. »

Freezing Point a subi une blessure à la cheville gauche dans le Pat Day Mile, a déclaré l’entraîneur Joe Lejzerowicz à l’AP.

« Il vient de se faire heurter dans le droit arrière », a déclaré Lejzerowicz. « Il n’a jamais fait de mauvais pas ni de bobble. Il avait un grand cœur. »

De nouvelles règles antidopage et médicamenteuses appliquées par un organe directeur central du sport devraient entrer en vigueur le 22 mai.

« Tout ce que je peux dire, c’est que nous faisons de notre mieux pour prendre soin de nos chevaux. Nous les traitons mieux que nous ne traitons nos enfants. Et nous avons pleinement confiance dans la solidité de notre cheval », a déclaré Restrepo. « Nous nous entraînons ici depuis deux semaines, et il s’est en fait épanoui sur ce circuit. »

Les décès comprenaient le concurrent du Derby Wild On Ice. Deux des chevaux ont été entraînés par Saffie Joseph Jr. Il a été suspendu indéfiniment par la piste, bien que les enquêteurs n’aient pas encore déterminé la cause de la mort de ses chevaux.

Ici, Mi Song est emmené à l’ambulance équine après le Churchill Downs Stakes samedi. (Julio Cortez/Associated Press)

L’entraîneur du Temple de la renommée Bob Baffert, deux fois vainqueur de la triple couronne, approche de la fin d’une interdiction de deux ans émise par Churchill Downs Inc. L’un de ses chevaux, Medina Spirit, a franchi la ligne d’arrivée en premier dans le Derby 2021 et a échoué un test antidopage après la course. Le cheval a été disqualifié et Baffert a été puni.

En 2019, plus de 30 décès de chevaux sont survenus sur l’hippodrome de Santa Anita en Californie, secouant l’industrie et conduisant à des réformes de sécurité. L’entraîneur Rick Dutrow, vainqueur du Kentucky Derby, s’est vu retirer sa licence en 2011 pour 10 ans par des responsables de New York. Les régulateurs ont trouvé des seringues chargées de médicaments non autorisés dans un bureau de sa grange. Dutrow a purgé sa peine et a rouvert son écurie le mois dernier.

Quatre chevaux ont été éliminés – Practical Move, Lord Miles, Continuar et Skinner – ces derniers jours. Practical Move et Skinner avaient de la fièvre, tandis que Continuar n’était pas en pleine forme, selon son entraîneur japonais. Lord Miles était le cheval de Derby de Joseph.

Disarm a terminé quatrième, suivi de Hit Show, Derma Sotogake basé au Japon, Tapit Trice et Raise Cain, Rocket Can, Confidence Game, Sun Thunder, Mandarin Hero du Japon, Reincarnate, Kingsbarns, King Russell, Verifying, Jace’s Road et Cyclone Mischief.

