Mage remporte le 149e Derby du Kentucky – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Mage a remporté le 149e Derby du Kentucky à Churchill Downs à Louisville, Kentucky, samedi.

Le poulain alezan de 3 ans, entraîné par Gustavo Delgado, a devancé Two Phil’s, qui a franchi la ligne d’arrivée pour terminer à la deuxième place, et Angel of Empire a terminé troisième, devant plus de 150 000 fans présents.

La victoire de Mage est survenue après une forte faveur Forte a été rayé de la course plus tôt dans la journée après qu’un vétérinaire de la Kentucky Horse Racing Commission a découvert que le cheval avait un pied avant droit meurtri, a déclaré Churchill Downs.

Forte avait été répertorié comme le favori de la ligne matinale 3-1 pour remporter le match aller de la Triple Couronne du sport. Forte était le cinquième cheval à être rayé de la course et le nombre de chevaux dans l’événement principal est tombé à 18. C’est la première fois depuis 1936 que cinq chevaux sont rayés du Derby.

« Je n’abandonne jamais, j’essaie toujours dur », a déclaré le jockey Javier Castellano. « Il m’a fallu un peu de temps pour y arriver, pour enfin l’obtenir. » La victoire était la première au Derby du Kentucky pour Castellano en 16 tentatives.

Avant le Kentucky Derby, Mage n’avait remporté qu’une seule victoire en trois départs en carrière. Samedi, il a terminé les «plus grandes deux minutes du sport» avec un temps de 2: 01,57.

Mage aura maintenant une chance de poursuivre la poursuite de l’insaisissable Triple Couronne aux Preakness Stakes dans le Maryland le 20 mai. La troisième étape aura lieu aux Belmont Stakes à New York le 10 juin.

Sept chevaux sont morts avant la course de samedi

Le Derby de cette année a été marqué par un nombre anormalement élevé de décès de chevaux dans les jours précédant l’événement principal, et deux autres sont morts lors de courses précédentes samedi. Au total, sept chevaux sont morts depuis le 27 avril.

Chloe’s Dream et Freezing Point « ont tous deux subi des blessures de course dont ils n’ont pas pu se remettre samedi, et pour des raisons humaines, ils ont tous deux été euthanasiés », selon Darren Rogers, directeur principal des communications et des services médias de Churchill Downs.

Chloe’s Dream s’est fracturé le genou droit lors de la course 2 en haut du premier virage, Chuchhill Downs dit dans un communiqué Samedi soir. Pendant ce temps, Freezing Point a subi une fracture sésamoïde biaxiale avant gauche à mi-chemin dans la ligne droite arrière de la course 8, selon le communiqué.

La société a déclaré que chaque incident était « unique » et que les surfaces de la piste sont étroitement surveillées par des experts de l’industrie pour maintenir leur intégrité. Chaque cheval qui court sur la piste passe par « de multiples examens vétérinaires complets » et des observations pour s’assurer qu’il est apte à courir, indique le communiqué.

Churchill Downs a déclaré qu’il « travaillera activement » avec la Kentucky Horseracing Commission et la Horseracing Integrity and Safety Authority pour enquêter sur chaque incident afin de découvrir « toute cause sanitaire ou environnementale et fournir ce qu’ils apprennent pour continuer à améliorer la sécurité du sport ».

« Nous sommes fiers de l’héritage durable du Kentucky Derby et ces magnifiques chevaux sont au cœur de son attrait emblématique », a déclaré Churchill Downs. « Bien que nous pensions que les incidents qui ont conduit au Derby de cette année sont des anomalies, ils sont inacceptables et nous restons fidèles à notre engagement en matière de sécurité et d’intégrité. »

Le vendredi, entraîneur de chevaux de course Saffie Joseph Jr. a été suspendu indéfiniment par Churchill Downs suite à la mort « très inhabituelle » de deux de ses chevaux, Parents Pride et Chasing Artie.

Trois autres chevaux – non entraînés par Joseph – sont également morts ces derniers jours. Selon Churchill Downs, Wild on Ice, un concurrent du Derby, a été blessé lors de l’entraînement jeudi et Take Charge Briana a été blessé lors d’une course mardi. Tous deux ont été « euthanasiés pour des raisons humanitaires ».

Le 29 avril, le hongre de 3 ans Code of Kings est décédé après s’être retourné et s’être cassé le cou dans le paddock temporaire de Churchill avant une course, selon Daily Racing Form.

Organisation de défense des animaux PETA a publié une déclaration après les deux décès de samedi, en disant: «Churchill Downs est un champ de la mort. Freezing Point est la dernière victime. Il est le deuxième cheval à mourir aujourd’hui sur la piste, ce qui en fait un nombre épouvantable de sept morts avant le Derby du Kentucky. Ils devraient jouer « Taps » au Derby au lieu de « My Old Kentucky Home ».

Correction : Une version précédente de cette histoire déformait l’emplacement de Churchill Downs. C’est à Louisville.

