American Outdoor Events a accueilli Legends of Havasu ce week-end pour la première fois à Lake Havasu City.

La directrice marketing d’American Outdoor Event, Christina Davidson, a déclaré que la décision de présenter l’événement à Lake Havasu venait de l’organisation tout-terrain Ultra4.

« Ça a commencé avec Ultra4, ces gars-là adorent ça ici. Ils sont déjà venus ici et ils voulaient sortir. Ils aiment le terrain, ils aiment le désert. Ils adorent les rochers », a déclaré Davidson.

« Travailler avec Lake Havasu City a été formidable. Une fois que nous avons vu que nous pouvions en faire quelque chose de grand, nous avons tout mis en œuvre », a-t-elle déclaré.

L’événement comprenait des courses tout-terrain Ultra4 USA à Standard Wash, une prise de contrôle américaine SXS au terrain de camping Crazyhorse, des courses de bateaux à moteur de Formule 1 au Nautical Beachfront Inn et la finale du Bull Riding Tour de l’International Pro Rodeo Association au terrain de camping Crazy Horse.

Vendor Village était le centre de tout cela à Windsor 4, où les gens pouvaient également regarder les courses sur grands écrans.

Vendredi soir, le Bret Michaels Party Gras Tour a fait escale à Lake Havasu et a épaté la foule à Windsor 4 avec les invités Dee Snider et Rome de Sublime with Rome.

Michaels a travaillé avec énergie sur scène en chantant des tubes tels que «Every Rose Has it’s Thorn» et «Unskinny Bop». La foule est également devenue folle lorsque Dee Snider a chanté « I Wanna Rock » et « We’re Not Gonna Take It ». Rome a interprété les tubes de Sublime avec le groupe de Michael.

Samedi soir, Flo Rida est montée sur scène en chantant des tubes tels que « Welcome to My House » et « Whistle ». La foule d’Havasu a sursauté et s’est déchaînée pendant les deux heures de concert. À un moment donné, Flo Rida est entré dans la foule avec son équipe et a distribué les chaussures dédicacées qu’il portait sur scène.

Les enfants ont également pu tromper ou traiter avec les vendeurs samedi après-midi et sculpter des citrouilles.

Pour les résultats Ultra 4, visitez https://live.ultra4racing.com/results/?fbclid=IwAR1zhMX3HFabVRlqiLXqGfdTHpp8Iu2lbGgcy2NofJRX_GdF5JNWXvWhcmE

L’événement Legends of Havasu sera de retour en octobre 2024.

Pour voir les photos de la soirée de lancement de jeudi, cliquez sur notre lien ici : https://riverscenemagazine.com/legends-of-havasu-kick-off-party-starts-big-weekend/