Magazine Quanta

Neuf patients effectuaient des calculs simples dans leur tête pendant que les chercheurs enregistraient leur activité cérébrale. Effectivement, dans les données, Nieder et Mormann j’ai vu les neurones s’allumer pour leurs nombres préférés – c’était la première fois que des neurones numériques étaient identifiés dans le cerveau humain. Ils ont publié leurs conclusions dans Neurone en 2018.

Les neuroscientifiques sont bien sûr amenés à comprendre leur propre esprit, a déclaré Nieder, et ainsi « trouver de tels neurones dans le cerveau humain est extrêmement gratifiant ».

Un seuil numérique

Pour poursuivre leur quête, Nieder et Mormann ont lancé une nouvelle étude pour découvrir comment les neurones représentent les nombres impairs et pairs. Les chercheurs ont recruté 17 patients épileptiques et leur ont montré des éclairs de points, allant de un à neuf, sur des écrans d’ordinateur. Les participants ont indiqué s’ils voyaient un nombre impair ou pair pendant que les électrodes enregistraient leur activité cérébrale.

Au cours des mois suivants, alors qu’Esther Kutter, une étudiante diplômée de Nieder, analysait les données obtenues, elle a vu émerger une tendance claire – juste autour du chiffre 4.

Les données, qui comprenaient 801 enregistrements de neurones uniques, ont montré deux signatures neuronales distinctes : une pour les petits nombres et une pour les grands. Au-dessus du chiffre 4, le déclenchement des neurones pour leur numéro préféré est devenu progressivement moins précis, et ils ont déclenché par erreur pour des nombres proches du numéro préféré. Mais pour 4 et moins, les neurones se déclenchaient avec précision – avec le même petit taux d’erreur, qu’ils déclenchent pour un, deux, trois ou quatre objets. Les ratés d’allumage en réponse à d’autres chiffres étaient largement absents.

Cela a surpris Nieder. Il n’avait jamais vu cette limite auparavant dans ses études sur les animaux : ces expériences portaient sur des nombres allant jusqu’à 5 seulement. Il n’avait pas entrepris d’examiner l’observation de Jevons, et il ne s’attendait pas non plus à voir une limite neuronale confirmer ce que les études comportementales avaient trouvé. . Jusque-là, il était convaincu que le cerveau ne disposait que d’un seul mécanisme pour juger les nombres – un continuum qui devenait de plus en plus flou à mesure que les nombres montaient.

Les nouvelles données ont changé la donne pour lui. “Cette frontière est apparue de différentes manières”, a déclaré Nieder. Les modèles neuronaux suggèrent qu’il existe un mécanisme supplémentaire qui empêche les neurones à plus petit nombre de se déclencher pour les mauvais nombres.

Piantadosi et Serge Dumoulin, directeur du Centre Spinoza de neuroimagerie à Amsterdam, avait déjà publié des articles soutenant l’idée selon laquelle un seul mécanisme gère l’interprétation neuronale des nombres. Ils ont pourtant été frappés par les nouvelles données de Nieder et Mormann montrant qu’il existe en fait deux mécanismes distincts.

C’est « une véritable validation du fait que les grands et les petits nombres ont des signatures neuronales différentes », a déclaré Piantadosi. Mais il a averti que deux signatures peuvent émerger d’un seul processus ; la question de savoir si cela doit être décrit comme un ou deux mécanismes reste encore à débattre.

“C’est tout simplement magnifique”, a déclaré Dumoulin. “Ce type de données n’était pas disponible et certainement pas chez les humains.”

Cependant, une autre incertitude majeure demeure. Les chercheurs n’ont pas étudié les cortex préfrontal ou pariétal, où se trouvent la majorité des neurones chez le singe. Au lieu de cela, en raison de l’endroit où les électrodes des patients ont été insérées, l’étude s’est concentrée sur le lobe temporal médial, impliqué dans la mémoire. Ce n’est pas le premier endroit du cerveau humain qu’il faut explorer pour comprendre les chiffres, a déclaré Nieder. “D’un autre côté, le lobe temporal médial n’est pas non plus le pire endroit pour rechercher de tels neurones.”

C’est parce que le lobe temporal médial est lié au sens du nombre. Il est actif lorsque les enfants apprennent les calculs et les tables de multiplication, et il est intimement lié aux régions où l’on pense que se trouvent les neurones numériques, a déclaré Nieder.

On ne sait pas pourquoi un certain nombre de neurones sont présents dans cette région, a déclaré Butterworth. “Les éléments que nous pensions spécifiques au lobe pariétal semblent également se refléter dans certaines parties du lobe temporal médial.”

Une possibilité est qu’il ne s’agit pas du tout de neurones numériques. Pedro Pinheiro-Chagas, professeur adjoint de neurologie à l’Université de Californie à San Francisco, pense qu’il pourrait s’agir plutôt de neurones conceptuels, situés dans le lobe temporal médial et chacun étant lié à des concepts spécifiques. Par exemple, une étude célèbre a découvert un neurone conceptuel qui répondait directement et spécifiquement aux images de l’actrice Jennifer Aniston. « Peut-être qu’ils ne trouvent pas les mécanismes du sens des nombres. … Peut-être qu’ils découvrent des cellules conceptuelles qui s’appliquent également aux nombres », a déclaré Pinheiro-Chagas. « Comme vous avez le concept de « Jennifer Aniston », vous pourriez avoir le concept de « trois ».

Le niveau d’analyse est « tout simplement exceptionnel », a déclaré Marinella Cappelletti, neuroscientifique cognitif à Goldsmiths, Université de Londres. Les chercheurs fournissent des « preuves convaincantes » de mécanismes doubles dans le lobe temporal médial. Elle pense toutefois qu’il serait utile de voir si ces mécanismes fonctionnent également dans d’autres régions du cerveau, si l’occasion se présente.

“Je vois ces découvertes comme si je regardais par une fenêtre”, a déclaré Cappelletti. “Ce serait bien de l’ouvrir un peu plus et de nous en dire plus sur le reste du cerveau.”

Il y a quelque chose à propos de 4

Les nouvelles découvertes présentent des parallèles évidents avec les limites de la mémoire de travail. Les gens ne peuvent détenir qu’un certain nombre d’objets dans leur conscience, ou dans leur mémoire de travail, à la fois. Les expériences montrent que ce nombre est également 4.

L’accord entre la limite du sens du nombre et celle de la mémoire de travail est « difficile à ignorer », a déclaré Cappelletti.

Il est possible que les mécanismes soient liés. Dans des études précédentes sur le sens des nombres, lorsqu’un participant cessait d’y prêter attention, il perdait sa capacité à juger avec précision la vraie valeur des nombres 4 et inférieurs. Cela suggère que le système à petit nombre, qui supprime les ratés adjacents avec de petits nombres, pourrait être intimement lié à l’attention.

Nieder émet maintenant l’hypothèse que le système des petits nombres ne s’active que lorsque vous faites attention à ce qui se trouve devant vous. Il espère tester cette idée chez des singes, en plus de rechercher une limite neuronale à 4 que leurs expériences n’ont pas encore capturée.

La nouvelle recherche « semble être le début d’un nouveau pas » dans notre compréhension de la perception des nombres, a déclaré Pinheiro-Chagas, qui pourrait avoir des applications utiles. Il espère que cela alimentera les discussions dans le domaine de l’enseignement des mathématiques et même de l’intelligence artificielle, qui lutte avec la perception de la quantité. Les grands modèles de langage sont « assez mauvais pour compter. Ils sont assez mauvais pour comprendre les quantités », a-t-il déclaré.

Mieux caractériser les neurones numériques peut également nous aider à comprendre qui nous sommes. Après le système linguistique, la représentation des nombres est le deuxième système symbolique humain. Les gens utilisent les chiffres fréquemment et de diverses manières, et nous et nos ancêtres utilisons les mathématiques pour décrire le monde depuis des millénaires. En ce sens, les mathématiques sont un élément fondamental de l’être humain.

Et, comme cette étude commence à le montrer, ces prouesses en calcul pourraient toutes provenir d’un réseau finement réglé de neurones dans le cerveau.

