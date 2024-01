Magazine Quanta

Soudain, une surabondance de données a révélé une diversité microbienne jusqu’alors inconnue. En 2009, moins de 1 000 génomes bactériens avaient été entièrement séquencés. En 2014, il y avait plus de 30 000. Ce chiffre a depuis explosé : fin 2023, il existait 567 228 génomes bactériens complets, facilement consultable et disponible pour référence croisée. Aujourd’hui, les bactéries représentent près de 80 % de toutes les données génomiques disponibles.

“Les gens n’avaient tout simplement aucune idée du nombre d’espèces qu’il y aurait”, a déclaré Gralka, qui dirige désormais son propre laboratoire à l’Université VU d’Amsterdam. « On ne peut pas très bien les distinguer au microscope. »

Cependant, l’identification d’espèces bactériennes individuelles dans une communauté ne peut pas en dire beaucoup aux scientifiques. Leurs noms ne disent pas nécessairement grand-chose sur la contribution de chaque bug ou sur la manière dont la communauté s’articule.

“Ces communautés sont de grande dimension”, a déclaré Jacopo Grilli, écologiste microbien théorique et ancien physicien au Centre international Abdus Salam de physique théorique à Trieste, en Italie. « Si nous essayons de comprendre [them], nous devons composer avec le fait qu’il existe de très nombreuses populations, de nombreuses espèces différentes – quel que soit le sens du terme « espèce » – dans ces communautés. Toutes ces espèces ont leurs propres particularités et coexistent d’une manière ou d’une autre.

En 2018, un Science papier par Sanchez et son équipe ont donné la permission aux microbiologistes de simplifier leur réflexion. Leurs recherches révolutionnaires ont montré que si l’on prenait du recul et laissait fondre des détails très spécifiques, comme les noms exacts des espèces, on pouvait mieux comprendre la logique d’une communauté bactérienne, comme si l’on regardait une peinture abstraite de loin.

Comme Grilli, Sánchez était physicien avant de se tourner vers l’écologie microbienne. “J’ai décidé de commencer à travailler sur l’écologie et les communautés microbiennes parce que j’ai remarqué qu’au niveau quantitatif, c’était un domaine qui n’avait pas été aussi bien étudié que l’évolution”, a déclaré Sanchez.

Pour l’étude, son laboratoire a cultivé des bactéries sauvages à partir de feuilles mortes et de sol autour de New Haven, dans le Connecticut. Ils ont découvert qu’avec le même ensemble de conditions environnementales – mêmes sources de carbone, température, acidité, etc. – toute communauté microbienne parviendra à peu près à la même composition fonctionnelle, quelle que soit la manière dont elle a commencé. Dans ses expériences, avec chaque population, les mêmes niches apparaissaient et étaient remplies encore et encore, mais pas nécessairement par les mêmes espèces de bactéries.

La recherche a changé la façon dont les microbiologistes considéraient la communauté. Lorsque Sanchez comparait des communautés échantillonnées dans le même environnement, les noms des bactéries étaient toujours différents, a déclaré D’Souza. « Mais si vous regardez le contenu fonctionnel des gènes, par exemple, qui fait quoi ? C’est étonnamment similaire », a-t-il déclaré. « Alors peu importe qui vous êtes ; ce que vous faites compte.

Le pouvoir prédictif du génome

En 2018, Gralka venait d’arriver à Boston pour travailler comme postdoctorant dans le laboratoire de Cordero au MIT. Il avait débuté comme biophysicien, étudiant les propriétés physiques des cellules, individuellement et globalement. Il avait décidé de rejoindre le programme de recherche de Cordero parce que les deux chercheurs avaient des visions similaires : développer une compréhension quantitative et globale des communautés microbiennes.

Cordero disposait d’un congélateur rempli de microbes de l’océan Atlantique, que son laboratoire avait utilisé pour faire une découverte intéressante sur la façon dont les communautés microbiennes se forment autour des sources de nourriture, publiée dans Biologie actuelle en 2019. Ils avaient laissé tomber des boules de chitine – un polymère de molécules de sucre répétitives qui composent les coquilles d’insectes – dans des cultures de bactéries cultivées à partir d’échantillons marins. Lorsque les scientifiques ont repêché les boules, ils ont examiné quelles communautés s’étaient formées. Comme on pouvait s’y attendre, les microbes mangeurs de chitine s’accrochaient à la chitine – mais il y avait aussi des bactéries qui ne mangeaient pas de chitine. Ces bactéries semblaient manger les sous-produits rejetés par les mangeurs de chitine. Les mangeurs de chitine et les mangeurs de sous-produits formaient une communauté.