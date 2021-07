Magasins, Sam’s Club met à jour les règles de masque pour les travailleurs

Walmart et Sam’s Club exigeront à nouveau que les employés portent des masques quel que soit le statut de vaccination dans les points chauds COVID.

Le plus grand détaillant du pays a annoncé vendredi que les magasins et les clubs exigeront des masques pour les employés à compter de maintenant.

« Les clients sont fortement encouragés à porter des masques, mais pas obligatoires », a déclaré la société dans un communiqué à USA TODAY. Walmart note que l’exigence de masque pour les employés n’est « pas applicable dans tous les magasins. Les gestionnaires se référeront au site du CDC pour les mises à jour concernant leur comté chaque lundi ».

La décision de ramener les masques intervient 11 semaines après que Walmart a abandonné l’exigence pour les clients et quelques jours seulement après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives de masquage qui recommandent aux personnes vaccinées pour le coronavirus de recommencer à porter des masques à l’intérieur dans les zones à transmission importante ou élevée de COVID-19.

La nouvelle directive sur les masques du CDC recommande également que les personnes souffrant d’affections sous-jacentes qui peuvent les rendre plus sensibles au coronavirus portent des masques, ainsi que toute personne résidant avec des personnes vulnérables.

Apple a été le premier détaillant à remettre en place une politique de masques pour tous les consommateurs, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés. Cependant, la politique d’Apple n’est en place que dans la moitié de ses 270 magasins américains.

Depuis mai, la plupart des États ont annulé les exigences en matière de masques pour les personnes vaccinées et certains ont levé leurs mandats de masques pour tout le monde. Plusieurs gouvernements locaux – dont le comté de Los Angeles et St. Louis – ont récemment commencé à exiger des personnes vaccinées qu’elles portent à nouveau des masques, citant des inquiétudes concernant la variante delta en plein essor.

Walmart augmente l’incitation au vaccin COVID

Walmart double l’incitatif au vaccin à 150 $ pour les employés qui reçoivent le vaccin, contre 75 $. Les employés qui ont déjà reçu l’incitatif de 75 $ recevront 75 $ supplémentaires sur leur chèque de paie du 19 août.

«Nous continuons de surveiller avec une profonde inquiétude l’évolution de la pandémie et la propagation des variantes, en particulier la variante Delta. Nous savons que les vaccinations sont notre solution pour favoriser le changement », a déclaré Walmart dans une note aux employés, fournie à USA TODAY. « Nous vous exhortons à vous faire vacciner et souhaitons que vous soyez beaucoup plus nombreux à être vaccinés. »

Cette histoire se développe et sera mise à jour.

