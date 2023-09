Magasins pillés à Center City, au nord de Philadelphie et au nord-est de Philadelphie mardi

PHILADELPHIE (CBS) — Plusieurs groupes de pillards ont frappé des magasins de détail et au moins une petite entreprise dans différents quartiers de Philadelphie mardi soir. La police a procédé à plusieurs arrestations et récupéré des marchandises volées lors de certains de ces incidents.

Une grande partie de l’activité s’est concentrée dans le centre-ville, mais il y a également eu des pillages dans le nord de Philadelphie et le nord-est de Philadelphie.

Dans le centre-ville, des groupes composés principalement de jeunes ont pillé plusieurs magasins et une agression a été signalée dans un Foot Locker.

CBS Philadelphie était sur les lieux où un grand groupe itinérant a pillé plusieurs magasins, dont le Foot Locker du 15e et Chestnut Streets et l’Apple Store de Walnut Street près du 16e.

Parallèlement au pillage des magasins, la police affirme qu’un agent de sécurité a été agressé au Foot Locker.

Nos caméras ont également vu des pillages dans le magasin Lululemon situé à proximité, sur Walnut Street, à Rittenhouse Square.

La police a déclaré que le groupe présent dans cette zone avait de grands sacs en plastique qu’ils remplissaient de marchandises volées dans le magasin.

La police estime qu’environ 100 mineurs pillaient le centre-ville et qu’environ 15 à 20 ont été arrêtés.

Le pillage ne s’est pas limité au centre-ville : des magasins du nord de Philadelphie ont également été touchés, notamment Patriot Pharmacy sur la 22e rue et l’Indiana Avenue. Le propriétaire de la pharmacie nous a expliqué que les pilleurs avaient utilisé une pioche pour percer le verre acrylique et prendre des objets.

« C’est un peu décevant », a déclaré le propriétaire Benjamin Nachum. « C’est la troisième fois que nous sommes pillés. »

« Je comprends que tout est difficile ici et que la nature des choses en ce moment n’est pas particulièrement brillante », a ajouté Nachum. « J’aimerais juste que les gens comprennent que nous essayons réellement de servir la communauté et peut-être simplement laisser tomber. »

Nachum a déclaré que le coffre-fort de la pharmacie était efficace et, heureusement, aucun stupéfiant n’avait été pris.

Des pillages ont également eu lieu dans le nord-est de Philadelphie. Chopper 3 était au-dessus d’un Gamestop sur Aramingo Avenue et nos caméras ont vu quelqu’un se faire arrêter.

Nous avons également vu des agents trouver dans le coffre une voiture pleine de ce qui semblait être des articles volés à l’épicerie Aldi voisine.

Des voleurs ont tenté d’utiliser une Kia volée pour pénétrer par effraction dans un dispensaire de marijuana médicale Curaleaf situé sur la 51e rue et City Avenue, dans le quartier Wynnefield de la ville.

On ne sait pas exactement ce qui a été emporté, mais plusieurs vitrines ont été brisées.

Plusieurs commandants de la police de Philadelphie confirment à Joe Holden de CBS Philadelphie que le pillage n’a aucun lien avec manifestations antérieures pour l’abandon des accusations liées à la mort d’Eddie Irizarry.

John Stanford, nouveau commissaire de police par intérim de Philadelphiequi a pris ses fonctions la semaine dernière, a abordé le pillage et a réitéré le même point : le pillage n’avait rien à voir avec la protestation contre la décision d’un juge d’abandonner les charges retenues contre Dial.

« Ce que nous avons eu ce soir, c’est qu’un groupe d’opportunistes criminels profitaient d’une situation et tentaient de détruire notre ville », a déclaré Stanford. « Encore une fois, cela ne sera pas toléré. Nous avons procédé à des arrestations et nous continuerons à procéder à des arrestations jusqu’à ce que nous ayons tous les individus, ou un certain nombre d’individus responsables de ce que nous avons vu ce soir, en détention. »

Les précédentes manifestations s’étaient terminées de manière pacifique, selon des sources policières.

La famille d’Irizarry a déclaré qu’elle ne voulait pas que quiconque endommage la propriété au nom de son fils. Lors d’une conférence de presse le 8 septembre, les responsables ont publié des images des caméras corporelles de Dial et de son partenaire montrant la fusillade. – et le procureur Larry Krasner a fait valoir ce point.

« La famille m’a dit à plusieurs reprises, et l’avocat de la famille m’a répété à plusieurs reprises, qu’ils ne veulent pas de troubles criminels, qu’ils ne veulent pas d’émeutes, qu’ils ne veulent pas de pillages, qu’ils ne veulent pas que quiconque prétende que c’est ce que c’est. « La vidéo montre ou la nature de l’affaire ou l’événement lui-même justifie tout comportement criminel », a déclaré Krasner. « Ce serait une violation de leur respect, de leur amour et de leur révérence pour le jeune Eddie Irizarry. »

