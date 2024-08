magasins cambriolés; arrestation pour arme à feu à Evanston

Les éléments suivants ont été extraits des dossiers et communiqués de la police de Park Ridge. Une arrestation ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

Décharge aggravée d’une arme à feu

Un homme de Gurnee âgé de 24 ans a été arrêté pour décharge aggravée d’une arme à feu dans le bloc 2000 de la rue Oakton à Evanston le 19 août à 17h39.

Vol dans les commerces de détail

Le 17 août à 16h31, deux délinquants ont volé 15 chemises de luxe au siège social de Chicago, situé au 137 N. Northwest Highway. Les délinquants ont distrait l’employé en lui demandant de fouiller l’arrière du magasin à la recherche de chaussures. Les délinquants ont pris la fuite à bord d’une Hyundai à quatre portes.

Un homme de Chicago âgé de 48 ans a été arrêté pour vol dans un commerce de détail au 800 Devon Ave. le 20 août à 2h20 du matin.

Vol de véhicule à moteur

Un inconnu a volé une BMW X5 bleue 2022 déverrouillée avec les clés à l’intérieur alors qu’elle était garée dans la rue dans le bloc 900 de South Hamlin Avenue entre minuit et 5 h 30. Selon la police de Park Ridge, le véhicule a ensuite été récupéré à Chicago.

Dommages aux biens de la ville

Un homme de 30 ans de Schiller Park a été arrêté le 25 août à 2 h 44 du matin pour dommages aux biens de la ville et sortie de la chaussée dans le secteur de Greenwood Avenue et Busse Highway.

Cambriolage à partir d’un véhicule à moteur

Un inconnu a volé des effets personnels dans un Kia Sportage 2017 verrouillé dans le pâté de maisons 800-900 de Florence Drive pendant la nuit du 20 août.

Vol de 500 $ et moins

Une victime qui travaille dans le service pédiatrique de l’hôpital général luthérien Advocate s’est fait voler son portefeuille sur son lieu de travail le 19 août entre 12 h et 12 h 40.

Infractions au code de la route

Un homme de 39 ans de Crest Hill a été arrêté pour avoir conduit un véhicule alors que son permis était suspendu, ainsi que pour une infraction relative à un appareil de communication électronique dans le secteur de l’avenue Touhy et de Talcott Road le 19 août à 20 h 20.

Un homme de 29 ans de Chicago a été arrêté pour conduite sans permis et sans assurance pour le véhicule dans le bloc 300 de Grant Place le 20 août à 2h19 du matin.

Un homme de 19 ans a été arrêté pour conduite avec un permis suspendu, conduite d’un véhicule non assuré et violation de la ceinture de sécurité à l’intersection de Higgins Road et Dee Road le 20 août à 18h27.

Un homme de 34 ans de Chicago a été arrêté pour conduite avec un permis suspendu alors que l’immatriculation du véhicule était suspendue, à l’intersection de Dee Road et Devon Avenue le 22 août à 16h24.

Un homme de Danville âgé de 30 ans a été arrêté pour conduite avec un permis suspendu, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et non-apposé de sa plaque d’immatriculation avant sur son véhicule dans le bloc 9400 de Higgins Road à Rosemont le 25 août à 1h41