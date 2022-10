Magasinez pour seulement 14 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Certains accessoires ne se démodent jamais. Un bon exemple de ceci est une paire classique de cerceaux en or. Ces boucles d’oreilles ont été portées par nos grands-mères et nos mères, et maintenant nous poursuivons cette tendance intemporelle.

Fashion TikTok aime particulièrement cet incontournable de la bijouterie et nous pouvons voir pourquoi. Après avoir vu tant de superbes stars comme Hailey Bieber en les berçant, comment pourriez-vous maintenant en vouloir une paire pour vous-même ?

Heureusement, il n’est pas nécessaire de sauter à travers des cerceaux coûteux pour mettre la main sur une paire grâce à TikToker @emilyberrol. Elle a trouvé une paire similaire sur Amazon pour beaucoup moins appelée PAVOI Créoles Ouvertes Chunky Couleur Or 14K. Pour seulement 14 $, ces cerceaux simples inspirés des célébrités pourraient devenir votre nouvel accessoire incontournable.

Qui n’aime pas une bonne dupe ? Ces boucles d’oreilles créoles les plus vendues à petit prix ont des options de taille de 20, 30, 40 et 50 mm. De plus, ils sont fabriqués avec un matériau hypoallergénique (sans nickel et sans plomb) pour toute personne souffrant d’allergies cutanées. Ainsi, même s’ils sont à bas prix, ils ne donneront pas à vos oreilles une étrange nuance de vert.

Découvrez ce que l’un des nombreux Les critiques 5 étoiles ont dit:

“C’est ma troisième paire de boucles d’oreilles Pavoi. Je les porte tout le temps et ils ne se décolorent jamais et ne me font jamais mal aux oreilles. Le placage d’or est vraiment bien fait. Je reçois des compliments tout le temps !

Malheureusement, les boucles d’oreilles créoles ont parfois mauvaise réputation pour avoir alourdi vos oreilles. Heureusement cette paire est super léger pour que vous puissiez les porter confortablement toute la journée, tous les jours sans aucun problème douloureux.

Ces boucles d’oreilles simples mais élégantes sont également parfaits pour ajouter une touche indispensable, quelle que soit l’occasion. Des journées décontractées au travail aux soirées entre filles, vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire classique de créoles dorées.

Ces créoles dorées de haute qualité sont un moyen facile et élégant d’accessoiriser. Maintenant, vous pouvez avoir votre propre paire pour moins cher avec “Amazon’s Choice” PAVOI Créoles Ouvertes Chunky Couleur Or 14K. La mode TikTok n’a certainement pas manqué. Cette tendance vaut la peine d’être suivie, surtout lorsqu’elle ne coûte que 14 $!